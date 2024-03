Relator vota para que Chadid responda por corrupção; pedido de vista adia julgamento no STJ

Política

Eleito com 4,1 mil votos, Ademir recebeu convite do partido para ser coordenador de campanha do deputado federal Beto Pereira (PSDB) à Prefeitura de Campo Grande.

A renúncia do vereador Ademir Santana (PSDB), foi publicada em em uma edição extra do Diário Oficial do município (Diogrande) desta quarta-feira (6). Ao seu lugar, o tucano e ex-secretário municipal de Fazenda, Claudinho Serra, vai ocupar a vaga na Câmara Municipal de Campo Grande.

A saída de Ademir é uma manobra costurada pelo PSDB com objetivo de garantir a permanência de Claudinho Serra no poder executivo. Ele tinha deixado a vaga com o retorno do João Rocha (PP), que saiu a Secretaria Municipal de Governo para disputar a reeleição.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, Ademir Santana deve assumir a coordenação de campanha do deputado federal Beto Pereira (PSDB) à Prefeitura de Campo Grande nas eleições deste ano.

Eleito com 4.118 votos, Ademir era primeiro suplente e assumiu a vaga após a renúncia de João César Mattogrosso (PSDB), eleito com 4.209 votos, que assumiu a primeira suplência de deputado estadual. Com o retorno de Pedro Caravina a Assembleia Legislativa, Mattogrosso perdeu a vaga e voltou à condição de primeiro suplente.



Claudinho Serra

Genro da prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP), Claudinho Serra poderia ficar encostado no partido, caso Ademir continuasse na Câmara Municipal. Isto, porque ele não poderia voltar ao cargo de secretário municipal de Fazenda na cidade porque poderia ocorrer uma ação de improbidade administrativa por nepotismo.

