Política

ELEIÇÕES 2026

PT do Estado quer ampliar as alianças para lançar dois candidatos ao Senado

O partido trabalha com dois cenários para o pleito do próximo ano e, dessa forma, reforça a candidatura de Lula em MS

Daniel Pedra

Daniel Pedra

01/10/2025 - 08h00
Continue lendo...

Com as últimas movimentações de peças do tabuleiro de xadrez político de Mato Grosso do Sul para as eleições gerais do próximo ano, principalmente para disputar as duas vagas ao Senado Federal, o PT quer ampliar as alianças para ter condições de contar com dois candidatos pró-reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o presidente estadual do PT, deputado federal Vander Loubet, revelou que o partido trabalha com dois cenários na briga pelas duas vagas ao Senado no pleito de 2026, com o primeiro tendo dois nomes do partido, dos quais um será ele, e o segundo tendo ele e, muito provavelmente, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do MDB.

Por isso, o líder partidário ressalta a necessidade de o PT ampliar as alianças com outras legendas, no caso, o MDB de Simone Tebet, que, por outro lado, terá de enfrentar a ala emedebista ligada ao ex-governador André Puccinelli, que já declarou ser contra qualquer aproximação com a esquerda em Mato Grosso do Sul.

Vander Loubet explicou que os dois cenários trabalhados pelo partido são imprescindíveis porque é grande a possibilidade de Simone Tebet trocar de domicílio eleitoral e concorrer ao Senado por São Paulo a pedido do presidente Lula. 

“O pessoal do PT de São Paulo se interessou pelo nome dela para disputar a eleição lá, então, estou atuando por duas candidaturas lulistas ao Senado, eu e a Simone, ou, na hipótese de ela trocar Mato Grosso do Sul por São Paulo, ter dois candidatos do PT mesmo, quando faremos pesquisas de intenções de votos qualitativas e quantitativas para definir os dois nomes”, pontuou.

No momento, o presidente estadual do PT disse que segue trabalhando em prol da própria pré-candidatura ao Senado em 2026 e reafirmou que não está em seus planos disputar mais uma reeleição como deputado federal. “Estou no meu sexto mandato consecutivo e acredito que já cumpri o papel que tinha que cumprir por Mato Grosso do Sul nessa função”, garantiu.

Além da sua pré-candidatura ao Senado, Vander afirma estar focado em 2026 para construir o projeto de reeleição do presidente Lula. Sobre isso, o parlamentar federal disse estar animado com o cenário que vislumbra, com a avaliação positiva do presidente em ascensão. 

“Historicamente, o governo federal costuma fazer um senador nos anos em que há duas vagas em disputa. Por isso, a melhora na avaliação do governo Lula é muito importante e vai fazer a diferença para nosso projeto aqui em Mato Grosso do Sul”, projetou.

PRERROGATIVAS

O Correio do Estado apurou que apoiadores e interlocutores da ministra Simone Tebet têm declarado que ela tem preferência por disputar a eleição para o Senado em 2026 em Mato Grosso do Sul.

Porém, não é descartada a possibilidade de a ministra concorrer por São Paulo, onde o nome dela tem muita força, tendo inclusive liderado uma pesquisa recente de intenção de voto para o Senado em São Paulo.

Lideranças do PT de São Paulo teriam entrado em contato com Vander para dizer que ficaram impressionados com Simone durante recente passagem por São Paulo (SP), em que a ministra participou de uma roda de conversa organizada pelo grupo jurídico Prerrogativas. 

O CEO da rede Petz, Sergio Zimerman, foi o anfitrião do encontro, que contou com 200 empresários – o que rendeu ao evento o apelido de “jantar com o PIB de SP”.

No contato com Vander, esses dirigentes do PT estariam animados com a possibilidade de ver Simone Tebet disputando a eleição de 2026 por São Paulo, dada a sua popularidade e sua aprovação no estado paulista.

Corrupção em MS

MP denuncia prefeito tucano de Terenos e 25 por fraude em licitações

Grupo dominou contratos da prefeitura e desviou mais de R$ 16,5 milhões desde 2021

30/09/2025 18h07

Prefeito de Terenos, Henrique Budke

Prefeito de Terenos, Henrique Budke Divulgação

Continue Lendo...

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou 26 pessoas, incluindo o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), por formarem uma “robusta organização criminosa” que, segundo as investigações, transformou a prefeitura em balcão de negócios desde 2022 para fraudar licitações e desviar dinheiro público. A denúncia é resultado da “Operação Spotless”, que, em setembro de 2025, levou à prisão de 16 envolvidos, entre eles o próprio prefeito, reeleito em 2024.

As investigações, conduzidas pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), revelaram o domínio quase absoluto do grupo sobre os contratos públicos. Entre 2021 e 2023, as empresas da organização venceram 94% das licitações na modalidade Tomada de Preços. Nas Cartas-Convite, o domínio foi de 85% em 2021, 80% em 2022 e chegou a 100% em 2023.

De acordo com a denúncia, a organização era liderada por Budke e atuava desde 2021, primeiro ano de sua gestão, de forma sistemática para direcionar licitações de obras de engenharia. O grupo, composto por servidores públicos de alto escalão, um policial militar e 22 empresários, operava um esquema de “rodízio”, no qual as empresas combinavam quem venceria cada certame, enquanto as outras participavam como “cobertura”, simulando uma falsa concorrência.

