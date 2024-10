Presidente da Assembleia Legislativa defende eleição gerais conjunta de vereador a presidente

Eleições 2024

Candidata petista foi votar acompanhada da ministra das Mulheres do Brasil, Cida Gonçalves, e exaltou o crescimento durante a campanha

A candidata à Prefeitura de Campo Grande, Camila Jara (PT), foi votar na manhã deste domingo (6) Escola Estadual São Francisco, acompanhada da ministra das Mulheres do Brasil, Cida Gonçalves, que também vota na capital sul-mato-grossense.

Em conversa com a imprensa, a candidata petista se mostrou confiante para um possível segundo turno, e exaltou o crescimento nas pesquisas.

"As pesquisas estão surpreendendo a todos, né? A gente cresceu quase seis pontos da noite para o dia. Então, com toda certeza, quando as urnas se abrirem, a vontade que a gente está vendo do povo nas ruas vai surpreender mais ainda", disse a candidata.

Camila ainda revelou que a reunião do PT para discutir o que será feito para o segundo turno já está marcada para as 14h desta segunda-feira, na sede do partido.

Esperança

A candidata relembrou a forte polarização política nas eleições passadas, e disse que agora vê um cenário completamente diferente em Campo Grande, bem menos violento.

"A expectativa é de muita esperança, o clima na rua está muito bom, por onde a gente anda as pessoas demonstram carinho, e a gente tem certeza que todo esse carinho, toda essa esperança, toda essa vontade de mudança vai se converter nas urnas. Nós estamos prontos para o segundo turno, para sair vitorioso", disse Camila Jara.

"As pessoas convidavam a gente pra entrar, pediam material, iam até o nosso comitê. A gente viu uma corrente de esperança espalhar pela cidade, e isso foi muito bom. É muito positivo, mostra que as pessoas querem mudança e mais do que isso, que as pessoas estão voltando a se identificar com as nossas pautas, com as nossas bandeiras, e sabem que a gente não pode retroceder um milímetro a mais no avanço e na conquista de direitos sociais", acrescentou.

Força feminina

Ao lado da ministra Cida Gonçalves, Camila falou sobre a importância de escolher candidatos que se preocupem com as mulheres, e façam a Capital deixar de ser destaque pelos altos índices de violência e se torne referência no enfrentamento a essa realidade.

"Campo Grande é uma capital extremamente violenta para se ser mulher. A gente não pode ignorar esse fato nessas eleições. Nós somos a maior parte do eleitorado, e estar ao lado da ministra das mulheres aqui é um recado de que o governo Lula quer fazer com que Campo Grande seja uma cidade referência, não nos índices de violência tão altos, mas uma referência para que a gente seja uma capital segura para as mulheres. Uma cidade segura para as mulheres é uma cidade segura para todas as pessoas", declarou Camila.

A ministra Cida Gonçalves destacou ainda a relação entre a candidata e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também do PT, afirmando que as políticas públicas municipais precisam estar alinhadas com as propostas do governo federal.

"Nós precisamos de prefeitas que tenham compromisso com as políticas públicas que o presidente Lula implementa no país. Nós precisamos que os dois órgãos, a prefeitura municipal e o governo federal, estejam juntos, fortalecendo a vida da população e resolvendo com programas sérios", disse a ministra.

