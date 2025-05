PT lança candidatura de Loubet à presidência estadual do partido

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Partido dos Trabalhadores lança neste sábado (17) a candidatura do senador Vander Loubet à presidência estadual da sigla, ação que também contará com o lançamento da candidatura de Edinho ao diretório nacional do partido.

Vander conseguiu reunir entorno de sua candidatura a maioria das correntes políticas (Resistência Socialista, Construindo um novo Brasil, Democracia e Socialismo, Avante, Movimento PT e Independentes) que compõem o espectro petista.

Edinho é o candidato do Lula a presidente nacional do PT em MS, ele conta com o apoio das correntes políticas ( Construindo um novo Brasil e Resistência Socialista).

Em Campo Grande o quadro de disputa também já está definido. Pedro Kemp será candidato a presidente com o apoio das seguintes correntes políticas (Avante, Resistência Socialista, Construindo um novo Brasil, Democracia e Socialismo e Movimento PT), ele vai disputar o diretório municipal com Elaine Becker, atual secretária de organização do partido que conta com apoio da corrente política Articulação de Esquerda.

O primeiro debate entre os candidatos da capital vai ocorrer no dia 07 de junho.

As eleições do PT ocorrem no dia 06 de julho das 9h às 17h em todo o Brasil em Campo Grande.

Nós não temos dúvidas sairemos mais fortalecidos das nossas eleições internas. Para que possamos dialogar com a sociedade sobre os legados do governo do Presidente Lula e fazermos a defesa da democracia.

Segundo Agamenon do Prado, Presidente do Diretório Municipal do PT Campo Grande, as eleições internas do PT é o primeiro passo para preparar o partido para o pleito de 2026.

*Saiba

Em MS, as eleições vão ocorrer em 70 municípios. Na capital, ocal de votação vai ser na Escola Estadual Vespaziano Martins.

