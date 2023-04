Projeto que proíbe soja no Pantanal gera discussão entre deputados na Assembleia

ARTICULAÇÕES

O vereador Júlio Cleverton dos Santos, o "Júlio Buguelo", ganhou a "queda de braço" com o ex-assessor-executivo da prefeitura da Capital, Cauê Marques

O ministro da Pesca e Aquicultura, André Carlos Alves de Paulo Filho, nomeou, ontem (17), o vereador de Glória de Dourados pelo PT, Júlio Cleverton dos Santos (PT), o “Júlio Buguelo”, para exercer o cargo comissionado executivo de superintendente federal de Pesca e Aquicultura em Mato Grosso do Sul.

A nomeação de Júlio Buguelo é uma demonstração de força do deputado federal Vander Loubet (PT-MS), coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, que ainda garantiu a nomeação do ex-vereador de Ponta Porã pelo PT, Paulo Roberto da Silva, na Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Mato Grosso do Sul ((INCRA-MS).

Segundo divulgou o Correio do Estado no dia 15 de março deste ano, o comando da Superintendência da Pesca em Mato Grosso do Sul (Sudepe-MS) estaria entre Cauê Marques, ex-assessor-executivo da Prefeitura de Campo Grande na gestão de Marquinhos Trad (PSD), e Júlio Buguelo.

Cópia da nomeação de Júlio Buguelo para assumir a Superintendência da Pesca em Mato Grosso do Sul (Sudepe-MS) Superintendência da Pesca em Mato Grosso do Sul (Sudepe-MS)

O nome de Cauê Marques, além do apoio do PSD estadual, contava também com a simpatia do prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes (PSDB), bem como da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) e da Federação de Pescadores e Aquicultores do Estado do Mato Grosso do Sul (Fepeams).

As duas entidades representativas do setor de pesca e aquicultura teriam chegado a um consenso, indicando o nome de Cauê Marques para o cargo, pois ele traz no currículo diversos trabalhos já prestados ao serviço público.

O presidente da CNPA, Edivando Soares de Araújo, chegou a encaminhar um ofício, no dia 28 de fevereiro, ao ministro da Pesca e Aquicultura, André Carlos Alves de Paula Filho, indicando o nome de Cauê Marques. O prefeito Marcelo Iunes também enviou um ofício ao ministro com a mesma finalidade.

Além disso, pesaria contra Júlio Buguelo o fato de ele ser, supostamente, alvo de um inquérito civil por improbidade administrativa em Glória de Dourados, tornando difícil a sua escolha para um cargo tão importante a nível estadual e nacional.

Porém, nada disso adiantou, pois Vander Loubet ignorou os apelos das entidades ligadas à pesca em Mato Grosso do Sul e nomeou o seu correligionário petista.

Fora do processo

No entanto, o que teria pesado para a escolha de Júlio Buguelo em detrimento de Cuaê Marques foi o fato de o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente estadual do partido, ter optado por não participar dessa questão.

“Me afastei dessa história a partir do momento em que iniciou uma queda de braço para indicar esse ou aquele nome para a Superintendência da Pesca em Mato Grosso do Sul”, garantiu na época o senador ao Correio do Estado.

Nelsinho Trad ressaltou que não costuma fazer política dessa forma. “Além disso, adotei uma linha de independência no Senado e não me sentiria à vontade em participar dessa negociação”, disse.

Para o senador, o deputado federal Vander Loubet tem toda a legitimidade para definir essa questão e encaminhar o melhor nome para o cargo.

“Tive uma reunião com ele antes de viajar e passei a minha opinião, dando total liberdade para ele tocar como entender melhor. Da mesma forma que ele fez comigo quando eu era o coordenador da bancada e ele era opositor ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)”, recordou.

Na prática, Nelsinho não quis participar do processo para, no futuro, não ser obrigado a dar uma contrapartida ao governo Lula no Senado. “Eu defendo que a bancada precisa ser ouvida nessa questão, e dessa reunião tiraria o nome de consenso”, finalizou.

