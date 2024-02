Quatro nomes são cotados para disputar prefeitura de Dourados pelo PSDB

Coletiva de imprensa realizada no Diretório Estadual do PSDB-MS, com presença de autoridades como ex-governador de MS, Reinaldo Azambuja; presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo - MARCELO VICTOR

De acordo com o ex-governador e presidente estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Reinaldo Azambuja, quatro nomes são cogitados para disputar a Prefeitura de Dourados, pelo PSDB, nas eleições municipais de 2024.

São eles: deputada estadual, Lia Nogueira; ex-deputado federal, Marçal Filho, deputado federal, Geraldo Resende e deputado estadual, Zé Teixeira.

Vale ressaltar que Marçal Filho faz parte do partido Progressistas (PP) e, recentemente, recebeu convite para retornar para o PSDB. Segundo Azambuja, ele deve voltar para o partido tucano.

"Nós temos quatro bons candidatos em Dourados. As pesquisas vão indicar qual é o melhor. É com a inteligência e com aquele que aglutina mais as forças e lideranças por uma boa disputa que faça um bom debate dos problemas de Dourados, apresente boas propostas. [Veja] o que mudar na cidade? O que mudar na gestão? O que mudar na administração? Eu não tenho dúvida que o PSDB de Dourados terá uma boa candidatura para discutir problemas locais. Localmente nós teremos uma candidatura competitiva para essa eleição agora de 2024”, afirmou Azambuja.

O pronunciamento foi feito na manhã desta terça-feira (6), durante coletiva de imprensa realizada no Diretório Estadual do PSDB-MS, localizado na avenida Ministro João Arinos, número 156, Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Ex-governador de MS, Reinaldo Azambuja; presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo; deputado estadual, Paulo Corrêa e diversos pré-candidatos a prefeituras de diversos municípios estiveram presentes no evento.

PSDB x PP

Atual prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), também vai disputar a reeleição municipal neste ano. Em coletiva de imprensa realizada em 29 de janeiro de 2024, o prefeito afirmou que, pela trajetória que cursou no município entre 2021-2024, tem condições de disputar uma reeleição.

“O momento ainda é de indefinição, todo o nosso campo político, a Tereza Cristina [senadora], o PP, tem um trabalho muito grande no sentido de fortalecer as candidaturas do partido, é o que tem acontecido com a prefeita Adriane Lopes aqui em Campo Grande, em Dourados comigo, e em todo o estado. Eu estou muito animado, vou discutir a eleição no momento da eleição, mas muito esperançoso de que tudo que fizemos e a situação que nos encontramos a cidade lá em 2021 permite que a gente tenha condições de disputar um novo mandato, dialogando com a sociedade os avanços que tivemos nesses quatro anos”, disse o chefe do executivo municipal.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a senadora Tereza Cristina (PP) irá apoiá-lo nas eleições .

“O PP com certeza está com o Alan Guedes. E a gente vai estar juntos na próxima eleição para que ele possa dar continuidade às obras que vem executando no município de Durados”, disse a senadora sul-mato-grossense em 3 de novembro de 2023.

Ela completou que foi visitar o seu prefeito para lhe dar apoio integral. “O prefeito Alan é o candidato natural do partido”, ressaltou, completando que, caso o PSDB lance candidatura própria à prefeitura, será uma disputa normal. “Se eles lançarem candidato a prefeito de Dourados, estamos prontos para enfrentá-los”, garantiu.