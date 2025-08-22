Riedel nega, mas Vander reafirma pedido de novo empréstimo bilionário do BNDES

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O governador Eduardo Riedel (PP) contestou informações do deputado federal Vander Lubet (PT) e negou na manhã desta sexta-feira (22) que o Governo do Estado esteja em busca de mais um empréstimo, desta vez da ordem de R$ 2 bilhões, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outras instituições financeiras.

“A manchete está um ano e meio atrasada”, afirmou o governador ao ser indagado sobre o conteúdo da reportagem do Correio do Estado que informa, com base em informações do deputado petista, que a administração estadual estaria em busca de um segundo empréstimo, desta vez para cobrir despesas de custeio da administração estadual.

Riedel fez questão de afirmar que o único empréstimo que buscou no BNDES foi aquele de R$ 2,3 bilhões assinado em setembro do ano passado e que já foi parcialmente liberado para investimento em 570 quilômetros de asfalto novo e 250 quilômetros de restauração de rodovias em Mato Grosso do Sul.

As declarações de Ridel ocorreram após evento de inauguração do recapeamento da Avenida Duque de Caxias, na região oeste de Campo Grande. Ele fez questão de ressaltar que não tem conhecimento sobre um suposto novo pedido de financiamento.

Isso “já foi contratado, já passou na Assembleia há um ano. Já foram obras realizadas com esse recurso. Eu acho que R$ 800 milhões já foram liberados. Então, é uma notícia antiga, desculpa”, declarou o governador.

Ao tomar conhecimento da reação de Riedel diante da divulgação do suposto pedido, o deputado petista ratificou a informação e deixou claro que, apesar de o PT estar deixando a administração estadual, vai continuar trabalhando para que o empréstimo seja concedido pelo Governo Federal.

“Obtive a informação sobre novos pedidos do Governo do Estado de financiamento para custeio e infraestrutura na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência (SRI), bem como essa estimativa de valores. E, durante a reunião que a Camila, o Zeca e eu tivemos com a ministra Simone em Brasília, na quarta-feira (20), ela confirmou que há pedidos do Estado tramitando e que não foram aprovados ainda, o que vai requerer esforço conjunto para aprovação e liberação”, declarou, por escrito, o deputado Vander Loubet ao Correio do Estado.

“Nesse sentido, acho importantíssimo reafirmar meu compromisso com o Mato Grosso do Sul e com os bons projetos, que atendam as pessoas, independente de coloração política. Esse é o nosso jeito, esse é o jeito do Lula de governar. Sempre foi assim,” retrucou o petista ao se referir ao governador que acabou de se filiar ao PP e tem explicitado publicamente sua predileção pelo bolsonarismo para a eleição do próximo ano.

Vander aproveitou para dar uma alfinetada no agora adversário. “O governador precisa também fazer a parte dele, que é gastar menos com a máquina pública para ter capacidade de investir no que é mais necessário, que é o bem estar das famílias, das pessoas”.

O anúncio de que o Estado pretende recorrer a mais um empréstimo ocorre em meio um período em que Riedel reconhece dificuldades fiscais. No dia 5 de agosto o Governo do Estado publicou decreto determinando corte de 25% nas despesas de custeio. Porém, ao negar que exista novo pedido de empréstimo, ele dá a entender que a situação não é tão grave ao pode de ter de pedir socorro para bancar despesas consideradas básicas.

Nesta quinta-feira (21) o governador afirmou que “já começaram [os cortes de gastos]. O que está acontecendo? O volume de gás importado da Bolívia sempre gerou uma arrecadação importante para o Estado e diminuiu bastante nos últimos dois anos. E foi preciso adotar essa medida de contenção de gasto para a gente poder preservar investimento. Assim, ninguém fica preocupado com o recurso do atendimento das ações básicas, de investimento, porque isso é prioridade para a gente”, afirmou o governador em entrevista na TV Morena.