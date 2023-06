Reinaldo Azambuja abona as filiações de mais dois prefeitos ao PSDB

O presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, abonou, nos últimos dois dias, as filiações de mais dois prefeitos e de um vice-prefeito ao partido, que agora passa a contar com 42 gestores municipais e pode ganhar mais nomes nos próximos meses.

Trata-se dos prefeitos Lúcio Roberto Calixto, de Santa Rita do Pardo, que deixou o Podemos, e Juliano Ferro, de Ivinhema, que saiu do União Brasil, e do vice-prefeito Jaime Soares Ferreira, de Selvíria, que trocou o PSD.

Além disso, estão encaminhadas as filiações dos prefeitos de Paranaíba, Maycol Queiroz (PDT), e de Juti, Gilson Marcos da Cruz (PSD), o que elevará para 44 o número de gestores municipais no ninho tucano.

Além disso, o ninho tucano poderá ganhar novos prefeitos filiados até o fim deste ano, mas, de acordo com a apuração da reportagem, esses novos gestores públicos ainda estariam em tratativas para trocar de legenda ou não, então, por isso, o diretório estadual do PSDB prefere não contar com esses nomes ainda.

Nos últimos dois meses, o ex-governador já filiou ao PSDB cinco prefeitos: o de Miranda, Fábio Florença, o de Tacuru, Rogério Torquetti, o de Iguatemi, Lídio Ledesma, o de Santa Rita do Pardo, Lúcio Roberto Calixto, e o de Ivinhema, Juliano Ferro.

“Mais um prefeito ingressa no PSDB, pois filiamos o Dr. Lúcio, de Santa Rita do Pardo, em uma calorosa festa política onde dezenas outras lideranças decidiram seguir o mesmo caminho e ingressaram nas fileiras do 45. Somos gratos pela confiança e parceria que agora se torna mais estreita e produtiva”, disse Reinaldo Azambuja em suas redes sociais.

Ele também destacou a alegria de estar em Santa Rita do Parque no ato de filiação que teve ainda a presença da primeira-dama e de outras várias pessoas.

“Isso é uma alegria a gente fortalece o partido, a gente busca soluções para o município. Eu quero trazer as pessoas para uma discussão política madura, política de resultado e compromisso com a cidade. Estou feliz pelo Dr. Lúcio ter se filiado, grato pelo voto de confiança e trago um abraço aqui de todos os tucanos de Mato Grosso do Sul”, pontuou.

O ex-governador também ressaltou a chegada do prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, que contribui com o avanço da estruturação do partido no Estado. “Hoje recebemos a filiação do prefeito de Ivinhema, o mais louco do Brasil. Foi uma grande festa política que fortalece o PSDB e abre caminho para mais progresso e desenvolvimento para a população de Ivinhema e região. Estamos consolidando um partido para representar e contribuir com as soluções que as pessoas esperam e merecem”, afirmou.

Sobre a filiação do vice-prefeito de Selvíria, Reinaldo Azambuja ressaltou que o ato atraiu dezenas de lideranças do município que já é dirigido pelo tucano José Fernando Barbosa dos Santos. “É o partido agregando e se fortalecendo para as eleições municipais. Hoje somos a maior força política do Estado e temos responsabilidade de corresponder às expectativas da população”, finalizou.

Agora, proporcionalmente, o PSDB de Mato Grosso do Sul é o maior no Brasil, com Eduardo Riedel como governador, três deputados federais, seis deputados estaduais, 42 prefeitos, 15 vice-prefeitos e 243 vereadores.

Ao Correio do Estado, Reinaldo Azambuja declarou que o PSDB não quer ser um partido isolado e, por isso, vai procurar dialogar com todos os partidos aliados, citando PP, PSB, Republicanos e MDB, buscando uma ampla aliança onde for possível. “Na política, temos de conversar com todo mundo e respeitar as questões locais e, onde der para compor, vamos fazer isso”, garantiu

