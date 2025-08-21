Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Mudança na corte

Presidente do TCE-MS dispensa conselheira substituta após retorno de titular determinado pelo STF

A conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos havia sido convocada em janeiro de 2023 para atuar no gabinete do conselheiro Iran Coelho das Neves

Da Redação

Da Redação

21/08/2025 - 17h16
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Flávio Kayatt, revogou a convocação da conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos nesta terça-feira (19). A medida ocorre em cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou o retorno imediato do conselheiro titular da vaga, Iran Coelho das Neves.

A conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos havia sido convocada em janeiro de 2023 para atuar no gabinete do conselheiro Iran Coelho das Neves, que estava afastado de suas funções por uma medida cautelar. Com a reversão desse afastamento por uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes (STF), a presidência do TCE-MS precisou tomar as medidas administrativas para restabelecer a composição original do Tribunal.

Em um ato administrativo publicado nesta terça-feira, o presidente Flávio Kayatt formalizou o encerramento da substituição. A Diretoria de Serviços Processuais foi instruída a transferir imediatamente todos os processos que estavam sob a responsabilidade da conselheira substituta de volta para o gabinete do conselheiro titular, Iran Coelho das Neves.

A decisão do presidente destaca que a medida é um “fiel e imediato cumprimento às ordens judiciais emanadas do Supremo Tribunal Federal”.

Com a revogação, a conselheira Patrícia Sarmento dos Santos deixa de atuar no gabinete específico e retorna às suas funções regulares como parte do corpo de conselheiros substitutos do TCE-MS, ficando à disposição para futuras convocações. 

 

Política

Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump para postar sobre tarifaço

A conversa consta no relatório no qual a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro no caso das sanções dos EUA

21/08/2025 15h30

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ajuda para fazer postagem a favor de tarifaço

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ajuda para fazer postagem a favor de tarifaço Foto: Ton Molina / STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu orientações ao advogado norte-americano Martin Luca, ligado ao presidente Donald Trump, para se pronunciar sobre o tarifaço aplicado contra as exportações brasileiras. Luca representa as redes sociais Rumble e Trump Media nos Estados Unidos.

A conversa consta no relatório no qual a Polícia Federal (PF) indiciou Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no caso das sanções dos Estados Unidos. Durante as investigações, o celular do ex-presidente foi apreendido pelos agentes.

Durante uma conversa captada pela investigação, Bolsonaro pediu ajuda para produzir uma nota e divulgá-la nas redes sociais.

“Martin, peço que você me oriente também, me desculpa aqui tá, minha modéstia, como proceder. Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei. Tá certo? Com quatro pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade tá muito acima da questão econômica. A perseguição a meu nome também, coisa que me sinto muito pô, fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, pra chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martin”, disse Bolsonaro, em mensagem de áudio.

Em seguida, Martin disse que Bolsonaro deveria “melhorar a comunicação em relação ao tarifaço”.

Ao analisar a conversa, a PF concluiu que Bolsonaro atua de “forma subordinada a interesses de agentes estrangeiros”.

“O áudio atribuído a Jair Bolsonaro demonstra que o ex-presidente atua de forma subordinada a interesses de agentes estrangeiros, em alinhamento previamente condicionado ao atendimento de pretensões dissociadas ao interesse nacional, direcionadas a vulnerar a independência dos poderes constituídos, especialmente o poder Judiciário, por meio de atos de coação ao seu órgão de cúpula, e a soberania nacional”, diz o relatório.

Defesa

Mais cedo, a defesa de Bolsonaro disse que foi surpreendida com o indiciamento e garantiu que vai prestar os esclarecimentos solicitados ontem pelo ministro Alexandre de Moraes.

Pelas redes sociais, Martin Luca criticou Moraes e disse que atua na orientação jurídica e de comunicação.

"Por essa lógica, [da PF] qualquer político que consulte um advogado está conspirando para derrubar a democracia", declarou.

Eleições 2026

A 14 meses das eleições, Fábio Trad se filia ao PT

Trad é cotado para disputar as eleições para governador em 2026, mas, ele teria dispensado o convite

21/08/2025 15h20

Fábio Trad, em reunião de filiação, em Brasília, ao lado de seus novos aliados

Fábio Trad, em reunião de filiação, em Brasília, ao lado de seus novos aliados Divulgação/Instagram

Ex-deputado federal, Fábio Trad, está oficialmente no Partido dos Trabalhadores (PT). Com isso, deixa o Partido Social Democrático (PSD), sigla a qual pertencia há 10 anos.

Trad se juntou ao partido na manhã desta quinta-feira (21), na Secretaria de Relações Institucionais (SRI), localizada no Palácio do Planalto, em Brasília. A filiação ocorre a 14 meses das eleições 2026, que será realizada em outubro do ano que vem.

Participaram da reunião de filiação a secretária de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; deputado federal, Vander Loubet (PT-MS); deputada federal, Camila Jara (PT-MS); vereador de Campo Grande, Jean Ferreira (PT-CG); vereador de Campo Grande, Landmark Rios (PT-CG); deputado estadual, Zeca do PT (PT-MS), deputada estadual, Gleice Jane (PT), entre outros.

Fábio Trad, em reunião de filiação, em Brasília, ao lado de seus novos aliadosFábio Trad, ex-deputado federal de MS. Foto: Marcelo Victor

Trad é cotado para disputar as eleições para governador, pelo PT, em 2026, enfrentando o atual governador de MS, Eduardo Riedel (PP), nas urnas. Mas, conforme apurado pela reportagem, ele teria dispensado o convite.

A filiação de Fábio Trad ao Partido dos Trabalhadores marca uma guinada mais à esquerda de parte da família Trad.

Ele já vem de uma formação mais à esquerda. Advogado formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), conheceu o movimento brizolista (ligado à Leonel Brizola).

Em Mato Grosso do Sul, já teve dois mandatos de deputado federal pelo PSD, onde sua família esteve abrigada durante quase toda década passada.

Ele se voltou mais à esquerda após a pandemia de Covid-19, quando se colocou como um dos oposicionistas do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2022, não conseguiu se reeleger. Disputou a eleição pelo PSD, mesmo partido de seu irmão, Marquinhos Trad, que também foi derrotado na disputa pelo governo do Estado.

Em 2023, recebeu um cargo na Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), no governo Lula.

O irmão de Fábio Trad, o ex-prefeito Marquinhos Trad, também se aproximou dos partidos de esquerda. Em 2024, elegeu-se vereador pelo PDT, partido cujo patrono é Leonel Brizola.

Por enquanto, o senador Nelsinho Trad (PSD) é o único que permanece à direita na família. Ele tenta compor a aliança para a reeleição de Eduardo Riedel em 2026 e ser um dos candidatos ao Senado, juntamente com o ex-governador Reinaldo Azambuja, atual presidente do PSDB, mas que está a caminho do PL, de Jair Bolsonaro.

