Política

CONTESTAÇÕES

Riedel nega, mas Vander reafirma pedido de novo empréstimo bilionário do BNDES

Governador classificou manchete do Correio do Estado como "notícia velha", mas Vander Loubet reafirmou que o Estado está com novos pedidos em Brasília

Neri Kaspary e Daniel Pedra

22/08/2025 - 13h05
O governador Eduardo Riedel (PP) contestou  informações do deputado federal Vander Lubet (PT) e negou na manhã desta sexta-feira (22) que o Governo do Estado esteja em busca de mais um empréstimo, desta vez da ordem de R$ 2 bilhões, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outras instituições financeiras. 

“A manchete está um ano e meio atrasada”, afirmou o governador ao ser indagado sobre o conteúdo da reportagem do Correio do Estado que informa, com base em informações do deputado petista, que a administração estadual estaria em busca de um segundo empréstimo, desta vez para cobrir despesas de custeio da administração estadual.

Riedel fez questão de afirmar que o único empréstimo que buscou no BNDES foi aquele de R$ 2,3 bilhões assinado em setembro do ano passado e que já foi parcialmente liberado para investimento em 570 quilômetros de asfalto novo e 250 quilômetros de restauração de rodovias  em Mato Grosso do Sul.

As declarações de Ridel ocorreram após evento de inauguração do recapeamento da Avenida Duque de Caxias, na região oeste de Campo Grande. Ele fez questão de ressaltar que não tem conhecimento sobre um suposto novo pedido de financiamento.

Isso “já foi contratado, já passou na Assembleia há um ano. Já foram obras realizadas com esse recurso. Eu acho que R$ 800 milhões já foram liberados. Então, é uma notícia antiga, desculpa”, declarou o governador.

Ao tomar conhecimento da reação de Riedel diante da divulgação do suposto pedido, o deputado petista ratificou a informação e deixou claro que, apesar de o PT estar deixando a administração estadual, vai continuar trabalhando para que o empréstimo seja concedido pelo Governo Federal. 

“Obtive a informação sobre novos pedidos do Governo do Estado de financiamento para custeio e infraestrutura na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência (SRI), bem como essa estimativa de valores. E, durante a reunião que a Camila, o Zeca e eu tivemos com a ministra Simone em Brasília, na quarta-feira (20), ela confirmou que há pedidos do Estado tramitando e que não foram aprovados ainda, o que vai requerer esforço conjunto para aprovação e liberação”, declarou, por escrito, o deputado Vander Loubet ao Correio do Estado. 

“Nesse sentido, acho importantíssimo reafirmar meu compromisso com o Mato Grosso do Sul e com os bons projetos, que atendam as pessoas, independente de coloração política. Esse é o nosso jeito, esse é o jeito do Lula de governar. Sempre foi assim,” retrucou o petista ao se referir ao governador que acabou de se filiar ao PP e tem explicitado publicamente sua predileção pelo bolsonarismo para a eleição do próximo ano.

Vander aproveitou para dar uma alfinetada no agora adversário. “O governador precisa também fazer a parte dele, que é gastar menos com a máquina pública para ter capacidade de investir no que é mais necessário, que é o bem estar das famílias, das pessoas”.

O anúncio de que o Estado pretende recorrer a mais um empréstimo ocorre em meio um período em que Riedel reconhece dificuldades fiscais. No dia 5 de agosto o Governo do Estado publicou decreto determinando corte de 25% nas despesas de custeio. Porém, ao negar que exista novo pedido de empréstimo, ele dá a entender que a situação não é tão grave ao pode de ter de pedir socorro para bancar despesas consideradas básicas. 

Nesta quinta-feira (21) o governador afirmou que “já começaram [os cortes de gastos]. O que está acontecendo? O volume de gás importado da Bolívia sempre gerou uma arrecadação importante para o Estado e diminuiu bastante nos últimos dois anos. E foi preciso adotar essa medida de contenção de gasto para a gente poder preservar investimento. Assim, ninguém fica preocupado com o recurso do atendimento das ações básicas, de investimento, porque isso é prioridade para a gente”, afirmou o governador em entrevista na TV Morena. 

