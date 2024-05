Prefeitos de MS se reúnem com ministra Simone Tebet em Brasília - Arquivo Correio do Estado

A Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), participou de um encontro com a Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, durante a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), abriu o evento que teve início na segunda-feira (20) e vai até o dia 23 de maio, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Neste ano, com o tema "Um olhar para a população desprotegida", o evento conta com a presença de prefeitos de vários municípios do país.

Para o prefeito de Nioaque, que é presidente da Assomassul, a Marcha dos Prefeitos, é importante para que os gestores encaminhem demandas dos seus municípios.

“Nós prefeitos e prefeitas sul-mato-grossenses vamos estar representando nossos municípios neste importante evento que é a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. É um momento fundamental para debatermos e apresentarmos nossas demandas, buscando sempre melhorias para nossas cidades e para a qualidade de vida dos nossos munícipes”, afirmou o gestor.

Uma das demandas que será apresentada pelos prefeitos de Mato Grosso do Sul envolve os royalties do petróleo, que corre há mais de 11 anos no Poder Judiciário.

Entre os temas discutidos estão:

Desoneração;

PEC da sustentabilidade fiscal (Emenda de Plenário à PEC 66/2023);

Movimento Mulheres Municipalistas; O Impacto dos Custos dos Programas Federais para os Municípios – Observa Políticas Públicas;

Governo Federal; Reuniões de bancadas estaduais, entre outros.

