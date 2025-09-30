Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS

Segundo o presidente da CPMI, Lopes mentiu ao colegiado, mesmo após ter se comprometido a falar a verdade

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

30/09/2025 - 15h15
O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (30), enquanto prestava depoimento à CPMI do INSS. As informações são do site do Senado Federal.

Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), Lopes mentiu ao colegiado, mesmo após ter se comprometido a falar a verdade.

Lopes negou envolvimento em fraudes nos descontos de aposentados, mas afirmou desconhecer detalhes de operações de pessoas e empresas ligadas à entidade, investigadas por irregularidades.

Viana disse que Lopes ocultou informações e tentou convencer o colegiado de que a operação era regular, cometendo o crime de falsidade ideológica.

A Conafer é a segunda entidade associativa com mais descontos nas mensalidades dos aposentados. A investigação da Polícia Federal aponta que esses descontos eram ilegais sem autorização dos pensionistas, por isso a Conafer entrou na mira das apurações.

Em um intervalo de seis anos, entre 2019 e 2024, a Conafer registrou um crescimento de mais de 790 vezes nos descontos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O valor acumulado no período atingiu R$ 688 milhões.

De origem indígena, o presidente da confederação, Carlos Roberto Lopes, também é sócio de uma empresa de melhoramento genético de gado e dono de um quiosque que vende artesanato indígena no Aeroporto de Brasília.

Política

Michelle Bolsonaro aciona a Justiça contra Joice Hasselmann por vídeo que a chama de 'amante'

Joice, que já foi próxima da família Bolsonaro, após o rompimento da relação passou a falar da vida pessoal do casal

29/09/2025 23h00

Joice e Michelle já foram próximas

Joice e Michelle já foram próximas Reprodução

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro entrou com uma ação judicial contra a ex-deputada Joice Hasselmann, o podcaster Pedro Mendonça e o Google Brasil.

O motivo é que, durante uma transmissão pelo Youtube, Hasselmann afirmou que Michelle teria sido amante de Jair Bolsonaro e fez comentários sobre familiares da ex-primeira-dama. Michelle pede o pagamento de indenização por danos morais. Procurada, a ex-primeira-dama ainda não se manifestou.

Joice, que já foi próxima da família Bolsonaro, após o rompimento da relação passou a falar da vida pessoal do casal. Durante entrevista ao podcast de Pedro Mendonça, a ex-aliada declarou que Michelle teria sido amante do ex-presidente.

"Michelle é um horror. É de baixíssimo nível. Vem de uma família de baixíssimo nível, com a mãe processada, a avó presa por tráfico, tios presos. Ela mesma teve um caso com o [Jair] Bolsonaro enquanto o Bolsonaro era casado com outra. Então, ela era amante do Bolsonaro. A crentinha era amante do Bolsonaro", disse Hasselmann no programa.

Ainda em live, Joice disse que Bolsonaro é um falso cristão. "Ele [Jair Bolsonaro] se incomodava com os evangélicos. Fazia questão de dizer que era católico e não evangélico. Mesmo assim, os evangélicos mais ligados às seitas ficavam muito em cima dele por causa da Michelle. Eles continuavam ao redor dele, mas a verdade é que ele não é evangélico, não crê. Ele só acredita na família dele e no que pode tirar de vantagem".

Diante das declarações, a defesa de Michelle solicitou uma medida cautelar para retirada dos vídeos. Porém, o juiz negou o pedido, entendendo que, conforme a Constituição Federal de 1988, as falas estão protegidas pela liberdade de expressão.

Na decisão, emitida na 17ª Vara Cível de Brasília, foi destacado: "Embora a autora, atualmente, não exerça cargo ou função pública, é, sem dúvida, pessoa pública. Deve-se registrar que a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa pública sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar".

"Assim, eventual excesso no exercício do direito à liberdade de expressão deve ser analisado após o adequado contraditório e instrução processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência".

AVAL DO EX-PRESIDENTE

Bolsonaro reforçou a Valdemar que em MS Azambuja é quem dá as cartas agora

O presidente nacional do partido encontrou com o ex-presidente da República na residência dele em Brasília, no DF

29/09/2025 08h30

Valdemar Costa Neto esteve na quinta-feira com Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar

Valdemar Costa Neto esteve na quinta-feira com Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar Foto / Arquivo

Na última quinta-feira, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, esteve com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), que cumpre prisão preventiva domiciliar em Brasília (DF), determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para tratar de questões relacionadas com o partido, visando as eleições gerais do próximo ano.

Em entrevista concedida com exclusividade ao Correio do Estado, o dirigente partidário revelou que Bolsonaro referendou que, em Mato Grosso do Sul, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que filiou-se ao PL em grande ato político no dia 21 de setembro, é quem dará as cartas na legenda.

No dia do ato de filiação, realizado em Campo Grande, Valdemar Costa Neto já tinha declarado, em seu discurso para as mais de quatro mil pessoas presentes, que Azambuja é quem definirá quem serão os candidatos do PL em Mato Grosso do Sul para 2026, bem como o futuro do partido de agora em diante.

O presidente nacional do partido recordou que, durante a visita a Bolsonaro, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, fez questão de relatar o sucesso que foi a filiação de Azambuja à legenda, quando também ingressaram 19 prefeitos vindos do PSDB, sem contar outras lideranças políticas sul-mato-grossenses.

Ele revelou ainda que Bolsonaro ficou muito feliz com a informação e recordou que acertou quando convidou o ex-governador para ingressar no PL no ano passado, durante a campanha para as eleições municipais na Capital.

“O Bolsonaro já tinha convidado o Reinaldo em 2024, pois classificou como muito importante a filiação dele ao PL. O ingresso do ex-governador no partido foi comemorado pelo Bolsonaro e também por todos os nossos líderes no Brasil”, disse ao Correio do Estado.

Já Azambuja confirmou que Valdemar Costa Neto já tinha lhe contado sobre as palavras do ex-presidente Bolsonaro e ficou muito agradecido.

“Me sinto honrado de poder contar com a confiança do presidente Bolsonaro depositada em mim aqui em Mato Grosso do Sul”, comentou.

Ele completou que, como já tinha dito antes, sua chegada ao PL é para somar e multiplicar o partido, “bem como manter a união da direita para impedir o Lula 4”, argumentou, referindo-se à possível reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026.

OUTRAS TEMAS

Ainda durante o encontro com Bolsonaro, Valdemar Costa Neto adiantou que não participará da reunião prevista para hoje, quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve visitar Bolsonaro, também com autorização de Alexandre de Moraes.

“Não vou participar, estive com o Bolsonaro na quinta-feira, não vai decidir nada agora, pois ele (Bolsonaro) ainda tem chances de ser candidato a presidente da República em 2026”, comentou o dirigente partidário, ressaltando que, apesar da atual situação jurídica de Bolsonaro, não há impedimento definitivo para uma eventual candidatura.

Segundo ele, a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva serve como referência, já que o petista chegou a ser preso e hoje ocupa o Palácio do Planalto.

Valdemar Costa Neto ainda reforçou que o partido seguirá ao lado de Bolsonaro e que qualquer decisão sobre 2026 será tomada no tempo adequado.

