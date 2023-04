Presidente da Assembleia Legislativa critica propostas de populismo tributário

Quebra de hierarquia

Rodolfo Nogueira negou que tenha intermediado uma conversa entre o ex-presidente e a prefeita de Campo Grande

O suposto convite do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) para que a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), e o esposo dela, deputado estadual Lidio Lopes (Patriota), se filiem ao PL provocou um atrito entre as principais lideranças da legenda em Mato Grosso do Sul e o primeiro-suplente de senador Aparecido Andrade Portela, o Tenente Portela, que é vice-presidente da sigla no Estado.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, por interesses pessoais, Tenente Portela teria atravessado a hierarquia da executiva estadual do partido, que tem como presidente o deputado federal Rodolfo Nogueira, e colocado Adriane Lopes em contato direto com Jair Bolsonaro.

Essas mesmas fontes revelaram que o primeiro-suplente da senadora Tereza Cristina (PP-MS) estaria negociando colocações de pessoas próximas a ele na Prefeitura Municipal de Campo Grande. Em troca, Tenente Portela viabilizou uma aproximação da prefeita da Capital com o ex-presidente da República.

Além disso, o fato de Adriane Lopes estar passando por problemas em sua gestão por conta da “herança” deixada pelo ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD) teria minado o interesse do PL de Mato Grosso do Sul em uma provável filiação dela à legenda, já que a atual chefe do Executivo campo-grandense poderia não ter força política na busca da reeleição em 2024.

Com essa “atravessada” do Tenente Portela, o tiro pode ter saído pela culatra, pois pode fazer com que Adriane Lopes se afaste ainda mais do governador Eduardo Riedel. Afinal, o primeiro-suplente de senador fez, no segundo turno das eleições gerais do ano passado, campanha para o Capitão Contar (PRTB).

SEM INTERMEDIAÇÃO

Procurado pela reportagem, Rodolfo Nogueira disse que ficou sabendo que houve uma conversa entre Adriane Lopes e Jair Bolsonaro, porém, sem a sua intermediação.

“Eu não fui o intermediador dessa conversa nem estava presente na ocasião. Soube depois que a ligação foi realizada pelo vice-presidente do PL e suplente de senador Tenente Portela”, afirmou o deputado ao Correio do Estado.

Questionado se o fato de Bolsonaro ter convidado Adriane para se filiar ao partido se deu em razão de ela ser a provável candidata do partido para concorrer à Prefeitura de Campo Grande, o presidente estadual da legenda ressaltou que a sigla já tem ótimos nomes para disputar o cargo.

“O deputado estadual Coronel David e o deputado federal Marcos Pollon já colocaram os seus nomes à disposição. O partido está aberto para lançar um candidato conservador e alinhado com as bandeiras do ex-presidente Jair Bolsonaro”, salientou Rodolfo Nogueira.

O deputado federal também revelou à reportagem que, como não participou da conversa entre Portela, Bolsonaro e Adriane, não saberia confirmar se o ex-presidente realmente fez o convite para que a prefeita se filiasse ao PL, tornando-se, então, candidata do partido em 2024. “Como não participei da conversa, não posso responder”, declarou.

Sobre as articulações do PL para as eleições municipais do próximo ano, Rodolfo Nogueira disse que está conversando com as lideranças do partido nos municípios para definir nomes para compor a chapa de prefeitos e vereadores.

“Todo processo eleitoral passa primeiro pela disposição de nomes e, depois, por pesquisas para saber a viabilidade de cada candidatura. Estamos neste processo”, ressaltou o presidente estadual do PL.

O CONVITE

Conforme interlocutores da prefeita Adriane Lopes, o convite de Bolsonaro teria sido feito por meio de uma chamada de vídeo realizada pelo Tenente Portela.

Na oportunidade, o ex-presidente teria explicado que estava assumindo as articulações do PL para o próximo ano e convidado a prefeita e seu marido para engrossar as fileiras da sigla em Mato Grosso do Sul.

Por ser prefeita, Adriane Lopes pode mudar de partido a qualquer momento, já que os cargos de majoritária não exigem fidelidade partidária. Entretanto, o deputado estadual Lidio Lopes teria de aguardar a fusão do Patriota com o PTB, em fase final de formalização, para conseguir deixar a legenda.

Ambos já revelaram que vão deixar o Patriota em caso de fusão e estariam conversando com vários partidos, o que inclui PL, PP, União Brasil e PT.

