Política

ANÁLISE

Prisão de Bolsonaro tonifica direita de MS

Especialistas políticos acreditam que bolsonaristas vão reforçar discurso de que o ex-presidente é uma vítima do sistema

Daniel Pedra

Daniel Pedra

24/11/2025 - 08h20
A prisão preventiva do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), decretada na manhã de sábado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e mantida ontem em audiência de custódia pela juíza Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, auxiliar do ministro no STF, deve, de imediato, fortalecer e unir a direita em Mato Grosso do Sul, que estava enfraquecida em decorrência das disputas internas.

Conforme análise solicitada pelo Correio do Estado ao professor do curso de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Humanas, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Daniel Miranda, e ao cientista político Tércio Albuquerque, um claro exemplo disso é que, no mesmo dia em o mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Federal em Brasília (DF), desencadeou-se uma forte reação entre as diversas lideranças da direita estadual, que se manifestaram de forma unânime contra a decisão.

De forma inédita, tanto as lideranças da direita raiz quanto as da direita institucionalizada publicaram nas suas redes sociais o mesmo discurso contrário à prisão de Bolsonaro, demonstrando uma união que não existia entre essas duas alas políticas no Estado, pois a relação delas estava sendo marcada, nos últimos meses, pela disputa do direito de utilizar o nome do ex-presidente na campanha eleitoral que se avizinha.

No entanto, em um segundo momento, quando tiver passado o furor contra a prisão de Bolsonaro, a direita estadual pode ficar enfraquecida em razão da maior privação de liberdade do ex-presidente afetar o papel dele como cabo eleitoral, pois ficará impedido de ficar à frente dessas tratativas.

Para Daniel Miranda, após a prisão preventiva do ex-presidente da República, já é possível enxergar dois cenários extremamente positivos para a direita estadual.

“Em ambos, a direita vai explorar ao máximo o que resta da popularidade de Jair Bolsonaro, mas, aí, há dois caminhos. O primeiro é manter o discurso de que o ex-presidente e os bolsonaristas são vítimas do ‘sistema’, discurso que só é coerente para a extrema direita, como os deputados federais Rodolfo Nogueira (PL) e Marcos Pollon (PL)”, explicou.

Ainda de acordo com professor do curso de Ciências Sociais da UFMS, já no caso da direita institucionalizada, que seria a formada pelo governador Eduardo Riedel (PP) e pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), teremos o segundo caminho, ou seja, manifestar-se contra a prisão de Bolsonaro, mas com aquele discurso de pacificação e fim da polarização do “nós contra eles”.

No entanto, ele vê que a prisão de Bolsonaro logo vai começar a cair no lugar-comum. “No geral, portanto, penso que o ex-presidente da República terá cada vez menos relevância no cenário estadual com os militantes da direita”, projetou.

Entretanto, para o professor, não que seja uma relevância desprezível, pelo contrário, mas ela é declinante. “Afinal, preso, fica impossível que os bolsonaristas possam ouvir da boca dele, seja via áudios, seja via vídeos, declarações fortes ou até mesmo orientações políticas sobre este ou aquele candidato”, argumentou.

Miranda ressaltou que, o fato de o ex-presidente demorar para definir um sucessor, ameaça a própria permanência do termo “bolsonarismo” para caracterizar a oposição ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Essa dificuldade para mobilizar a base já vinha aparecendo desde a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro, em agosto, já que, além de restringir a capacidade de encontro com aliados, aquela decisão também reforçou a impossibilidade de que Bolsonaro usasse as redes sociais.

FAVORÁVEL

Já segundo Tércio Albuquerque, na verdade, a prisão de Bolsonaro vai refletir de forma favorável à direita em Mato Grosso do Sul e também no resto do Brasil, mas, somente até quando deixar de ser preventiva para se transformar no cumprimento da pena.

“A tendência natural é perder força esse discurso de injustiça e perseguição do STF contra o ex-presidente, porque a situação de presidiário dele vai passar a ser vista com mais naturalidade”, avaliou.

Ele pontuou ainda que a situação deve se agravar para Bolsonaro a partir do momento em que não vai ter, ao que transparece até o momento, a aprovação de um projeto de anistia ampla aos condenados pelo 8 de Janeiro.

“O que vai fazer o discurso pró-Bolsonaro ter um peso mais reduzido, obrigando os candidatos da extrema direita e da direita moderada a voltarem para a pauta de sempre, mais segurança, saúde e educação. Será uma campanha contra a corrupção e de ataque mais forte à esquerda, isso tudo mesmo que ele indique um candidato a presidente”, disse.

