Projeto de lei pretende promover cuidados com a saúde nas escolas

Licença de Riedel

Eduardo Riedel se licenciou do cargo para passar uns dias visitando o filho, que está estudando na Alemanha

O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, assumiu o cargo de governador em exercício, durante a licença do chefe do Executivo estadual, Eduardo Riedel (PSDB). Barbosinha fica no comando do Estado até o dia 20 de abril.

O governador Eduardo Riedel foi autorizado pelos deputados estaduais a se licenciar do cargo e se ausentar do Estado e do País de 13 a 20 de abril.

Na passagem do cargo, que ocorreu na última sexta-feira (11), Riedel disse que discutiu com o vice as ações para os próximos dias, mas que está tranquilo pois Barbosinha é participativo no governo.

"O Barbosinha assume e nos deixa muito tranquilo porque conhece tudo do Estado, absoluta responsabilidade, vai conduzir os programaas junto com os secretários. Eu vou estar fora uns dias, mas tenho certeza que o Estado estará em excelentes mãos", disse Riedel.

O governador em exercício agradeceu a confiança e disse que assumir o comando do Estado é motivo de orgulho e satisfação.

"Mesmo durante a sua ausência, pela força da sua equipe, na qual eu me incluo, o Estado continua firma, trabalhando, em direção cada vez mais a um Estado próspero, verde, digital e inclusivo. É isso que nós construímos e trabalhamos a cada dia pelo Mato Grosso do Sul e para mim é um orgulho muito grande ser o vice-governador do Eduardo Riedel.

Conforme o Executivo estadual, nesta segunda (14), o governador em exercício cumpre agendas internas de trabalho.

Licença

A autorização para a licença das funções de governador de Eduardo Riedel foi aprovada na sessão de quarta-feira (9), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

"Comunico a esta Casa de Leis que no período de 13 a 20 de aril de 2025 a me licenciarei do exercício das funções de governador do Estado. Oportunamente em que poderei me ausentar do estado e do País. Informo que durante o referido período, a chefia do Poder Executivo será exercida, em substituição, pelo vice-governador José Carlos Barbosa", diz o ofício.

Em suas redes sociais, Riedel informou que utilizará a licença para visitar, junto com a esposa Mônica Riedel, e conhecer de perto a rotina do filho, que está morando na Alemanha há cerca de um ano.

"Aproveitei o feriado de Páscoa, e que vai ser quinta e sexta feriado, e nós, eu e Mônica, estamos indo visitar o nosso filho que está morando fora, na Alemanha, fazendo pós-graduação. É um momento importante, ele está há quase um ano lá e nós ainda não fomos vê-lo, saber um pouquinho da rotina dele, da vida dele, da universidade que ele está, estar mais próximo um pouquinho aproveitando esse feriado", disse o governador, em vídeo.

"É um compromisso que assumi com ele e comigo mesmo, pois acredito que cuidar da família também nos fortalece como líderes e pessoas", acrescentou na legenda da postagem.

Segunda licença

Em janeiro deste ano, Riedel também se licenciou do cargo, a título de férias, de 23 de dezembro de 2024 a 14 de janeiro deste ano.

Na ocasião, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, Barbosinha, assumiu o cargo de governador em exercício de 1º a 14 de janeiro.

No período anterior, de 26 de dezembro de 2024 até a transmissão do cargo para Barbosinha, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PSDB), exerceu a função de governador interino.