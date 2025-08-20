Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Polêmica nacional

Proposta quer ampliar lei de proteção a crianças para incluir crimes virtuais em MS

Projeto de lei foi apresentado pelo deputado Pedro Kemp, nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa

Taynara Menezes

20/08/2025 - 15h45
Um projeto de lei quer ampliar o regulamento de proteção à crianças incluindo crimes virtuais. A proposta foi do deputado Pedro Kemp (PT), apresentada nesta quarta-feira (20), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Aprovada há 23 anos, a Lei Estadual 2.413/2002, que trata de procedimentos de prevenção e enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes não contempla crimes cometidos no ambiente digital. Para corrigir essa lacuna, o parlamentar apresentou o Projeto de Lei 216/2025.

“Aprovada há mais de 20 anos, a lei não abordou as situações de crime que hoje ocorrem em ambiente digital e que, devido à ampliação da incidência na última década, é um tema que atualmente está em acalorado debate no Congresso Nacional”, afirmou Kemp na justificativa.

A proposta inclui entre as linhas de ação previstas na legislação a orientação, fiscalização e denúncia de conteúdos digitais que envolvam exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes na internet e redes sociais.

Na discussão, Kemp apresentou dados da Safernet, organização que monitora crimes cibernéticos, onde revela que o Brasil está entre os países que mais denunciam conteúdos abusivos na internet.

A pesquisa ainda mostra que em 2024 foram encaminhadas perto de 53 mil denúncias de abuso e exploração sexual de crianças em ambiente digital.

O projeto também faz referência ao vídeo do influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, que viralizou nas redes sociais ao denunciar conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes na internet.

A proposta será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se aprovada, seguirá para avaliação das comissões temáticas e depois para votação em plenário.

 

FORÇA PARTIDÁRIA

Com filiação de Riedel, agora PP detém os principais cargos da política de MS

Além do governador, a sigla tem a líder do partido no Senado, o presidente da Assembleia Legislativa e a prefeita da Capital

20/08/2025 08h30

PP detém os principais cargos da política de MS

PP detém os principais cargos da política de MS Clodoaldo Silva

Com oficialização da filiação do governador Eduardo Riedel ao PP ontem, no Auditório Petrônio Portela, no Senado, em Brasília (DF), durante a convenção nacional da legenda para a ratificação da federação União Progressista, o partido passou a ocupar os cargos políticos mais importantes de Mato Grosso do Sul.

Agora, além do chefe do Executivo estadual, os progressistas também contam com a líder do partido no Senado, senadora Tereza Cristina, a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro, e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Ou seja, a legenda controla os poderes Executivo e Legislativo do Estado, bem como o Poder Executivo da capital de Mato Grosso do Sul, sem contar o fato de a liderança da sigla no Senado estar nas mãos da senadora Tereza Cristina, que também acumula o cargo de presidente estadual do PP.

Além disso, Riedel e Tereza ainda foram eleitos durante a convenção como vice-presidentes nacionais da legenda, reforçando a importância das duas lideranças sul-mato-grossenses no comando nacional do partido.

A senadora progressista, que articulou a mudança partidária do gestor estadual do PSDB para o PP, foi reconduzida à vice-presidência nacional e terá a missão de comandar o processo de instalação da federação União Progressista no Estado.

Ao Correio do Estado, Tereza Cristina enfatizou que a ida de Riedel ao partido já estava acertada com o União Brasil, que compõe a federação com o PP, formalizada ontem, também em Brasília.

“Isso já tinha sido acordado lá atrás [apoio à reeleição de Riedel], quando o União Brasil e o PP sentaram para conversar sobre a federação. Assim que ela se viabilizou, foram escolhidos os estados, com critérios de deputados, senadores, enfim, da composição política de cada partido”, recordou a senadora.

Ela completou que, em Mato Grosso do Sul, como o PP é maior que o União Brasil, a presidência ficou com ela.

“A nossa ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) será a vice-presidente. O PP terá cinco cadeiras de titulares na executiva estadual e o União Brasil terá duas cadeiras, claro que todas com suplentes. Essa é a composição”, informou.

A parlamentar destacou ainda que, a partir da confirmação da federação, já iniciará o trabalho para a formação da chapa para as eleições de 2026. “Mas a configuração é essa: União Brasil e PP em Mato Grosso do Sul, quem comanda é o PP, na minha pessoa”, reforçou.

Tereza Cristina concluiu dizendo que a federação vai trabalhar com o bom senso.

“Quem tiver melhores nomes, nós vamos colocar, vão ser avaliados esses nomes sob o ponto de vista eleitoral, sob o ponto de vista de voto e, aí, a composição da chapa será feita em conjunto para a federação”, assegurou.

