PT do Estado quer ampliar as alianças para lançar dois candidatos ao Senado

Com as últimas movimentações de peças do tabuleiro de xadrez político de Mato Grosso do Sul para as eleições gerais do próximo ano, principalmente para disputar as duas vagas ao Senado Federal, o PT quer ampliar as alianças para ter condições de contar com dois candidatos pró-reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o presidente estadual do PT, deputado federal Vander Loubet, revelou que o partido trabalha com dois cenários na briga pelas duas vagas ao Senado no pleito de 2026, com o primeiro tendo dois nomes do partido, dos quais um será ele, e o segundo tendo ele e, muito provavelmente, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do MDB.

Por isso, o líder partidário ressalta a necessidade de o PT ampliar as alianças com outras legendas, no caso, o MDB de Simone Tebet, que, por outro lado, terá de enfrentar a ala emedebista ligada ao ex-governador André Puccinelli, que já declarou ser contra qualquer aproximação com a esquerda em Mato Grosso do Sul.

Vander Loubet explicou que os dois cenários trabalhados pelo partido são imprescindíveis porque é grande a possibilidade de Simone Tebet trocar de domicílio eleitoral e concorrer ao Senado por São Paulo a pedido do presidente Lula.

“O pessoal do PT de São Paulo se interessou pelo nome dela para disputar a eleição lá, então, estou atuando por duas candidaturas lulistas ao Senado, eu e a Simone, ou, na hipótese de ela trocar Mato Grosso do Sul por São Paulo, ter dois candidatos do PT mesmo, quando faremos pesquisas de intenções de votos qualitativas e quantitativas para definir os dois nomes”, pontuou.

No momento, o presidente estadual do PT disse que segue trabalhando em prol da própria pré-candidatura ao Senado em 2026 e reafirmou que não está em seus planos disputar mais uma reeleição como deputado federal. “Estou no meu sexto mandato consecutivo e acredito que já cumpri o papel que tinha que cumprir por Mato Grosso do Sul nessa função”, garantiu.

Além da sua pré-candidatura ao Senado, Vander afirma estar focado em 2026 para construir o projeto de reeleição do presidente Lula. Sobre isso, o parlamentar federal disse estar animado com o cenário que vislumbra, com a avaliação positiva do presidente em ascensão.

“Historicamente, o governo federal costuma fazer um senador nos anos em que há duas vagas em disputa. Por isso, a melhora na avaliação do governo Lula é muito importante e vai fazer a diferença para nosso projeto aqui em Mato Grosso do Sul”, projetou.

PRERROGATIVAS

O Correio do Estado apurou que apoiadores e interlocutores da ministra Simone Tebet têm declarado que ela tem preferência por disputar a eleição para o Senado em 2026 em Mato Grosso do Sul.

Porém, não é descartada a possibilidade de a ministra concorrer por São Paulo, onde o nome dela tem muita força, tendo inclusive liderado uma pesquisa recente de intenção de voto para o Senado em São Paulo.

Lideranças do PT de São Paulo teriam entrado em contato com Vander para dizer que ficaram impressionados com Simone durante recente passagem por São Paulo (SP), em que a ministra participou de uma roda de conversa organizada pelo grupo jurídico Prerrogativas.

O CEO da rede Petz, Sergio Zimerman, foi o anfitrião do encontro, que contou com 200 empresários – o que rendeu ao evento o apelido de “jantar com o PIB de SP”.

No contato com Vander, esses dirigentes do PT estariam animados com a possibilidade de ver Simone Tebet disputando a eleição de 2026 por São Paulo, dada a sua popularidade e sua aprovação no estado paulista.

