Premiê do Canadá descarta aumentos de impostos para financiar gastos maiores com defesa

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A decisão do Canadá de aumentar os gastos militares em um ritmo mais rápido do que o esperado marca um "evento significativo" para a direção fiscal do país, disse nesta segunda-feira, 9, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.



O governo não tem planos de aumentar os impostos para ajudar a pagar o avanço dos gastos com defesa, acrescentou ele, afirmando que sua administração acabou de cortar os impostos para as pessoas de renda média.



O primeiro-ministro ressaltou que, em vez disso, seu foco está em levar adiante os principais projetos de recursos e infraestrutura que podem ajudar a impulsionar o crescimento e os resultados financeiros do governo.



O Canadá pretende gastar cerca de 63 bilhões de dólares canadenses, ou o equivalente a US$ 46 bilhões, em defesa no ano fiscal de 2025-26 - um grande salto em relação aos gastos projetados de cerca de 35 bilhões de dólares canadenses com base nos documentos orçamentários apresentados ao legislativo no mês passado.



Randall Bartlett, do Desjardins Group, e outros economistas, alertam que os planos revisados e mais altos de gastos com defesa provavelmente levarão a um déficit maior nesse ano fiscal e, por fim, elevarão a relação dívida/PIB do governo para o território de 60%. Fonte: Dow Jones Newswires.



Assine o Correio do Estado