NOVO ENDEREÇO

Na convenção de ontem, o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), deu as boas-vindas a Riedel, comemorando a chegada do terceiro governador à sigla e agradecendo a líder Tereza pelo que chamou de “presente”.

Ciro ainda destacou o trabalho de Riedel como gestor estadual ao cumprimentá-lo, ressaltando que ele é o “nosso grande governador de Mato Grosso do Sul”.

Já Tereza Cristina enalteceu a gestão de Riedel, citando que Mato Grosso do Sul “tem governança, que tem transparência, enfim, é um governador que eu estou aqui pra apoiá-lo e para também dizer que, no seu próximo mandato, com certeza será reeleito governador progressista, fazendo a diferença”.

Ela destacou que o convívio com Riedel fez crescer um respeito mútuo e “que a filiação do governador é uma contribuição fundamental ao fortalecimento do nosso partido em Mato Grosso do Sul e no Brasil”. 

“Não apenas nos planos estaduais e regionais, mas na cena nacional, é um reconhecimento positivo que a administração estadual ganha além das divisas do Estado. O PP, no meu Estado, tenho certeza, nós faremos uma bancada de deputados federais comprometidos com a ideologia do nosso partido”, garantiu.

“A marca do governo de Riedel é o compromisso com a prosperidade. Esta palavra, de apenas cinco sílabas e muita significação, está nas raízes do PP. Nós do PP, agora tendo o governador nas fileiras, defendemos o choque de prosperidade, mirando um Brasil que busque a realização plena de seu grande potencial. Eduardo, você é muito bem-vindo”, completou a senadora.

Por sua vez, Riedel agradeceu por terem o recebido tão bem no PP. “Minha filiação ao PP foi um processo debatido, discutido. Agradeço muito ao meu partido anterior, que é o PSDB, porque foram 20 anos de conversas e, principalmente, ações em torno de uma agenda para o Brasil”, pontuou.

O governador ressaltou que o País mudou.

“O Brasil, nesses últimos anos, está no momento absolutamente crítico de decisão de seus rumos e eu me sinto muito confortável de vir ao PP e encontrar um grupo de lideranças políticas, que carrega dentro de seus valores, da sua diretriz essencial, os mesmos que eu carrego na minha vida pública”, disse, citando o crescimento econômico do Estado, com baixos índices de desemprego e ações para erradicar a exclusão social.

Ele também afirmou que em Mato Grosso do Sul o PP tem a liderança da senadora Tereza Cristina, que carrega em suas propostas “seus valores, bem como um propósito muito claro de desenvolvimento e uma agenda absolutamente transparente”.

“E é essa frente que nós estamos construindo lá em Mato Grosso do Sul, em uma majoritária. Ela tem no PP, sem dúvida nenhuma, um dos grandes partidos nacionais e locais para compor com outros aliados, o que vai ser construído até o ano que vem. Eu fico feliz de estar presente e vir aqui hoje na convenção nacional do PP para participar desse momento”, finalizou.

BÔNUS

Na convenção, o presidente nacional do PP anunciou que vai realizar uma reunião online com os diretórios estaduais para apresentar metas a serem atingidas, que vão resultar em bônus de 30% dos recursos do fundo de participação.

“Esta semana nós iremos arrumar a questão dos futuros diretórios. Nós devemos fazer uma reunião virtual para apresentar as metas que dizem respeito à comunicação do partido e isso, ressalto mais uma vez, será como prêmio a todos os diretórios que concluírem as metas que teremos. Um acréscimo de até 30% no repasse do fundo de participação para todos os estados”, contou.

Tereza Cristina afirmou que o diretório estadual vai se esforçar para atingir os novos parâmetros da executiva nacional.

“Eu não sei ainda [quais são as metas]. Ele [Nogueira] anunciou hoje [ontem] e eu não sei quais são, mas eu acho que é de filiação. Tem várias coisas que contam nesse recurso que vem da executiva nacional. Agora eu vou saber quais são as metas novas que nós teremos para cumprir”, informou.

Ela completou que, se forem metas possíveis, Mato Grosso do Sul, com certeza, vai estar entre os que receberão esses 30%. “Até porque nós temos batido recordes de filiações, inclusive entre mulheres, que é uma coisa mais difícil e nós todo ano estamos batendo as nossas metas”, revelou.

UNIÃO PROGRESSISTA

Também ontem o União Brasil e o PP realizaram suas últimas convenções antes da formalização da federação partidária, em Brasília. Pela manhã, a reunião da executiva do União Brasil foi realizada no Auditório Águas Claras, do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

No mesmo momento, o PP se reuniu no Auditório Petrônio Portela, no Senado. No período da tarde, as duas legendas se reuniram no Centro de Convenções para a primeira convenção oficial da Federação União Progressista (UPb).