Tércio completou que, como estamos longe das convenções partidárias e do início propriamente da campanha eleitoral, o quadro político hoje apresentado pela direita no Estado pode sofrer mudanças.

“Até mesmo os discursos feitos por Reinaldo e Riedel, de apoio incondicional a Bolsonaro, perderão força e vão se encaminhar na direção que valorize mais os feitos individuais de ambos”, finalizou o cientista político.

Política

Defesa diz que Bolsonaro não tirou tornozeleira, cita 'confusão mental' e pede domiciliar

Para os advogados de Bolsonaro, Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser, o ex-presidente não tentou fugir

23/11/2025 19h00

Foto: Lula Marques / Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu, em manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) que, mesmo queimando a tornozeleira, Jair Bolsonaro não retirou o equipamento. Além disso, reforçou o que havia sido dito pelo ex-presidente em audiência de custódia, apontando "efeitos colaterais em razão das diferentes medicações prescritas". Segundo a defesa, isso levou a "pensamentos persecutórios e distantes da realidade".

"Conforme boletim médico divulgado pela imprensa pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento do Peticionário, este quadro de confusão mental pode ter sido causado pela interação indevida de diferentes remédios", diz a defesa.

Para os advogados de Bolsonaro, Celso Vilardi, Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Tesser, o ex-presidente não tentou fugir:

"Nada, na ação descrita nos documentos produzidos pela SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), narra uma tentativa de fuga ou de desligamento da tornozeleira eletrônica. Muito pelo contrário, expõe um comportamento ilógico e que pode ser explicado pelo possível quadro de confusão mental causado pelos medicamentos ingeridos por Bolsonaro, sua idade avançada e o estresse a que está inequivocamente submetido", afirmam os advogados.

A manifestação se deu em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, que havia dado um prazo de 24 horas para que a defesa esclarecesse o episódio da queima da tornozeleira. Moraes determinou a prisão de Bolsonaro no sábado, por risco de fuga.

Após as justificativas dadas ao STF, a defesa de Bolsonaro pede que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere a decisão que decretou a prisão preventiva do ex-presidente e que ele volte a analisar um pedido de prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro.

Visita dos médicos

O cardiologista Leandro Echenique e o cirurgião geral Claudio Birolini, que acompanham o quadro de saúde do ex-presidente, informaram ao STF que visitaram Bolsonaro na Superintendência da PF em Brasília, na manhã deste domingo, 23.

Segundo os médicos, no momento da avaliação, Jair Bolsonaro encontrava-se estável e passou a noite sem problemas de saúde. E, que durante a visita, o ex-presidente relatou que na sexta-feira, 21, apresentou "quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso do medicamento Pregabalina, receitado por outra médica, com o objetivo de otimizar o tratamento", afirmam.

De acordo com os profissionais, esse medicamento foi receitado sem o conhecimento dos outros membros da equipe.

No documento enviado ao STF, os médicos afirmam que esse medicamento apresenta "importante interação com os medicamentos que ele utiliza regularmente para tratamento das crises de soluções".

Ainda de acordo com os médicos de Bolsonaro, o Pregabalina tem efeitos colaterais como a "alteração do estado mental com a possibilidade de confusão mental, desorientação, coordenação anormal, sedação, transtorno de equilíbrio, alucinações e transtornos cognitivos".

Por este motivo, segundo os médicos de Bolsonaro, o medicamento foi suspenso imediatamente e, por isso, não há mais sintomas, já que ajustes foram realizados.

Por fim, os médicos informaram que seguem acompanhando a evolução clínica do ex-presidente, realizando reavaliações periódicas.
 

Apoio

Adriane Lopes diz que vê prisão de Bolsonaro com "profunda preocupação e tristeza"

Mais aliados ao ex-presidente também se manifestaram nas redes sociais, como o ex-governador de MS, Reinaldo Azambuja

23/11/2025 15h15

Adriane Lopes e Bolsonaro

Adriane Lopes e Bolsonaro Divulgação

Mais de 24 horas após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) se manifestou através das redes sociais sobre o ocorrido. 

Adriane manifestou “profunda preocupação e tristeza” à decisão do ministro Alexandre de Moraes, após Bolsonaro tentar adulterar sua tornozeleira eletrônica. 

