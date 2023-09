Reconhecimento

Ex-presidente da República e ministro Marun receberam honraria de Cidadão Sul-mato-grossense por viabilizar Rota Bioceânica

Nesta quinta-feira (21), o ex-presidente da República, Michel Temer (2016-19), do MDB, veio a Campo Grande para receber título de cidadão sul-mato-grossense, homenagem concedida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul como reconhecimento ao papel de Temer na viabilização de recursos para implantação da Rota Bioceânica, que ligará Mato Grosso do Sul ao Paraguai, encurtando a rota dos produtos brasileiros ao mercado asiático.

A solenidade foi marcada pela união entre partidos, como bem mencionou Temer durante o agradecimento.

Temer recebeu, ainda, o Diploma de Ilustre Visitante. Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

"Às vezes, no discurso, nós dizemos palavras que são apenas um ruído. No caso presente, não é um ruído, é um sentimento. É o sentimento de gratidão, o sentimento de quem percebe que, em um dado momento, quando interessa a toda coletividade, as várias vozes dos vários partidos se unem, que é o que nós percebemos aqui nesta sonenidade", afirmou o ex-presidente, durante seu discurso.

Isso porque a proposta da homenagem foi enviada à Casa de Leis pelo deputado Zeca do PT, o que chegou a desagradar alguns "petistas raízes", que consideram Temer "golpista" pelo impeachment da ex-presidente Dilma Roussef (PT), que cumpriu mandato de 1º de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016.

Simone Tebet (MDB), Ministra do Planejamento e Orçamento do Governo Lula (PT), também viu com bons olhos a união entre adversários políticos.

"Nós estamos aqui, independente de termos posições ideológicas e partidárias diferentes. Unidos numa rota que também fala de integração. Olha, que coisa! Nós estamos aqui diante dos quatro governadores, de partidos diferentes, para falar de uma rota que integra o Brasil com os nossos países vizinhos do Paraguai, da Argentina e do Chile, mas também outros países aqui do Mercosul que serão beneficiados", afirmou a Ministra.

Participaram da cerimônia o governador do Estado, Eduardo Ridel (PSDB), e os ex-governadores Reinaldo Azambuja (PSDB), André Puccinelli (MDB), além de Zeca do PT.

O ministro de Temer, Carlos Marun, também recebeu o título de cidadão sul-mato-grossense, já que foi responsável pela articulação de investimentos para a efetivação da Rota Bioceânica.

"Nós estamos vivendo aqui é um momento histórico. Muitos aqui são adversários políticos, e não vamos deixar de ser, vamos continuar sendo. Mas, no momento em que se coloca a necessidade do reconhecimento do que foi feito, traz aqui, coloca nessa mesa, adversários políticos, coloca uma Ministra do presidente Lula, coloca governador, nos coloca, dizendo: quem fez pelo Mato Grosso do Sul merece a nossa homenagem. Quem fez pelo Brasil, mecere a nossa homenagem", afirmou Marun.

Segundo ele, o Brasil vem de um período de desunião, e precisa da boa relação entre rivais políticos para chegar ao progresso.

"Eu gostaria que essa mensagem retumbasse pelo país, que é isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de um pouco de união, e a união pode começar por isso, pelo reconhecimento, inclusive, daqueles que são os nossos adversários. Eu tenho a honra de ter participado disso, saio daqui com essa com essa esperança renovada, de que o Brasil tem jeito. Vamos reconhecer o que de bom fizemos, inclusive aqueles que, na política, são nossos adversários e não necessariamente nossos inimigos", concluiu Marun.

Como na ocasião também foi realizado o lançamento da Frente Parlamentar para o Acompanhamento da Implantação da Rota Biocêanica, representantes do PL, do Patriotas e do PP marcaram presença.

Acompanhamento da Implantação da Rota Biocêanica

Foi assinada - e começa a funcionar a partir de hoje -, a implementação da Frente do Parlamento sul-mato-grossense destinada a acompanhar os impactos decorrentes da implantação da Rota Bioceânica.

"Cabe a esta Casa, através da frente parlamentar, acompanhar as implicações que eventualmentevão ter de ordem social, de ordem ambiental", afirmou Zeca do PT, coordenador da Frente Parlamentar.

Segundo o parlamentar, serão realizadas inúmeras reuniões para discutir, por exemplo, impactos negativos que podem aparecer associados ao crescimento da região após o início do funcionamento da rota, como por exemplo a exploração do trabalho, vulnerabilidade de crianças e mulheres e até mesmo impactos ambientais.

A ponte de 1. 295 metros que ligará Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai deve entrar em operação no ano que vem, segundo previsão anunciada pelo governador do Estado, Eduardo Riedel, (PSDB), e vai encurtar em 8 mil quilômetros a distância percorrida pelos produtos brasileiros rumo ao mercado asiático, integrando Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

A frente parlamentar tem em sua composição:

Antonio Vaz (Republicanos)

Coronel David (PL)

Gerson Claro (PP)

Jamilson Name (PSDB)

João Henrique (PL)

João César Mattogrosso (PSDB)

Junior Mochi (MDB)

Lia Nogueira (PSDB)

Lidio Lopes (Patriota)

Londres Machado (PP)

Lucas de Lima (PDT)

Mara Caseiro (PSDB)

Marcio Fernandes (MDB)

Paulo Corrêa (PSDB)

Pedro Kemp (PT)

Pedrossian Neto (PSD)

Professor Rinaldo Modesto (Podemos)

Rafael Tavares (PRTB)

Renato Câmara (MDB)

Roberto Hashioka (União).