Os partidos União Brasil e PP somam 109 deputados federais e 15 senadores. É a maior bancada da Câmara dos Deputados e uma das maiores do Senado.

A UPb também registrou nas urnas 12.398 vereadores, 1.335 prefeitos, 186 deputados estaduais e 4 distritais. Conta, ainda, com 6 governadores, 4 vice-governadores e 1.183 vice-prefeitos.

recuperação

Aprovação de Lula cresce e vai a 46%, aponta pesquisa Genial/Quaest

Na região Centro-Oeste, os que aprovam a gestão petista passou de de 40% para 44%. No Nordeste, a aprovação subiu sete pontos

20/08/2025 07h34

O presidente Lula também registrou melhora na região Sul, onde a aprovação foi de 35% para 38%

O presidente Lula também registrou melhora na região Sul, onde a aprovação foi de 35% para 38%

A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu pela segunda vez consecutiva e chegou a 46%, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 20. A desaprovação recuou no limite da margem de erro, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, e foi a 51%, ainda acima da aprovação.

A melhora foi puxada pela região Nordeste, beneficiários do Bolsa Família e eleitores com 60 anos ou mais.

Em julho, na última rodada do levantamento, os que aprovavam o trabalho do presidente eram 43% e os que reprovavam, 51%.

O levantamento entrevistou presencialmente 12.150 pessoas com 16 anos ou mais, sendo 2.004 para o cenário nacional e o restante para as análises estaduais, entre os dias 13 a 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%.

A recuperação de Lula ocorreu principalmente na região Nordeste, a única em que ele é mais aprovado do que desaprovado. O petista ganhou 7 pontos de aprovação, saindo de 53% para 60%, o maior percentual registrado no ano. A desaprovação caiu no mesmo ritmo, para 37%.

O presidente também registrou melhora na região Sul, onde a aprovação foi de 35% para 38%, mas o índice ainda é inferior à desaprovação, que permaneceu em 61%; nas regiões Centro-Oeste e Norte, que foram agrupadas pela pesquisa, os que aprovam a gestão petista cresceram de 40% para 44%, e a reprovação caiu de 55% para 53%.

A região Sudeste foi a única em que não houve variação fora da margem de erro. A aprovação oscilou positivamente em dois pontos porcentuais, para 42%, e a desaprovação negativamente em um ponto, para 55%.

Lula recuperou a popularidade entre os eleitores que recebem Bolsa Família. Ele começou o ano com 61% de aprovação neste grupo, mas o porcentual caiu sucessivamente até chegar a 50% em julho. Agora, subiu para 60%. Entre aqueles que não recebem o benefício, o presidente é aprovado por 43%.

No recorte por idade, o maior crescimento foi entre os eleitores com 60 anos ou mais. Antes em empate técnico (48% de aprovação contra 46% de desaprovação), o placar agora é de 55% de eleitores que aprovam Lula contra 42% que desaprovam.

Também houve melhora na faixa dos 16 a 34 anos, mas a desaprovação ainda é superior à aprovação: 54% a 43%, ante 58% a 38% na última rodada.

Para Felipe Nunes, CEO da Quaest, a melhora na aprovação de Lula é fruto da combinação de fatores políticos e econômicos.

"A percepção do comportamento do preço dos alimentos trouxe alívio às famílias e reduziu a pressão sobre o custo de vida. Ao mesmo tempo, a postura firme de Lula diante do tarifaço imposto por Donald Trump foi vista como sinal de liderança e defesa dos interesses nacionais. Menos pressão inflacionária somada à imagem de um presidente que reage a desafios externos ajudam a explicar o avanço de sua aprovação neste momento", disse ele.

Segundo a Quaest, 48% dos eleitores consideram que Lula e o PT são os dois atores que estão fazendo o que é mais certo na crise desencadeada pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras.

Bolsonaro e seus aliados foram citados por 28%, enquanto 15% responderam nenhum dos lados; 9% não souberam ou não responderam

A percepção sobre o preço dos alimentos no mercado também melhorou: para 18% (antes eram 8%), os preços caíram, enquanto 60% afirmam que subiram (eram 76%). Outros 20% disseram que ficou igual (14%).

ESTABILIDADE

A pesquisa Genial/Quaest também mediu a avaliação dos eleitores sobre a gestão Lula. A maior parte dos entrevistados, 39%, disse ter uma opinião negativa do governo, 31% consideram que o trabalho é positivo e 27% como regular, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

Na rodada anterior em julho, eram 40% de negativo, 28% de positivo, 28% de regular e 4% de indecisos.