“Manifestamos nossa profunda preocupação e tristeza com a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acreditamos que em uma democracia sólida, o respeito aos direitos, à dignidade humana e ao devido processo legal são pilares fundamentais. Minha solidariedade à família, e minha esperança de que possamos seguir fortalecendo nossa democracia com diálogo, paz e justiça”, escreveu. 

Também se manifestou publicamente o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Ele afirmou que é um dia para refletir “sobre tudo o que estamos vivendo no País”, mas que “não podemos perder a esperança nem a confiança no amanhã”. 

Em uma postagem nas redes sociais de uma imagem ao lado do governador do Estado, Eduardo Riedel, um telão ao fundo com o pedido de “Anistia e Liberdade para Bolsonaro”, segurando uma bandeira posando ao lado do ex-presidente, Azambuja escreveu, ainda, que “a política, quando exercida com verdade, é uma missão” e que “é para quem coloca o compromisso com o bem comum acima de qualquer interesse pessoal”. 

Leia o texto completo: 

"Hoje é um dia de reflexão sobre tudo o que estamos vivendo no país. 
Mas, mesmo diante das dificuldades, não podemos perder a esperança nem a confiança no amanhã. 
A política, quando exercida com verdade, é uma missão. E missão exige coragem, firmeza e a disposição de enfrentar desafios que nem sempre são compreendidos. 
É para quem coloca o compromisso com o bem comum acima de qualquer interesse pessoal. 
Para quem entende que servir às pessoas é mais importante do que qualquer custo ou sacrifício.
Seguimos firmes. Com serenidade, responsabilidade e fé no Brasil que queremos - e que vamos construir."

O Partido Liberal (PL), partido do ex-governador, já havia se manifestado em nota no último sábado, chamando a decisão de “precipitada”, por ter acontecido antes do “esgotamento do devido processo legal”. 

“Mais do que nunca, é hora de união das lideranças e das bases de centro-direita para permanecerem firmes e vigilantes na defesa da liberdade, da justiça e dos direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro”.  

Mais aliados

Ex-titular do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil durante a gestão de Bolsonaro, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, membro do Partido Progressistas (PP), usou as redes sociais para "lamentar profundamente" a prisão preventiva de Jair Messias. 

Para Tereza, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e cumprimento do mandado de prisão foram uma ação "inesperada e abusiva". 

"Uma sequência de arbitrariedades. Todos sabemos da fragilidade de sua saúde. Minha total solidariedade a ele e sua família. É fundamental que o devido processo legal seja rigorosamente respeitado. O Brasil precisa de segurança institucional; não de mais instabilidade - e de respeito, sempre, aos direitos e garantias constitucionais. Força presidente Bolsonaro!", disse ela em complemento. 

Além dele, o deputado federal Rodolfo Nogueira, que em seu apelido "Gordinho do Bolsonaro" carrega junto de si a imagem de Jair Messias, não deixou de mostrar a sua fidelidade ao ex-presidente condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.

Em uma primeira postagem, o 'Gordinho do Bolsonaro' disparou que: "a perseguição desse ditador passou de todos os limites", na publicação onde compartilhava a manchete do canal CNN Brasil, afirmando abaixo que o ex-presidente teria sido preso "por causa de uma vigília de oração". 

Cerca de uma hora depois, Rodolfo voltou a se manifestar com as alegações de que Bolsonaro estaria debilitado: "sofre de fortes soluços e refluxos a quase 2 dias, e prendendo Bolsonaro nessa situação só existe um motivo, ELIMINAR!", disse. 

Para Rodolfo, Bolsonaro não foi pego com dinheiro na cueca, com sítio em Atibaia nem triplex de luxo, mas foi preso pois "não se dobrou ao sistema". 

"Não se corrompeu, não vendeu o Brasil. Hoje, num sábado de manhã, quando o Congresso está desmobilizado e justamente no dia 22, o ministro Alexandre de Moraes desdenha da justiça e, realmente, traz um peso muito grande sobre o Brasil com a prisão do presidente Bolsonaro... injusta. Uma condenação que tirou o devido processo legal, colocou um homem sério e justo nas grades por opção ideológica", diz.

Ele completa sendo categórico na fala de que "isso não vai acabar assim. Deus é justiça e vai fazer sobre o Brasil. Presidente, aguenta firme, estamos contigo", concluiu. 

 

*Colaborou Leo Ribeiro
 

