Quem é o advogado do Rumble que conversou com Bolsonaro sobre ações contra Moraes

Segundo as mensagens interceptadas pela PF, Martin de Luca enviou a Bolsonaro uma cópia de uma peça do processo movido contra o magistrado

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

21/08/2025 - 16h13
A investigação da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação no curso do processo identificou diálogos entre o ex-presidente e o advogado americano Emiliano Martin de Luca, que representa as empresas Rumble e Trump Media em uma queixa civil na Justiça Federal da Flórida contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Segundo as mensagens interceptadas pela PF, Martin de Luca enviou a Bolsonaro uma cópia de uma peça do processo movido contra o magistrado. Além disso, o ex-presidente pediu ajuda ao advogado sobre como se posicionar após a imposição de tarifa de 50% a produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Martin de Luca é bacharel em Belas Artes, Ciências Políticas e Estudos do Leste Europeu pela Universidade Rutgers, de Nova Jersey. Formou-se em Direito em 2010 na Universidade Fordham, de Nova York. O defensor é sócio do escritório Boies Schiller Flexner, especializado em litígios internacionais e em clientes de alto padrão.

Nos Estados Unidos, o curso de Direito é uma pós-graduação e exige do estudante um bacharelado anterior. Embora seja chamado de "juris doctor", o curso não é equivalente ao doutorado brasileiro.

De Luca representa as empresas Rumble e Trump Media contra Alexandre de Moraes, acusado de violação às leis americanas sobre liberdade de expressão. Os autores pedem que a Justiça dos Estados Unidos reconheça como inexequíveis as ordens do ministro para a remoção de conteúdo e de contas na plataforma de vídeos Rumble.

A Rumble funciona de modo parecido ao YouTube e surgiu com a proposta de ser "imune à cultura do cancelamento". A rede passou a abrigar produtores de conteúdo restritos em outras plataformas, como os comentaristas Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Bruno Aiub, conhecido como Monark. O site descumpriu determinações da Justiça brasileira e não indicou um representante legal no País. Por essas razões, foi proibido de atuar em território nacional.

A Polícia Federal identificou diálogos entre Martin de Luca e Jair Bolsonaro. Em 13 de julho, Bolsonaro enviou a De Luca uma publicação no X (antigo Twitter) em que se posicionou sobre o anúncio das tarifas adicionais a produtos brasileiros. Depois, o defensor e o ex-presidente trocaram mensagens sobre publicações jornalísticas.

Durante a conversa, De Luca disse a Bolsonaro que recebeu mensagens de veículos de mídia dos Estados Unidos interessados em um posicionamento do ex-presidente sobre a crise do tarifaço

Em 14 de julho, o ex-presidente pediu orientações ao advogado sobre comunicações futuras. "Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, pra chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martin", disse Bolsonaro. Em resposta, Martin prometeu ajudá-lo. Bolsonaro replicou dizendo que o defensor poderia lhe ligar "quando desejar".

Ainda em 14 de julho, De Luca enviou a Bolsonaro uma peça do processo movido contra Alexandre de Moraes na Justiça dos Estados Unidos. Trata-se do aditamento realizado pela Trump Media naquele mesmo dia. Na petição, a empresa ligada ao presidente americano e detentora da rede social Truth Social apresentou novos argumentos à Justiça americana.

Para a Polícia Federal, o encaminhamento da petição a Bolsonaro naquele mesmo dia evidencia um desvio de finalidade do processo contra Moraes na Justiça americana. Segundo o inquérito, há evidências de desvio da "real finalidade das pretensões deduzidas pela empresa (Rumble) em face de litigância contra ministro do Supremo Tribunal Federal".