O procedimento investigatório teve início a partir de uma denúncia anônima enviada ao MPMS em julho de 2022, que citava o fato de Tiago Lopes de Oliveira, ex-chefe de gabinete, ter pedido exoneração e montado uma empresa para participar de licitações — a D’aco Construções e Logística, junto de Hander Grote, com a HG Empreiteira.

Investigação

A denúncia detalha minuciosamente como as fraudes eram arquitetadas. Em um dos casos, referente à reforma de uma escola no valor de R$ 1,1 milhão, os empresários Sandro José Bortoloto e Cleberson José Chavoni, em conluio com o então chefe de gabinete Tiago Lopes de Oliveira e o secretário de Obras Isaac Cardoso Bisneto, teriam montado todo o processo licitatório 20 dias antes de sua publicação oficial. O esquema incluía a contratação de uma engenheira para elaborar os projetos como se fossem da prefeitura.

Conversas interceptadas e dados de quebras de sigilo bancário e telemático comprovam, segundo o MP, o pagamento de propina ao prefeito Henrique Budke. Em um dos episódios, após o pagamento de uma medição de obra, o empresário Sandro Bortoloto sacou R$ 30 mil em espécie no mesmo dia e se encontrou com o prefeito.

Uma mensagem de áudio enviada ao seu sócio confirma o repasse: “Você viu que eu mandei os trinta do ‘homi’, né?” A investigação aponta que o prefeito recebeu R$ 60 mil em propina neste contrato.

A denúncia ressalta que, mesmo após a deflagração da “Operação Velatus”, a organização criminosa continuou a firmar contratos e aditivos com a Prefeitura de Terenos, movimentando mais de R$ 16,5 milhões.

Durante o cumprimento da Operação Spotless, foram apreendidos cheques de R$ 200 mil na casa de um dos empresários e R$ 11,3 mil em espécie na casa do prefeito.

Os 26 denunciados responderão pelos crimes de organização criminosa, fraude à licitação, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais.

Lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito

Além da corrupção, a denúncia aponta para um elaborado esquema de lavagem de dinheiro chefiado por Henrique Budke. A investigação revela um aumento patrimonial incompatível com sua renda. Em 2020, ele declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 776 mil. Já em 2024, ano de sua reeleição, o valor saltou para R$ 2,4 milhões.

No entanto, a apuração do MPMS indica que o patrimônio real do prefeito, considerando bens subavaliados e ocultos, ultrapassa os R$ 6,1 milhões — um crescimento de 691%.

Entre os bens está uma fazenda em Aquidauana, avaliada em R$ 4,3 milhões, mas declarada por apenas R$ 1,5 milhão. Para justificar a origem do dinheiro, o prefeito utilizaria contratos simulados de parcerias pecuárias com familiares, como o sogro e o pai.

Política

Ex-secretário da Juventude é condenado por nepotismo em Campo Grande

Investigações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul concluíram que ele contratou a enteada, que recebia o salário dos cofres públicos, sem jamais ter comparecido ao trabalho

30/09/2025 17h05

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 30ª Promotoria de Justiça, condenou o ex-secretário municipal da Juventude de Campo Grande, Wilton Edgar de Sá e Silva Acosta, por nepotismo e improbidade administrativa.

Segundo o MPMS, enquanto esteve à frente da pasta, houve irregularidades na contratação de servidores terceirizados, realizadas por meio de convênios com a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária (SSCH) e a Organização Mundial pela Educação Pré-Escolar (Omep).

Ainda de acordo com a 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, a enteada do ex-secretário foi contratada para trabalhar na Secretaria Municipal da Juventude (Semju), recebendo salário público enquanto cursava faculdade em período integral na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), localizada a mais de 200 km da capital.

O juiz Ariovaldo Nantes Corrêa destacou que a contratação foi viabilizada diretamente pelo padrasto, configurando nepotismo e violação aos princípios da administração pública.

A investigação do MPMS constatou que, em 2017, durante a administração do então prefeito Alcides Bernal, o ex-secretário autorizou a contratação de outras 21 pessoas.

Algumas sequer desempenhavam atividades compatíveis com os cargos, e parte dos contratados trabalhou na campanha eleitoral de Wilton Edgar, na disputa para vereador em 2016, o que foi confirmado em depoimentos ouvidos pela promotoria.

Apesar de outras contratações terem sido alvo de investigação, a Justiça reconheceu como irregularidade apenas a da enteada.

Entre as penalidades aplicadas estão a suspensão dos direitos políticos do ex-secretário por quatro anos e multa proporcional ao dano causado, com pagamento de R$ 25 mil por danos morais coletivos a cada réu (o ex-secretário e a enteada).

A enteada foi condenada por enriquecimento ilícito e também terá que devolver os valores recebidos, por ter sido contratada sem ter comparecido ao trabalho, lesando os cofres públicos.

Os montantes exatos serão apurados na fase de cumprimento de sentença. O juiz apontou que os dois agiram com interesse de usar dinheiro público em benefício próprio, mesmo sem prestar qualquer serviço ao município.

“A atuação do Ministério Público busca preservar a integridade da administração pública e garantir que os recursos públicos sejam destinados ao interesse coletivo. A responsabilização dos envolvidos reafirma nosso compromisso com a legalidade e com o combate ao desvio de finalidade na gestão pública”, afirmou o promotor de Justiça responsável pelo caso, George Zarour Cezar.

As partes ainda podem recorrer.

