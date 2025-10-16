Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Conselho de Justiça

Professor de MS é escolhido para integrar Observatório da Transparência no CNJ

Os nomes foram indicados pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, Edson Fachin, na última segunda-feira

Karina Varjão

Karina Varjão

16/10/2025 - 15h45
O professor Marco Aurélio Borges de Paula, de Campo Grande, foi um dos nomes indicados pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o ministro Edson Fachin, na última segunda-feira (13), para integrar o Comitê Diretivo do Observatório Nacional da Integridade e Transparência do Poder Judiciário. 

De acordo com o CNJ, o Observatório foi criado no início do mês de outubro para “fortalecer a integridade, a ética pública, a governança e a transparência no Sistema Judiciário brasileiro e subsidiar ações pela consolidação da confiança da sociedade nas instituições”.

Assim, o Comitê Diretivo, composto por oito representantes da sociedade civil, um integrante da magistratura estadual, um da Justiça Federal, um da Justiça do Trabalho e um indicado pela Corregedoria Nacional de Justiça, tem o objetivo de aproximar cada vez mais o poder Judiciário da população brasileira. 

Marco Aurélio foi indicado como um dos oito representantes da sociedade civil. Ao Correio do Estado, ele destacou que é um grande passo para fortalecer a legitimidade do Judiciário. 

“É uma honra integrar o Observatório Nacional de Integridade e Transparência do CNJ, sob a presidência do Ministro Edson Fachin. Trata-se de um espaço relevante para o fortalecimento da legitimidade e da confiança no Poder Judiciário”, afirmou. 

Professor de Compliance no Centro Universitário Armando Álvares Penteado (FAAP) em São Paulo e autor de mais de 10 livros sobre o assunto, com um currículo acadêmico de mestrados e especializações em Portugal e na Espanha, Marco Aurélio é o único sul-mato-grossense a integrar a lista. 

As indicações para o Comitê Diretivo estão na Portaria n. 355/2025, publicada nesta segunda-feira. Além dos integrantes do Comitê, são membros natos do Observatório os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, os presidentes de Tribunais Superiores, a secretária-geral do CNJ e o secretário de Estratégia e Projetos do Conselho.

De acordo com a portaria, o presidente do CNJ preside o Comitê Diretivo do órgão e a secretária-geral do conselho, juíza Clara Mota, atuará como a sua Secretária Executiva.

Veja abaixo a lista dos indicados para o Comitê Diretivo do Observatório da Transparência:

  • Marco Adriano Ramos Fonseca, juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA);
  • Fernando Quadros da Silva, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4);
  • Francisca Brenna Vieira Nepomuceno, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10);
  • Lizandro Garcia Gomes Filho, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT);
  • Eunice Aparecida de Jesus Prudente;
  • Gabriela Spanghero Lotta;
  • Loiane Prado Verbicaro;
  • Luciano Da Ros;
  • Maria Paula Dallari Bucci;
  • Marco Aurélio Borges de Paula;
  • Menelick de Carvalho Netto; 
  • Oscar Vilhena Vieira.
     