O Estadão já havia mostrado que as empresas Rumble e Trump Media peticionaram contra Moraes em datas coincidentes à ação penal por tentativa de golpe, relatada pelo magistrado. Além de 14 de julho, houve petições coincidentes a outros dois marcos da ação penal da trama golpista. Martin de Luca negou o espelhamento de datas. "Não houve nenhuma coincidência - o calendário foi planejado inteiramente por Alexandre de Moraes. A Rumble não escolheu o momento nem o motivo pelo qual recebeu ordens judiciais ilegais em fevereiro", disse De Luca.

Em 15 de julho, Bolsonaro e De Luca conversaram em uma chamada de voz de cerca de nove minutos. A conversa foi intercalada por mensagens com reportagens sobre a possível sanção a Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. O ministro veio a ser sancionado com a norma no dia 30 daquele mês.

O ex-presidente seguiu em contato com o advogado estrangeiro no dia 16. Na sexta-feira, 18, Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Federal e foi submetido a cinco medidas cautelares. O descumprimento reiterado das medidas levou Moraes a decretar sua prisão domiciliar em 4 de agosto.

Para a Polícia Federal, os diálogos mostram que Bolsonaro comportou-se "de forma subordinada às pretensões de grupo estrangeiro, com a finalidade de obter o apoio a pretensões pessoais, no sentido de implementar ações criminosas de coação a membros da Suprema Corte".

"A adesão subjetiva por interesses comuns entre os investigados se materializa nas ações de ataques ao Poder Judiciário brasileiro, evidenciado pelo desvio de finalidade da pretensão formulada em ação judicial no exterior, bem como no prévio ajuste de conteúdos a serem publicados em redes sociais contra membros do STF", observam os investigadores.

Em nota, o defensor afirmou que as conversas interceptadas são "correspondências profissionais rotineiras" e não comprovam uma "subordinação estrangeira" de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. "Como advogado americano, presto regularmente orientação jurídica e de comunicação. Esse é o meu trabalho. Oferecer sugestões sobre a redação de uma breve nota pública ou encaminhar um documento judicial público é absolutamente comum. Ainda assim, esses atos rotineiros agora são distorcidos e apresentados como teorias conspiratórias", afirmou o advogado. "Continuarei realizando meu trabalho de forma transparente e profissional, sem medo."

ARTICULAÇÕES

Nome de Gerson ao Senado se fortalece dentro da federação União Progressista

Nos últimos dias, o presidente da Assembleia Legislativa de MS ganhou o apoio de várias lideranças do PP e do União Brasil

21/08/2025 08h15

O deputado estadual Gerson Claro, a senadora Tereza Cristina e o governador Eduardo Riedel

O deputado estadual Gerson Claro, a senadora Tereza Cristina e o governador Eduardo Riedel FOTO: Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), deputado estadual Gerson Claro (PP), conseguiu, nos últimos dias, fortalecer ainda mais o próprio nome para ser o escolhido da federação União Progressista para disputar uma das duas vagas ao Senado nas eleições do próximo ano.

O Correio do Estado apurou que o parlamentar, além do já conquistado apoio de pelo menos 20 dos 24 deputados estaduais, bem como dos 18 prefeitos progressistas no Estado e da maioria dos 150 vereadores do PP, agora também teria obtido o amparo da ex-deputada federal Rose Modesto, presidente estadual do União Brasil, bem como dos 63 vereadores do partido.

Na prática, conforme informações obtidas pela reportagem, o nome dele se fortaleceu dentro da federação União Progressista, incluindo o mais novo filiado ao PP, governador Eduardo Riedel, de quem Claro se aproximou muito durante a missão oficial de Mato Grosso do Sul à Ásia.Com a chegada de Riedel aos progressistas, de acordo com interlocutores do presidente da Assembleia Legislativa, já é dada como certo que a senadora Tereza Cristina, presidente estadual do PP e também da federação em Mato Grosso do Sul, opte por Claro para ser o candidato ao Senado.

O Correio do Estado levantou que a candidatura de Gerson Claro ao Senado ainda conseguiu a simpatia de lideranças de outras legendas, como as do PL, que nos próximos dias deve receber o ex-governador Reinaldo Azambuja, que também será candidato a senador.

