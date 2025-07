Riedel e Adriane vão investir R$ 120 milhões em obras para o aniversário de Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A reunião que aconteceu na noite de ontem (14) no gabinete da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) teve como foco principal a agenda comemorativa dos 126 anos da Capital do estado, que é celebrado no dia 26 de agosto.

O Correio do Estado apurou que, no encontro, foram discutidos assuntos que tratam do investimento de aproximadamente R$ 120 milhões em infraestrutura na Cidade Morena.

O investimento faz parte de obras que fazem parte do “pacote” de aniversário da cidade, com investimentos nas áreas de lazer, saúde, educação, mobilidade e, principalmente, infraestrutura.

O anúncio oficial dos investimentos para o aniversário da cidade está previsto para acontecer no dia 4 de agosto, em uma agenda pública entre os representantes.

Como noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, Adriane Lopes já havia se reunido com seu secretariado para definir as prioridades para a celebração.

Ficou acertado que as prioridades da data serão a reabertura da Morada dos Baís, o retorno da “Noite da Seresta”, a reinauguração do Teatro do Paço Municipal José Octávio Guizzo, revitalização do CRAS Guanandi, inauguração do CRAS Dom Antônio Barbosa e revitalização de mais de 100 praças públicas.

Na época, Adriane disse que a data é mais que uma celebração, mas “um momento de prestar contas à população.”

“Teremos retomada de projetos e ações tradicionais que vão impactar diretamente a vida das pessoas. Somos uma metrópole vibrante, que abre os braços e recebe com afeto todos que aqui chegam para somar e construir. Capital brasileira com menor índice de desocupação, o progresso acontece em cada esquina, transformando sonhos em concreta realidade”, afirmou a prefeita.

Segundo ela, Campo Grande chega aos 126 anos com ascensão econômica e socialmente, tendo como principal característica, a conexão entre a natureza e a qualidade de vida.

Sobre a reunião da noite de ontem, Adriane afirmou que se tratou de uma visita institucional, uma “cortesia”. Foi a primeira vez em que Adriane e Riedel se reúnem institucionalmente em 2025, em seu primeiro mandato como chefe municipal.

Ela também ressaltou que está dialogando com o governador para que possam se reunir em breve na Câmara de Vereadores e o Poder Executivo sobre assuntos como o MS Ativo, o programa do Governo do Estado que estabelece a liberação de demandas municipais em colaboração com os gestores estaduais.