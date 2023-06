Reinaldo reúne-se com Tereza e bate o martelo sobre as eleições municipais

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), presidente estadual do partido em Mato Grosso do Sul, recebeu, na manhã de ontem, em sua residência, em Campo Grande, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) para juntos alinharem os rumos que os dois partidos terão nas eleições municipais do próximo ano no Estado.

Segundo apurou o Correio do Estado, além de Reinaldo Azambuja e de Tereza Cristina, também participaram da reunião política o secretário-executivo do Escritório de Relações Institucionais e Políticas no Distrito Federal, Sérgio de Paula, e o presidente estadual do PP em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo.

Presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja confirmou à reportagem que o encontro de ontem foi muito positivo e serviu para bater o martelo do partido com o PP para as eleições municipais de 2024 em Mato Grosso do Sul.

“Nós mapeamos os 79 municípios sul-mato-grossenses e verificamos que em pelo menos 90% deles devemos caminhar juntos, mantendo a aliança e a parceria construída no passado entre PSDB e PP”, assegurou o ex-governador.

Conforme o Correio do Estado havia publicado na edição impressa deste fim de semana, Reinaldo Azambuja confirmou que, pelo menos por enquanto, pois ainda falta muito tempo para as eleições de 2024, em Campo Grande e em Dourados os dois partidos devem ser adversários na disputa pelas respectivas prefeituras municipais.

“Em algumas cidades de Mato Grosso do Sul não teremos como repetir a parceria em 2024 e teremos de respeitar as diferenças locais, tendo um dos dois partidos os seus próprios candidatos a prefeito. Como é, por enquanto, em Campo Grande, onde temos o deputado federal Beto Pereira e o PP tem a prefeita Adriane Lopes”, declarou o ex-governador.

No entanto, de acordo com o presidente estadual do PSDB, caso um dos dois não avance para um provável segundo turno das eleições municipais na Capital, com toda certeza contará com o apoio de quem ficar pelo caminho.

“Ainda é muito cedo para garantir tudo isso para 2024, pois ainda temos mais de um ano para a eleição. A única certeza que temos para o momento é que tanto o Beto quanto a Adriane serão candidatos. Quanto ao resto, vamos ter de esperar”, avisou.

Sobre a possibilidade de a disputa entre PSDB e PP pela Prefeitura Municipal de Campo Grande atrapalhar a aliança entre os dois partidos, Reinaldo Azambuja descartou de imediato, reforçando que é normal na democracia que isso ocorra.

“Entre partidos políticos é assim mesmo, não se tem unanimidade em todas as candidaturas. Às vezes, é possível conciliar, em outras, não, mas em 90% dos municípios do Estado vamos conseguir manter tranquilamente a aliança PSDB-PP”, assegurou o ex-governador.

Ele também não vê problemas para o governador Eduardo Riedel (PSDB) essa disputa entre PSDB e PP por algumas prefeituras municipais em Mato Grosso do Sul. “Temos ótima relação com o PP e não vai atrapalhar em nada a gestão do Riedel. Estamos em paz”, garantiu.

Já a senadora Tereza Cristina disse ao Correio do Estado que o objetivo do PP para as eleições de 2024 é fazer 20 prefeitos em Mato Grosso do Sul. “Queremos seguir o nosso número de prefeitos, vamos trabalhar para não diminuir de 20 gestores do PP no Estado”, finalizou.

PRIMEIRO EMBATE

Na prática, com Beto Pereira e Adriane Lopes na disputa pela prefeitura da Capital, Reinaldo Azambuja e Tereza Cristina vão se enfrentar pela primeira vez em uma eleição, uma situação inédita nos últimos anos, porém, que se concretizará após a demonstração de força da senadora na festa de filiação da prefeita da Capital ao Progressistas, na noite do dia 1º de junho, no Clube Estoril, a qual, conforme os organizadores, reuniu mais de 5 mil pessoas.

Com a presença do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e demais lideranças estaduais da legenda, como o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro, a senadora Tereza Cristina mandou um recado direto para Reinaldo Azambuja: que a atual prefeita vai concorrer à reeleição em 2024, enfrentando o candidato tucano, o deputado federal Beto Pereira.