Riedel diz que mudanças no 2º escalão foram solicitações de Tereza Cristina

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o governador Eduardo Riedel (PSDB) garantiu ontem (20) que as primeiras mudanças no seu 2º escalão foram motivadas por uma solicitação pessoal da senadora Tereza Cristina (PP), que precisaria fortalecer o diretório estadual do seu partido.

A edição de ontem do Diário Oficial trouxe a saída do médico veterinário Ademar Silva Junior do cargo de secretário-adjunto da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) para assumir o cargo de diretor-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) no lugar Marco Aurélio Santullo.

Marco Santullo deixou a Funtrab para comandar o diretório estadual do PP no lugar da senadora, que não estaria conseguindo conciliar as obrigações do cargo no Senado Federal com a missão de fortalecer o partido já de olho nas eleições municipais de 2024.

Para a vaga deixada por Ademar Junior na Semadesc, o PP indicou o Walter Carneiro Junior, ex-presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e suplente de deputado federal pela legenda, que tem bom trânsito com a gestão de Eduardo Riedel.

PEDIDO

"A senadora sentou para conversar comigo um pouquinho sobre política para 2024 em Mato Grosso do Sul e comentou que estava tendo dificuldades para conciliar as tarefas no Senado com a condução do diretório estadual do PP, justamente por faltar de pessoas mais próximas a ela dentro da sigla", revelou Riedel, lembrando que o PSDB tem uma aliança muito forte com o PP em Mato Grosso do Sul.

O governador destacou que, por isso, a senadora pediu para que alguém do partido que estava no secretariado fosse liberado para ajudá-la na condução do PP em Mato Grosso do Sul, principalmente, as articulações políticas nos municípios do estado para as eleições do próximo ano.

"Eu disse para Tereza que esse assunto exige dedicação e envolvimento, sendo necessária a participação de uma liderança que tivesse reconhecimento. Afinal, essa pessoa precisa chegar aos municípios e conversar com os prefeitos, com os candidatos, com vereadores, enfim, é um processo árduo", argumentou.

Por isso, conforme Riedel, a senadora disse que Marco Aurélio Santullo seria a pessoa mais indicada para exercer essa função de articulador do PP nos municípios do estado e, em razão disso, solicitou a liberação dele do cargo de diretor-presidente da Funtrab.

Como nós temos muitas atribuições, eu pedi ao Eduardo para fazer uma troca porque precisava do Santullo no diretório estadual do partido",

Tereza Cristina, senadora e presidente estadual do PP, explicando o motivo das mudanças no 2º escalão da administrão do governador Eduardo Riedel

"Disse à ela que não teria problema e ficou acertado que o Ademar assumiria o cargo de Santullo na Funtrab, enquanto o Waltinho, que estava fora da minha gestão depois de deixar a Sanesul, assumiria a vaga aberta na Semadesc", explicou o governador, reforçando que Marco Aurélio Santullo vai liderar o projeto político do PP em Mato Grosso do Sul.

SEM CRISE

Sobre as informações repassadas ao Correio do Estado e divulgadas no mês de março sobre um possível problema de relacionamento de Ademar Júnior com o titular da Semadesc, Jaime Verruck, Riedel foi enfático: "o Ademar é tranquilo, essa mudança não tem nada a ver com problemas de relacionamento".

Riedel assegurou à reportagem que não tem nenhum problema nesse sentido, nem com o Ademar Junior, nem com Marco Aurélio Santullo. "Eles são parceiros nossos e esse negócio de relacionamento tem de levar em conta que estamos falando de pessoas", ponderou.

Ele lembrou que há problemas de relacionamento em todos os ambientes. "Tem problema dentro de uma família, tem problema dentro de uma redação de jornal. Lá na redação do Correio do Estado está tudo certo? Não, tem dia que às vezes alguém tá com a pá virada? Tem dia que alguém acorda de mau humor, né?", brincou.

O governador ainda acrescentou que não é possível administrar o humor de ninguém, pois isso é uma coisa individual de cada um. "Então, todo dia é um desafio novo. Quando se tem um problema grave de qualquer natureza, aí é outra história, mas não é esse o caso de maneira alguma", reforçou.

CONFIRMAÇÃO

As declarações de Riedel foram confirmadas pela senadora Tereza Cristina, que comentou sobre as trocas de cargos de nomes do PP dentro da gestão estadual ao participar, na tarde de ontem, do 1º Encontro de Lideranças da Suinocultura, realizado pela Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores (Asumas) no Parque Laucídio Coelho como parte da programação da Expogrande 2023.

"Olha a rixa aqui! Entre nós não existe rixa", declarou Tereza Cristina abraçando o governador Eduardo Riedel na sequência. "Como nós temos muitas atribuições, eu pedi ao Eduardo para fazer uma troca porque precisava do Santullo no diretório estadual do partido", completou a senadora.

Ela lembrou que Marco Aurélio Santullo sempre atuou nas articulações políticas do PP e vai ajudá-la a fazer as composições necessárias para as eleições municipais do próximo ano.

"A coisa já está se movendo no interior. O Ademar sai da secretaria e vai para a Funtrab, enquanto o Waltinho, que também é do PP, vai para o cargo de secretário-adjunto da Semadesc. Trocamos seis por meia dúzia. Não tem mudança nenhuma, tem fofoca, não tem nada acontecendo", afirmou.

