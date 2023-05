Riedel busca 'caminho jurídico' para solucionar conflitos agrários em MS

SOB NOVA DIREÇÃO

O ex-deputado estadual informou que o partido conta hoje com 8,7 mil filiados em Mato Grosso do Sul

Paulo Duarte assume a presidência estadual do PSB no lugar do médico Ricardo Ayache Arquivo

Como o Correio do Estado já tinha adiantado, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte, assumiu, nesta quarta-feira (10), a presidência estadual do PSB em substituição ao médico Ricardo Ayache, que esteve à frente do diretório por quatro anos e agora deve continuar como vice-presidente estadual.

Com a nova presidência, o trabalho de renovação e fortalecimento do partido, que tem 8,7 mil filiados em Mato Grosso do Sul, já está em andamento. “Vamos fazer um trabalho conjunto com a direção e militantes, no intuito de fortalecer o partido em todo Mato Grosso do Sul, buscando a construção de uma sociedade justa, inclusiva, solidária, desenvolvida e democrática”, esclareceu Paulo Duarte.

Em conversa com o Correio do Estado, ele disse que sua principal missão será atrair novos filiados para o PSB já de olho nas eleições municipais de 2024. “Primeiro, quero consolidar quem já está dentro da sigla, aquelas pessoas que foram candidatas a deputados estaduais e federais nas eleições de 2022”, ressaltou.

De acordo com o ex-deputado estadual, o momento é de fortalecimento da legenda dentro de Mato Grosso do Sul, aproveitando que o partido tem o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que acumula a função de ministro de Indústria e Comércio, e os ministérios de Portos e Aeroportos (Márcio França) e de Justiça e Segurança Pública do Brasil (Flávio Dino).

Eleições municipais

Sobre as eleições municipais, Paulo Duarte disse que precisa ser realista e não adianta falar que lançará candidatos a prefeito nos 79 municípios do estado. Ele detalhou que, onde for possível, o PSB terá chapa para vereadores e para prefeito, mas, onde não for, vai buscar alianças.

“Vamos procura uma posição de equilíbrio, sem radicalismos de nenhum dos lados. O partido está aberto e não temos preconceito ideológico, queremos ser uma alternativa aos partidos que já existem”, afirmou, lembrando da aliança que ajudou a eleger o governador Eduardo Riedel (PSDB).

