Projeto que visa tombar três parques nem entra em votação na CCJ

Nos dias 23 e 24 de junho, ingressarão na sigla os gestores Lucio Roberto Calixto (Santa Rita do Pardo) e Juliano Ferro (Ivinhema)

Após as filiações dos prefeitos de Miranda, Fábio Florença, de Tacuru, Rogério Torquetti, e de Iguatemi, Lídio Ledesma, em uma maratona que começou no dia 18 e terminou no dia 20, o presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, já teria marcado as datas para o ingresso de mais dois gestores municipais no ninho tucano e “engatilhado” mais três no decorrer dos próximos meses.

Segundo apurou o Correio do Estado, assinarão as fichas de filiação ao PSDB de Mato Grosso do Sul, nos dias 23 e 24 de junho, os prefeitos de Santa Rita do Pardo, Lucio Roberto Calixto (Podemos), e de Ivinhema, Juliano Ferro (União Brasil), respectivamente.

Ainda na primeira data, em Santa Rita do Pardo, o ex-prefeito de Selvíria Jaime Soares Ferreira (PSD) também se juntará aos tucanos.

Além disso, conforme a reportagem conseguiu levantar, os próximos três prefeitos que vão engrossar as fileiras do partido são os de Paranaíba, Maycol Queiroz (PDT), Juti, Gilson Marcos da Cruz (PSD), e Bonito, Josmail Rodrigues (PSB).

Com isso, o total de gestores municipais filiados ao PSDB chegará a 45, representando mais de 50% dos 79 municípios sul-mato-grossenses.





A TOQUE DE CAIXA

No dia 16, o ex-governador Reinaldo Azambuja já tinha adiantado, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, que o PSDB ganharia um reforço dos chefes do Executivo de Miranda, Fábio Florença, de Tacuru, Rogério Torquetti, e de Iguatemi, Lídio Ledesma.

Ainda, o presidente estadual do PSDB tinha dito que, em junho, mais quatro prefeitos engrossariam as fileiras do partido, porém, como a reportagem confirmou, o número acabou sendo maior, passando de quatro para cinco gestores municipais.

Além disso, o ninho tucano poderá ganhar novos prefeitos filiados até o fim deste ano. Entretanto, conforme a apuração do Correio do Estado, esses novos gestores públicos ainda estariam em tratativas para trocar ou não de legenda, sendo prudente que fiquem de fora do cálculo.

Proporcionalmente, o PSDB do Estado já é o maior do Brasil, com Eduardo Riedel como governador, três deputados federais, seis deputados estaduais, 40 prefeitos (sem contar os cinco que já estão com as malas prontas), 15 vice-prefeitos e 243 vereadores.

Ao Correio do Estado, Reinaldo Azambuja declarou que o partido não quer ser uma sigla isolada e, por isso, vai procurar dialogar com todas as legendas aliadas, citando o PP, o PSB, o Republicanos e o MDB, a fim de buscar uma ampla aliança onde for possível.

“Na política, temos de conversar com todo mundo e respeitar as questões locais. Onde der para compor, vamos fazer isso”, garantiu o presidente estadual do PSDB na última conversa com a reportagem.

O aumento do número de prefeitos filiados ao ninho tucano pode ajudar a campanha eleitoral do partido nas eleições municipais do próximo ano.

Outro fator importante é contribuir para que a legenda mantenha a hegemonia como a sigla estadual com o maior número de prefeitos filiados a ela em Mato Grosso do Sul, bem à frente do segundo colocado, que, por enquanto, ainda é o PP, aliado do partido tucano desde o pleito do ano passado.

SAIBA

Prefeitos filiados ao PSDB em MS: Edinaldo Bandeira (Amambai), Nildo Alves (Anastácio), Edson Takazono (Anaurilândia), Odilon Ribeiro (Aquidauana), Alexandre Garcia (Aral Moreira), Germino Roz (Batayporã), Reinaldo Benites (Bela Vista), Kazuto Horii (Bodoquena), André Nezzi (Caarapó), Neco Pagliosa (Caracol), Valdecy Costa (Cassilândia), João Krug (Chapadão do Sul), Marcela Lopes (Corguinho), Marcelo Iunes (Corumbá), Jean Fogaça (Douradina), Jair Scapini (Guia Lopes da Laguna), Juvenal Consolaro (Figueirão), Lídio Ledesma (Iguatemi), Marcos Pacco (Itaporá), Paulo Franjotti (Japorã), Edson Nogueira (Jaraguari), Eraldo Leite (Jateí), Marcos Calderan (Maracaju), Fábio Florença (Miranda), Valdomiro Sobrinho (Mundo Novo), Rhaiza Matos (Naviraí), Valdir Junior (Nioaque), Guga (Novo Horizonte do Sul), Eduardo Campos (Ponta Porã), Nelson Cintra (Porto Murtinho), Cleidimar Camargo (Rio Negro), Francisco de Paula (Rochedo), Jeferson Tomazoni (São Gabriel do Oeste), José Fernando (Selvíria), Francisco Piroli (Sete Quedas), Rogério Torquetti (Tacuru), Clóvis do Banco (Taquarussu), Henrique Wancura Budke (Terenos), Angelo Guerreiro (Três Lagoas) e Marcos Benedetti (Vicentina).