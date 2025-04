Proposta do Governo do Estado traz novas regras para servidores públicos e pode reestruturar Ageprev

LEVANTAMENTO

Ao todo, o instituto ouviu 800 eleitores em Campo Grande, na Grande Dourados e em mais 8 regiões de Mato Grosso do Sul

Se as eleições para governador em Mato Grosso do Sul fossem agora, o atual chefe do Executivo, Eduardo Riedel (PSDB), seria reeleito, conforme o primeiro levantamento de intenções de votos para governador no Estado, realizado pela Futura Inteligência, empresa de pesquisa da Apex Partners, que liberou os dados com exclusividade ao Correio do Estado.

O instituto fez o levantamento, no período de 27 de março a 1º de abril deste ano, com 800 eleitores com 16 anos ou mais de idade, em Campo Grande, na Grande Dourados e nas regiões costa leste, pantanal, sul-fronteira, norte, metropolitana, leste, cone-sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, tendo índice de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa espontânea, quando não é dada nenhuma opção de resposta, Riedel lidera, com 16,5% das intenções de votos, enquanto atrás aparecem o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 2,1%, e a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 1,2%.

Mais atrás aparecem a senadora Tereza Cristina (PP), com 0,9%, e o vereador Marquinhos Trad (PDT), com 0,3%. Ainda, 8% votariam em outros nomes, 2,6% disseram que não votariam em ninguém, em branco ou nulo e 68,3% não souberam, não responderam ou estavam indecisos.

ESTIMULADA

Já na pesquisa estimulada, quando são fornecidas opções de respostas aos entrevistados, o governador Riedel continuou na liderança, com 28,6%, seguido por Tereza Cristina, com 20,2%, Rose Modesto, com 16%, e Capitão Contar, com 13,2%.

Mais atrás apareceram Marquinhos Trad, com 8,4%, Giselle Marques (PT), com 0,9%, e Luhhara Arguelho (Psol), com 0,6%. Ainda, 6,5% disseram que não votariam em ninguém, em branco ou nulo e 5,7% não souberam, não responderam ou estavam indecisos.

A Futura Inteligência também simulou um provável segundo turno, com sete cenários possíveis: em todos que foi inserido, Riedel derrotou o adversário. No primeiro cenário, o atual governador obteve 57,2% da preferência do eleitorado, enquanto Marquinhos Trad chegou a 23,4%. Neste cenário, foram 14,2% de votos brancos e nulos e 5,3% dos eleitores não souberam ou não responderam.

No segundo cenário, Riedel lidera, com 52,6%, e Rose Modesto atinge 31%. Neste cenário, foram 11,5% de votos brancos e nulos e 4,9% dos eleitores não souberam ou não responderam, enquanto no terceiro cenário o governador chegou a 53,8%, contra 27% do Capitão Contar, sendo 12,7% de votos brancos e nulos e 5,6% dos entrevistados que não souberam ou não responderam.

No quarto cenário, Riedel atingiu 48,4% e Tereza Cristina, 36,4% – votos brancos e nulos somaram 11,4% e não souberam ou não responderam 3,7%.

SEM RIEDEL

No quinto cenário, primeiro sem Riedel, a ex-deputada Rose Modesto, com 44,2%, venceria Marquinhos Trad, com 30,9%. Neste cenário, foram 20,1% de votos brancos e nulos e 4,9% dos eleitores não souberam ou não responderam.

No sexto cenário, também sem o atual governador, Tereza Cristina seria eleita, com 50,1%, derrotando Marquinhos Trad, que somaria 30,7%. Votos brancos e nulos totalizaram 15,6% e não souberam ou não responderam 3,7% dos eleitores.

No sétimo e último cenário, ainda sem Riedel, a senadora Tereza Cristina ganharia, com 44,8%, de Rose Modesto, que atingiria 38,9% – brancos e nulos somaram 12,3% e não souberam ou não responderam 4,1% dos eleitores.

A Futura Inteligência também apurou a rejeição aos prováveis candidatos a governador, ou seja, em quem os eleitores não votariam de forma nenhuma, e Capitão Contar ficou na liderança, com 30,8%, seguido por Marquinhos Trad, com 27,9%, e Rose Modesto, com 19,8%.

Em seguida apareceram Tereza Cristina, com 18%, Luhhara Arguelho, com 13,6%, Gisele Marques, com 12%, e Riedel, com 9,1%. Ainda, 9,2% não rejeitam nenhum, 8,7% não souberam ou não responderam e 2,8% rejeitam todos.

PRESIDENTE

A Futura Inteligência levantou as intenções de votos para presidente da República e, se as eleições fossem hoje, mesmo estando inelegível, Jair Bolsonaro (PL) venceria Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em todos os cenários no primeiro turno.

No primeiro cenário, Bolsonaro lidera, com 47,4%, tendo logo em seguida Lula, com 26,2%, Ratinho Jr. (PSD), com 9%, e Ronaldo Caiado (União Brasil), com 6,4% – brancos e nulos somaram 7,2% e não souberam ou não responderam 3,8% dos entrevistados.

Já em outro cenário, sem a presença de Lula, Bolsonaro mantém a liderança, com 46,3%, seguido por Geraldo Alckmin (PSB), com 17,9%, Ratinho Jr., com 12,8%, e Ronaldo Caiado, com 8,1% – brancos e nulos somaram 11,8% e 3,2% não souberam ou não responderam.