A expectativa das lideranças do PL é de que Azambuja e Claro formem uma dobradinha na disputa pelas duas vagas ao Senado em 2026, pois a articulação política do presidente da Assembleia Legislativa casaria melhor com a força partidária do ex-governador.

Essa pressão para que Gerson Claro seja o candidato ao Senado chegou a Tereza Cristina e ao diretor-geral do PP no Estado, Marco Aurélio Santullo, duas lideranças estaduais do partido de quem o deputado já conquistou a confiança.

A princípio, o presidente da Alems disputa a indicação para ser o candidato ao Senado pelo PP com o deputado federal Dr. Luiz Ovando e com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande, Marcelo Miglioli.

“A senadora Tereza Cristina é quem vai definir o candidato da federação ao Senado, então, estou muito tranquilo quanto a isso. Fico feliz que os deputados estaduais, os prefeitos e os vereadores da União Progressista defendam o meu nome”, declarou.

APOIADORES

Entre os 20 deputados estaduais que já declararam apoio para que Gerson Claro seja o nome do PP ao Senado está o parlamentar Coronel David (PL).

“Caso o meu partido tenha apenas um candidato ao Senado, o meu segundo voto será para o presidente Gerson Claro, pois, caso seja eleito, será um grande senador por Mato Grosso do Sul”, afirmou.
Outro que também faz parte desse grupo é o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil).

“Entendo que a federação União Progressista tem forte representação política, por meio da senadora Tereza Cristina, do deputado federal Dr. Luiz Ovando, do presidente Gerson Claro, do deputado Londres Machado, que é o líder do governo na Casa de Leis, de vários prefeitos, inclusive a de Campo Grande, Adriane Lopes, de vários vice-prefeitos e de muitos vereadores, portanto, precisa ter um candidato ao Senado”, assegurou.

Já entre os 18 prefeitos do PP que também se mobilizaram em torno do nome do deputado estadual Gerson Claro está o de Itaporã, Tiago Carbonaro. “Sou uns dos apoiadores da candidatura do Gerson e estou com ele para o Senado”, disse.

Na avaliação do prefeito de Costa Rica, Delegado Cleverson, o PP é um dos maiores partidos do Brasil e de MS e merece ter um candidato ao Senado.

“Claro que a nossa líder é a Tereza Cristina e ela quem decide quem será o nosso candidato. O que ela decidir, nós vamos acatar, mas, caso tenhamos mesmo um candidato, acredito que o melhor nome hoje é do Gerson Claro”, declarou.

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime

O relatório final com conclusões da investigação foi enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal

20/08/2025 21h00

Crédito: Elza Fiúza / Agência Brasil

Continue Lendo...

A Polícia Federal indiciou o blogueiro Allan dos Santos por difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime. Cabe à Procuradoria-Geral da República (PGR) decidir se oferece ou não denúncia contra ele.

O relatório final com conclusões da investigação foi enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), que pediu um parecer da PGR em até 15 dias.

O documento destaca que Allan dos Santos usa as redes sociais para defender teorias da conspiração, divulgar informações falsas e manipuladas, questionar sem provas o sistema eleitoral e atacar autoridades e instituições, "incitando a desordem" e contribuindo para "a animosidade entre os Poderes da República e a polarização política".

A Polícia Federal também aponta que o blogueiro tem criado reiteradamente novos perfis nas redes sociais para burlar bloqueios judiciais e republicar conteúdos previamente censurados, "em uma tentativa clara de frustrar a efetividade da ordem judicial".

"O crime de desobediência é flagrante", aponta a PF.

A investigação foi aberta a partir de uma representação da jornalista Juliana Dal Piva depois que o blogueiro forjou prints de uma conversa com ela.

Allan teve a prisão decretada no inquérito das milícias digitais e está foragido nos Estados Unidos desde 2021.

