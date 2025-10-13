Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Contas Públicas

Orçamento 2026: receitas de MS crescerão abaixo da inflação, prevê governo

Governo de Mato Grosso do Sul enviou lei orçamentária para o próximo ano à Assembleia Legislativa

Alison Silva e Karina Varjão

13/10/2025 - 15h45
O Governo de Mato Grosso do Sul encaminhou à Assembleia Legislativa (ALEMS) o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 prevendo receita total de R$ 27,19 bilhões. Embora o valor represente um crescimento nominal de 3,58% em relação ao orçamento de 2025 — que foi de R$ 26,4 bilhões —, o aumento é inferior à inflação acumulada de 5,17% nos últimos doze meses, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Na prática, isso significa que, para apenas acompanhar a inflação, o orçamento estadual deveria alcançar R$ 27,76 bilhões, o que corresponde a cerca de R$ 1,3 bilhão a mais do que o valor efetivamente previsto para o próximo exercício. Assim, mesmo com o acréscimo de R$ 788 milhões, o Estado tende a ter menor "poder de compra real" em 2026.

Conforme o projeto de lei encaminhado à Assembleia, os duodécimos para outros poderes, além do Executivo:

  • Assembleia Legislativa: R$ 567.574.000,00
  • Tribunal de Contas do Estado: R$ 444.019.300,00
  • Tribunal de Justiça: R$ 1.464.780.100,00
  • Ministério Público: R$ 767.151.800,00
  • Defensoria Pública: R$ 377.319.900,00

No caso da Assembleia Legislativa, o valor nominal cresce, mas em ritmo inferior ao índice inflacionário, o que significa perda real de recursos. Se o orçamento da Casa fosse corrigido integralmente pela inflação acumulada, o valor deveria ser de aproximadamente R$ 596 milhões, e não R$ 567 milhões, déficit de quase R$ 29 milhões.

De acordo com o projeto, a receita total do Estado está estimada em R$ 27,19 bilhões, distribuída em:

  • Receitas Correntes: R$ 24,07 bilhões
  • Receitas de Capital: R$ 587,7 milhões
  • Receitas Intraorçamentárias: R$ 2,53 bilhões

A maior parte da arrecadação virá de impostos estaduais, com R$ 22,3 bilhões estimados em receitas tributárias, principalmente de ICMS e IPVA.

O governo afirma que o orçamento foi elaborado em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal nº 4.320/1964 e o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, levando em conta indicadores econômicos e o comportamento da arrecadação nos últimos três anos.

O valor total das despesas, que deve se igualar à receita, também é de R$ 27,19 bilhões, com a seguinte composição:

  • Despesas Correntes: R$ 23,29 bilhões
  • Pessoal e encargos: R$ 12,98 bilhões
  • Custeio e manutenção de serviços: R$ 6,37 bilhões
  • Juros e encargos da dívida: R$ 317,6 milhões
  • Despesas de Capital: R$ 3,78 bilhões
  • Investimentos: R$ 3,43 bilhões
  • Amortização da dívida: R$ 298 milhões
  • Reserva de contingência: R$ 112,9 milhões
  • O documento ressalta que o Estado optou por manter a menor alíquota modal de ICMS do País, política tributária adotada nos últimos dois anos para reduzir a carga sobre o contribuinte.

Segundo o governador em exercício, José Carlos Barbosinha (PSD), o Executivo busca compensar a menor arrecadação decorrente da política fiscal e de fatores conjunturais, como os efeitos do clima sobre as safras e a queda na receita do gás, com ajuste e qualificação dos gastos públicos.

O texto também reserva R$ 84 milhões para emendas obrigatórias dos deputados estaduais, garantindo a destinação de recursos a áreas como saúde, infraestrutura e assistência social.

Não estão previstos novos aportes do Estado em sociedades de economia mista, mas os orçamentos próprios das estatais somam R$ 870,6 milhões, distribuídos entre:

MSGás: R$ 173,3 milhões
Sanesul: R$ 691,9 milhões
Ceasa: R$ 5,4 milhões

O projeto será analisado pelos parlamentares da ALEMS e poderá receber emendas antes da votação final, prevista para ocorrer ainda em 2025. Caso aprovado, o orçamento passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026.

Política

China reage a ameaça de tarifa de 100% de Trump e diz que poderá tomar medidas

Troca de acusações ameaça atrapalhar um possível encontro entre Trump e o líder chinês Xi Jinping

12/10/2025 20h00

Presidente chinês Xi Jinping

Presidente chinês Xi Jinping Pedro Ladeira/Folhapress

A China sinalizou neste domingo, 12, que não vai recuar diante da ameaça do presidente Donald Trump de impor uma tarifa de 100% ao país e pediu aos Estados Unidos que resolvam as diferenças por meio de negociações, e não de ameaças.

