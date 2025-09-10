Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

PROJETO DE LEI

Proposta quer autorizar porte de arma de fogo aos policiais legislativos

O relator do projeto de lei, deputado federal Marcos Pollon, considerou o projeto constitucional e defendeu a aprovação como medida de interesse público

Tamires Santana

Tamires Santana

10/09/2025 - 11h15
O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) é o relator do projeto de lei 5.948/2023 que autoriza o porte de arma de fogo aos policiais legislativos das Assembleias Legislativas Estaduais e da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O relatório de Marcos Pollon aponta a constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposta, além de defender sua aprovação integral como medida de interesse público e democrático.

A proposição, de autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF), altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento), para conceder porte de arma de fogo aos policiais legislativos das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O objetivo do projeto é corrigir uma distorção normativa e garantir isonomia em relação aos policiais legislativos federais.

O projeto de lei tramita na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados. Marcos Pollon foi designado como relator e protocolou o parecer favorável à aprovação da proposta.

Na visão do relator, a proposta assegura condições plenas de segurança institucional e proteção dos parlamentos estaduais e distrital, valorizando seus policiais legislativos e corrigindo a desigualdade de tratamento legal.

O parecer também destaca que não há justificativa para negar porte a policiais legislativos estaduais e distrital. O projeto de lei garante Segurança Institucional, pois servidores atuam na proteção de autoridades, no controle de acesso e na preservação da ordem dentro das Casas Legislativas. A ausência de previsão expressa gera limitações práticas e expõe servidores a riscos reais no exercício da função.

O PL 5.948/2023 fortalece a proteção institucional e garante isonomia entre servidores que desempenham as mesmas funções de segurança parlamentar em diferentes esferas.

Política

Suprema Corte dos EUA aceita acelerar cronograma para decidir se tarifas de Trump são legais

Os juízes ouvirão argumentos em novembro, o que é extremamente rápido pelos padrões típicos da mais alta corte do país

09/09/2025 20h00

Trump disse que o Brasil não tem sido bom para os Estados Unidos

Trump disse que o Brasil não tem sido bom para os Estados Unidos Divulgação

A Suprema Corte dos EUA aceitou, nesta terça-feira, 9, conceder uma audiência excepcionalmente rápida em que decidirá se o presidente dos americano, Donald Trump, tem o poder de impor tarifas abrangentes sob a lei federal.

Os juízes ouvirão argumentos em novembro, o que é extremamente rápido pelos padrões típicos da mais alta corte do país.

As pequenas empresas e Estados que contestaram as tarifas no tribunal também concordaram com o cronograma acelerado. Eles afirmam que Trump usou ilegalmente poderes de emergência para definir impostos de importação sobre produtos de quase todos os países do mundo, quase levando seus negócios à falência.

Dois tribunais inferiores concluíram que a maioria das tarifas foi imposta ilegalmente, embora um tribunal de apelações as tenha mantido por enquanto.

O governo Trump pediu aos juízes que interviessem rapidamente, argumentando que a lei lhe dá o poder de regular importações e que o país estaria à beira de uma "catástrofe econômica" se o presidente fosse impedido de exercer autoridade tarifária unilateral.

Política

Soraya propõe quarentena de quatro anos a ex-diretores do Banco Central

Emenda à PEC 65 ocorre em meio à rejeição do negócio Master-BRB e ameaça de crise no setor

09/09/2025 17h05

Senadora Soraya Thronicke

Senadora Soraya Thronicke Agência Senado

Menos de 24 horas depois de o Banco Central anunciar que rejeitaria a proposta de aquisição do Banco de Brasília (BRB) pelo Banco Master, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) apresentou uma emenda à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que trata da autonomia da instituição.

A sugestão amplia de seis meses para quatro anos o período de quarentena para ex-presidentes e diretores do BC antes de assumirem funções em empresas do setor financeiro reguladas ou fiscalizadas pela própria autarquia.

Durante esse intervalo, os ex-dirigentes teriam direito a remuneração equivalente ao salário do cargo que ocupavam por apenas um ano.

A medida, se incorporada ao relatório do senador Plínio Valério (PSDB-AM), atingiria também consultorias e atividades de lobby junto a empresas supervisionadas pelo BC ou que tenham passado por processos de intervenção, liquidação ou reestruturação conduzidos pela autarquia.

Segundo Soraya, o objetivo é coibir a chamada “porta giratória”, prática em que reguladores deixam a função pública e, em curto prazo, assumem postos de destaque no setor privado que antes fiscalizavam. Para a parlamentar, essa movimentação alimenta suspeitas de conflito de interesses, uso indevido de informações privilegiadas e enfraquece a confiança da sociedade na imparcialidade da autoridade monetária.

A iniciativa ocorre em um ambiente de tensão entre o Legislativo e o Banco Central. Às vésperas da decisão sobre o negócio Master-BRB, deputados do Centrão chegaram a pedir urgência na tramitação de um projeto que daria ao Congresso poder de demitir dirigentes da autarquia. Embora os autores tenham solicitado o arquivamento da proposta, o gesto foi interpretado como pressão política sobre o BC.

Em vídeo enviado por sua assessoria, Soraya reforçou a defesa não apenas da ampliação da quarentena, mas também da possibilidade de o Senado destituir integrantes da cúpula do BC.

“Se temos o poder de sabatinar e aprovar, precisamos ter o poder de retirar quando a confiança é quebrada”, disse.

Para ela, a independência do Banco Central não pode servir como escudo para interesses do grande capital financeiro.

“Há uma vergonhosa porta giratória que transforma o BC em trampolim para bancos privados. Em seis meses um diretor pode estar sentado na cadeira de uma instituição bilionária, negociando informações que acumulou enquanto servia ao Estado. Isso sim é um escândalo”, criticou.

A PEC 65, defendida pela cúpula do BC, segue parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que só colocará o tema em pauta quando houver consenso com o governo. O relator, Plínio Valério, disse ainda não ter analisado a proposta de Soraya, à espera de “desatar o nó com o governo”.

A sugestão da senadora se aproxima de outra proposta em tramitação no Senado, o Projeto de Lei Complementar 144, de autoria de Cid Gomes (PSB-CE), que também busca endurecer as regras de transição para ex-dirigentes do BC. Para o parlamentar, ampliar a quarentena “reduz conflitos de interesse e fortalece a imagem da instituição”. (Com Estadão Conteúdo)

