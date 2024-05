PT nacional homologa pré-candidatura de Camila Jara a prefeita de Campo Grande

A Executiva nacional do PT homologou, nesta segunda-feira (6), a pré-candidatura da deputada federal Camila Jara à prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais do próximo dia 6 de outubro.



Segundo o presidente municipal do PT, Agamenon Rodrigues do Prado, a direção nacional do partido homologou as pré-candidaturas em todas as cidades do Brasil com mais de 200 mil eleitores, o que inclui a Capital.



“Agora, a federação formada pelo PT, PV e PCdoB vão abrir o leque de alianças de olho nas eleições do próximo dia 6 de outubro em Campo Grande”, informou, acrescentando que já há conversas avançadas com PSOL e Rede. "Porém, ainda não descartamos a possibilidade de ter o PSB e PDT", afirmou.



Agamenon Rodrigues do Prado informou que o PT de Campo Grande pretende fazer um grande debate com a sociedade campo-grandense no próximo dia 25 de maio para discutir o programa de governo do partido para administrar o município.



“Vamos convidar intelectuais, trabalhadores, artistas e empresários para formar 25 grupos temáticos para fazer um diagnóstico da nossa cidade. Estamos confiantes que vamos chegar ao segundo turno das eleições”, projetou o presidente municipal do PT.

A pré-candidata

Na última entrevista concedida à Rádio CBN Campo Grande e ao Jornal Correio do Estado, Camila Jara tinha adiantado que a Capital estaria incluída na lista de cidades com mais de 200 mil eleitores que teriam candidaturas próprias na majoritária.



A pré-candidata a prefeita acrescentou que em algumas capitais o PT tirou como prioridade ter candidaturas na majoritária, mas esse não era o caso de Campo Grande. “Para a gente, ir para disputa da prefeitura tem uma importância estratégica para divulgar a política do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, revelou.



A deputada federal pontuou ainda que nas principais capitais do Brasil o PT terá pré-candidatas. “São mulheres que, assim como eu, começaram há pouco tempo na política e isso demonstra que o PT tem a capacidade de renovar seus quadros e oferecer novas opções de projetos políticos para sociedade”, argumentou.