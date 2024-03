PSB confirma apoio a Beto Pereira para a prefeitura de Campo Grande

Na tarde desta terça-feira (26), o presidente do Diretório Municipal de Campo Grande do PSB (Partido Socialista Brasileiro), Carlos Augusto Borges, conhecido como Carlão, e o presidente do Diretório Estadual, Paulo Duarte, anunciaram apoio a Beto Pereira, do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), como pré-candidato à prefeitura de Campo Grande nas eleições do próximo dia 6 de outubro.

De acordo com o líder do PSB em Mato Grosso do Sul e deputado estadual, Paulo Duarte (PSB), a decisão de apoiar Beto Pereira aconteceu na última quinta-feira (21), após intensas reuniões para determinar o rumo que o partido seguirá em Campo Grande.

“O deputado federal Beto Pereira é um jovem preparado, que tem experiência administrativa, foi prefeito, foi deputado estadual e foi deputado federal. É alguém que está preparado para administrar uma capital de um milhão de habitantes. Por isso, entendemos que o melhor caminho é apoiar o PSDB”, afirmou Paulo Duarte.

Durante o anúncio do apoio a Beto Pereira, o presidente do Diretório Estadual do PSB ressaltou que a articulação política realizada por Carlos Augusto Borges, o 'Carlão', em Campo Grande, e o apoio de Beto Pereira foram decididos pelo partido em comum acordo com as lideranças locais.

“Seguimos orientações sempre ouvindo as lideranças locais de cada município. Em Campo Grande, o líder do partido é o presidente da Câmara dos Vereadores, Carlão. Toda a construção desse apoio foi feita com ele, após conversas exaustivas “, explicou para a imprensa.

Fotos: Gerson Oliveira

Ao lado do deputado estadual Paulo Duarte e do vereador Carlão, Beto Pereira agradeceu o apoio do PSB e elogiou o compromisso de Carlão com a população mais carente.

“O que estamos vendo neste momento é um gesto muito importante do PSB, que tem um nome importante e pode, sim, compor uma chapa majoritária. Mas essa decisão vai acontecer somente na convenção. Os critérios do partido na escolha do vice serão técnicos, qualitativos e eleitorais”, relatou o pré-candidato.

Durante a solenidade, Carlão destacou que o PSB vem construindo uma forte aliança com o PSDB. Ao ser questionado se será pré-candidato à reeleição como vereador, afirmou que está à disposição do partido.

“Se precisar decidir no futuro, o PSB tem bons nomes para indicar para o vice. Esta não é a nossa preocupação de momento e sim com a coalizão de partidos empenhados no crescimento da nossa Capital. Sou candidato a vereador e vamos montar uma chapa para eleger mais um ou dois, no máximo três parlamentares. Agora, se precisar posso ocupar outro cargo, sou um soldado do partido”, explicou.

