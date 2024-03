Relator vota que Chadid responda por lavagem de dinheiro; pedido de visto adia julgamento no STJ

Na época da investigação a Polícia Federal ponderou que uma das características do dinheiro em espécie é a possibilidade de ocultação de origem - Arquivo Correio do Estado / Paulo Ribas

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Falcão, votou em sessão da corte, em Brasília, por acatar a denúncia do Ministério Público Federal contra o conselheiro afastado do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, Ronaldo Chadid e de sua ex-assessora, Thais Xavier Pereira da Costa. Ambos são acusados de lavagem de dinheiro e corrupção.



A decisão sobre ambos se tornarão, ou não, réus neste processo foi adiada para a sessão do próximo dia 20, devido ao pedido de vistas do ministro Luis Felipe Salomão.



Falcão, durante seu voto, disse que havia elementos suficientes para dar início à ação penal. Um pedido, feito na forma de agravo, para retirar a tornozeleira eletrônica tanto do conselheiro afastado, quanto de sua ex-assessora, foi julgado na mesma sessão, mas apenas a retirada do equipamento dela foi acatada.

A defesa aponta inépcia na denúncia, ao alegar que os R$ 1,6 milhão em espécie encontrado na casa de Chadid e de Thais Xavier, não tiveram origem comprovada.



Na época da investigação a Polícia Federal ponderou que uma das características do dinheiro em espécie é a possibilidade de ocultação de origem, e também alegou na época ser incomum guardar um montante deste dentro de casa.

Na operação Mineração de Ouro, desencadeada em junho de 2021, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 20 endereços em Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. A ação foi desdobramento das ações da Operação Lama Asfáltica, e foram autorizadas pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), também determinou quebras de sigilo bancário e fiscal de investigados.



Chadid foi alvo de investigação da Polícia Federal na Operação Mineração de Ouro, em que a suspeita era de que houvera negociata entre ele e a concessionária de lixo de Campo Grande, CG Solurb. Ela teria pago o conselheiro para dar decisões favoráveis ao contrato dela com o município depois que o ex-prefeito, Alcides Bernal, cancelou o termo, em dezembro de 2016. As decisões, de fato, foram proferidas em 2017.

