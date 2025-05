Riedel lidera disputa ao governo, aponta pesquisa Correio do Estado/Ipems

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A 17 meses das eleições gerais de 2026, a primeira pesquisa realizada pelo Correio do Estado e pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) para governador aponta a liderança do atual chefe do Executivo estadual, Eduardo Riedel (PSDB), para continuar no cargo por mais quatro anos.

De acordo com o primeiro cenário do levantamento estimulado, que ouviu 1.720 eleitores de 53 municípios entre os dias 5 e 16 e que tem grau de confiança de 95%, com margem de erro de 2,36 pontos porcentuais para mais ou para menos, Riedel está na frente, com 39,70% da preferência dos entrevistados.

Logo atrás, aparecem o ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 23,37%; o deputado estadual e ex-governador Zeca do PT, com 15,41%; e o empresário Guto Scarpanti (Novo), com 1,10%. Já 20,42% dos entrevistados não souberam opinar, não responderam ou não votariam em nenhum deles.

Na estratificação dos dados, Riedel obteve 35,85% em Campo Grande, enquanto no interior do Estado ele chegou a 41,54%. Já Capitão Contar fez 28,95% na Capital e 20,69% no interior de MS.

Por sua vez, Zeca do PT alcançou 10,09% em Campo Grande e 17,95% no interior do Estado, enquanto Scarpanti fez 1,31% na Capital e 0,99% no interior de MS – votos para nenhum deles, além de votos em brancos/nulos, somaram 11,90%, enquanto 1,10% não soube opinar ou não respondeu.

SEGUNDO CENÁRIO

A pesquisa Correio do Estado/Ipems também fez um segundo cenário, mas sem Riedel. Nesse levantamento, a liderança fica com a senadora Tereza Cristina (PP), com 32,65%, seguida pelo ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com 29,93%.

Logo depois, aparecem o ex-deputado federal Fábio Trad (PT), com 9,38%, e Scarpanti, com 1,09%. No total, 26,95% dos entrevistados não souberam opinar, não responderam ou não votariam em nenhum deles.

Na estratificação dos dados, Tereza Cristina alcançou 34,34% em Campo Grande e fez 31,85% no interior do Estado, enquanto Azambuja somou 23,40% na Capital e 33,06% no interior de MS.

Trad fez 11,00% em Campo Grande e 8,61% no interior do Estado, enquanto Scarpanti alcançou 1,01% na Capital e 1,13% no interior de MS – votos para nenhum deles, além de votos em brancos/nulos, totalizaram 13,87%, enquanto 13,08% não souberam opinar ou não responderam.

ESPONTÂNEA

No levantamento espontâneo do Correio do Estado/Ipems, Riedel também lidera, com 4,97%, seguido pelo ex-governador André Puccinelli (MDB), com 0,71%; pela ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 0,49%; e por Azambuja, com 0,44%.

Logo em seguida, aparecem o deputado estadual Pedro Caravina (PSDB), com 0,25%; o prefeito de Dourados, Marçal Filho (PSDB), com 0,16%; Tereza Cristina, com 0,15%; o vereador Marquinhos Trad (PDT), com 0,14%; e o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), com 0,13%.

Mais atrás estão Capitão Contar, com 0,13%; a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), com 0,11%; o deputado federal Vander Loubet (PT), com 0,09%, a deputada federal Camila Jara (PT), com 0,09%; e o deputado federal Marcos Pollon (PL), com 0,09%.

Ainda, foram citados pelos entrevistados o vereador Maicon Nogueira (PP), com 0,08%; o vereador Rafael Tavares (PL), com 0,06%; o deputado federal Geraldo Resende (PSDB), com 0,06%; o senador Nelsinho Trad (PSD), com 0,01%; e por fim Fábio Trad, com 0,01%.

Na estratificação dos dados, Riedel obteve 3,47% em Campo Grande e 5,70% no interior do Estado, enquanto Puccinelli fez 1,41% na Capital e 0,38% no interior de MS, seguidos por Rose (1,24%/0,14%) e também por Azambuja (0,00%/0,65%).

Já Caravina fez 0,24% em Campo Grande e 0,26% no interior do Estado, tendo logo atrás Marçal Filho (0,00% na Capital e 0,24% no interior de MS), Tereza Cristina (0,00%/0,23%) e Marquinhos Trad (0,42%/0,00%).

Mais atrás aparecem Ferro (0,00% em Campo Grande e 0,20% no interior do Estado), Capitão Contar (0,00%/0,19%), Simone (0,00%/0,16%), Loubet(0,00%/0,14%) e Camila (0,27%/0,00%).

Ainda mais atrás estão Pollon (0,26% em Campo Grande e 0,00% no interior do Estado), Nogueira (0,23%/0,00%), o emedebista e ex-prefeito de Costa Rica Waldeli Rosa (0,00%/0,09%) e Resende (0,00%/0,09%).

Por fim, também há Nelsinho Trad, com 0,00% em Campo Grande e 0,02% no interior do Estado, e Fábio Trad, com 0,00% na Capital e 0,02% no interior de MS. No total, 91,83% dos entrevistados não souberam opinar ou preferiram não responder.

REJEIÇÃO

A pesquisa Correio do Estado/Ipems também levantou a rejeição para governador de Mato Grosso do Sul. Nesse quesito, o empresário Guto Scarpanti está na frente, com 75,82% de rejeição, seguido bem de perto por Zeca do PT, com 67,22%.

Depois, aparecem o advogado Fábio Trad, com 64,96%; o ex-governador do Estado Reinaldo Azambuja, com 47,68%; o ex-deputado estadual Capitão Contar, com 39,68%; a senadora e ex-ministra Tereza Cristina, com 38,28%; e por fim, o atual chefe do Executivo estadual, Eduardo Riedel, com 32,09%.