MP junto ao TCU pede urgência na realização do leilão de reserva de capacidade

Em portaria anterior, revogada, o certame seria realizado no último mês de junho

21/08/2025 22h00

Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) pediu que a Corte adote medidas cabíveis para que o leilão de reserva de capacidade, que teve realização adiada, seja realizado com "a urgência necessária" para a "segurança energética do País". O subprocurador-geral, Lucas Furtado, também pede a apuração de "indícios de irregularidades" na condução do certame.

A contratação com entrega já neste ano está totalmente descartada porque não há tempo hábil. Em portaria anterior, revogada, o certame seria realizado no último mês de junho. O normativo foi revogado após questionamentos judiciais e, até o momento, não há nova data confirmada.

O MPTCU menciona, na representação, que o atraso na realização do certame pode sugerir possíveis "favorecimentos indevidos e distorções no mercado de energia". Com isso, Furtado pede apuração dos motivos do adiamento do certame e avaliar se há irregularidades na condução do processo por parte do Ministério de Minas e Energia (MME) ou de outros órgãos envolvidos.

O MME tem na mesa um conjunto de ações para a garantia do suprimento energético em 2025, após o adiamento do leilão de reserva de capacidade. Uma das ações centrais é a antecipação para o período de agosto a outubro de até 2,5 gigawatts de usinas contratadas em 2021. Até então, elas seriam acionadas apenas em 2026.

Contenda entre Eduardo Bolsonaro e Jair divide opiniões de deputados em MS

O debate na ALEMS girou em torno da "situação complicada" da família Bolsonaro e dos possíveis excessos do STF

21/08/2025 17h29

Caravina e Coronel David defenderam que informações de inquéritos só sejam divulgadas após a conclusão das investigações

Crédito: Foto: Luciana Nassar / ALEMS

A troca de mensagens citada no relatório final da Polícia Federal (PF), que culminou no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), autoexilado nos Estados Unidos, gerou divergência entre os deputados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Durante o grande expediente, na manhã desta quinta-feira (21), o deputado estadual Pedro Kemp colocou o assunto em pauta e classificou a situação da família Bolsonaro como “enrolada” e, em suas palavras, que “não para de conspirar contra o país”.

“A família está totalmente em uma situação complicada, só que ela não para, não para de agir, não para de espernear, de conspirar contra o país para colocar o país a serviço de uma causa: livrar o Bolsonaro da cadeia”, pontuou Kemp.

O petista destacou um possível problema de cognição da família Bolsonaro, mencionando, o documento encontrado em uma conversa de Whatsapp, no celular de Jair Bolsonaro ao presidente da Argentina, Javier Milei. O que para o petista é mais uma prova contra o próprio ex-presidente. “Eu acho que eles têm algum problema cognitivo, e isso veio à tona com o ex-presidente tentando fugir.”

Por outro lado, o deputado Coronel David (PL) afirmou que o país passa por um momento de “atropeladas”, em que, na opinião dele, “tudo vale na perseguição de Bolsonaro”.

Sobre o xingamento de Eduardo Bolsonaro ao pai via WhatsApp, David resumiu como “querelas familiares”, justificando que “em casa todos têm problemas”.

“Fizeram um escândalo também em relação ao documento de asilo político que encontraram no celular do presidente Bolsonaro. Mesmo que aquilo fosse verdadeiro, a ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 14, diz que a questão do asilo político é um direito de quem se sente perseguido. Fofocas são produzidas e difundidas como se fossem verdade”, pontuou David.

Também do Partido Liberal, Neno Razuk apontou a liberação do inquérito como positiva, por acreditar que pode evidenciar eventuais abusos do Poder Judiciário.

“Tem que limitar o excesso e o abuso do Judiciário tanto contra os políticos quanto contra o cidadão comum, que sofre e ninguém vem aqui reclamar quando há uma injustiça contra o cidadão comum”, disse Neno.

Já o tucano Caravina tratou de afastar seu posicionamento da polarização entre extrema-direita e esquerda, mas concordou com o colega Coronel David ao afirmar que o inquérito policial, ao ser aberto ao conhecimento público, acabou se tornando uma ferramenta política.

“Precisamos ter um freio, um contraponto no Judiciário, cada um com a sua autonomia, mas respeitando as decisões do Congresso Nacional. Hoje é o Bolsonaro; esse problema que existe hoje pode acontecer com qualquer um”, finalizou Caravina.