"A posição da China é consistente", disse o Ministério do Comércio em comunicado. "Não queremos uma guerra tarifária, mas não temos medo de uma."

Foi o primeiro comentário oficial da China sobre a ameaça de Trump de elevar o imposto sobre importações chinesas até 1º de novembro, em resposta às novas restrições impostas por Pequim à exportação de terras raras, que são vitais para uma ampla gama de produtos de consumo e militares.

A troca de acusações ameaça atrapalhar um possível encontro entre Trump e o líder chinês Xi Jinping e acabar com a trégua de uma guerra comercial que, em abril, chegou a ter tarifas acima de 100% dos dois lados.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump aumentou os impostos sobre as importações de muitos parceiros comerciais dos EUA, buscando obter concessões. A China tem sido um dos poucos países que não recuaram, contando com sua influência econômica.

"Recorrer frequentemente à ameaça de altas tarifas não é a maneira correta de se relacionar com a China", disse o Ministério do Comércio em sua publicação, que foi apresentada como uma série de respostas de um porta-voz não identificado a quatro perguntas de veículos de comunicação. A declaração pediu que quaisquer preocupações fossem abordadas por meio do diálogo

"Se o lado americano insistir obstinadamente em sua prática, a China certamente tomará medidas correspondentes para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos", afirmou a publicação.

Além da tarifa de 100%, Trump ameaçou impor controles de exportação sobre o que chamou de "software crítico", sem especificar o que isso significa. Ambos os lados acusam o outro de violar o espírito da trégua ao impor novas restrições comerciais. Trump disse em uma postagem nas redes sociais que a China está "se tornando muito hostil" e que estaria mantendo o mundo refém ao restringir o acesso a metais e ímãs de terras raras.

O Ministério do Comércio chinês disse que os EUA introduziram várias novas restrições nas últimas semanas, incluindo a expansão do número de empresas chinesas sujeitas aos controles de exportação dos EUA. Sobre as terras raras, o ministério disse que as licenças de exportação seriam concedidas para usos civis legítimos, destacando que os minerais também têm aplicações militares. As novas regras incluem a exigência de que empresas estrangeiras obtenham aprovação do governo chinês para exportar itens que contenham terras raras originárias da China, independentemente de onde os produtos sejam fabricados.

A China responde por cerca de 70% da mineração mundial de terras raras e controla cerca de 90% de seu processamento global. O acesso ao material é um dos principais pontos de disputa nas negociações comerciais entre Washington e Pequim. Os minerais críticos estão presentes em diversos produtos, desde motores a jato, sistemas de radar e veículos elétricos até eletrônicos de consumo, como laptops e telefones. As restrições chinesas de exportação têm afetado fabricantes europeus, americanos e de outras regiões.

O comunicado do Ministério do Comércio afirmou que os EUA também estão ignorando as preocupações chinesas ao avançar com novas taxas portuárias para navios chineses, que entram em vigor nesta terça-feira. Em resposta, a China anunciou na sexta-feira que iria impor taxas portuárias aos navios americanos.

Invasão

Navio da Guarda Costeira chinesa colide e danifica embarcação das Filipinas

Pequim acusou as embarcações filipinas de entrarem ilegalmente em seu território

12/10/2025 19h00

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Um navio da guarda costeira chinesa usou um potente canhão de água no domingo (12) e depois colidiu e danificou levemente uma embarcação do governo das Filipinas no disputado Mar do Sul da China, informou a guarda costeira filipina.

Pequim acusou as embarcações filipinas de entrarem ilegalmente no que chamou de águas chinesas e de "ignorar repetidos avisos severos do lado chinês". Disse que "tomou medidas de controle contra as embarcações de acordo com a lei e as expulsou resolutamente". Não houve feridos entre os tripulantes filipinos

Essa é o mais recente episódio das disputas territoriais de longa data envolvendo Manila, Pequim e outros quatro governos.

A China já afirmou repetidamente sua soberania e controle sobre praticamente todo o Mar do Sul da China, uma importante rota comercial, apesar de uma decisão de arbitragem de 2016 que invalidou suas reivindicações históricas. Essa decisão foi rejeitada por Pequim, mas apoiada pelos Estados Unidos e seus aliados, incluindo Japão, Austrália, União Europeia e Canadá. Fonte: Associated Press*

