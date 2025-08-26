Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

126 anos

Riedel parabeniza Campo Grande, mas não comparece ao desfile de 26 de agosto

Prefeita Adriane Lopes, que é agora é companheira de partido do governador, disse que fez o convite, mas não soube o motivo do não comparecimento

Glaucea Vaccari e Naiara Camargo

26/08/2025 - 11h15
O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), não compareceu ao desfile cívico-militar em comemoração aos 126 de Campo Grande, nesta terça-feira (26). No palanque montado para autoridades e políticos, estavam a prefeita Adriane Lopes, vereadores, deputados e o senador Nelsinho Trad.

Questionada sobre o motivo do não comparecimento do governador, a prefeita disse não saber, mas que o convite foi feito. Ambos são agora companheiros de partido, após Riedel se filiar ao PP no dia 15 de agosto.

"Nós enviamos convite para o governador, para todas as autoridades da cidade, mas fica a cargo deles virem. Nós já percebemos aqui algumas autoridades, mas nós enviamos convites", disse a prefeita, acrescentando que a senadora Tereza Cristina não compareceu por estar em São Paulo no aniversário do filho.

Nas redes sociais, Riedel publicou um vídeo onde parabeniza Campo Grande pelos 126 anos. Ele disse que iniciou o dia 26 de agosto "no gabinete trabalhando".

"A gente para pra felicitar e celebrar mais um ano conquistado por Campo Grande e faz uma reflexão, eu moro aqui já há muitos anos, de como esta cidade é acolhedora, oferece uma qualidade de vida fantástica", disse.

"Eu saí cedo de casa, vim para cá [governadoria], e fui observando um pouquinho a estrutura da nossa Capital, não há quem chegue aqui, que eu receba nesse gabinete, que não elogie Campo Grande pelas suas avenidas largas, pelas ruas arborizadas, pela qualidade de vida que oferece, é uma primeira impressão muito positiva de quem vem nos visitar", acrescentou.

O governador disse ainda que o governo está aberto a apoiar todas as iniciativas da Capital e oferecer cada vez mais uma condição melhor para a população.

Desfile

Os campo-grandenses lotaram as arquibancadas para o desfile cívico-militar em comemoração aos 126 anos da Capital. O número oficial de pessoas presentes não foi divulgado, mas a prefeita disse que 

O desfile começou pouco depois das 8h na Rua 13 de Maio e a expectativa da Prefeitura de Campo Grande era de que cerca de 30 mil pessoas comparecessem. No ano passado, o público foi de 20 mil.

A prefeita Adriane Lopes acredita que o público tenha sido recorde. 

"As pessoas se prepararam para estar aqui, as famílias vieram, a gente percebe as arquibancadas lotadas nesta manhã para celebrar 126 anos, com essa festa linda, cheia de cidadania, de alegria e de emoção", disse a prefeita.

Adriane destacou ainda o calendário de eventos especial para o mês de agosto, com entregas de várias obras.

"É um balanço muito positivo, tendo em vista que num momento de crise do País, a gente avança fazendo entregas para a cidade, R$ 250 milhões em entregas, mas também lançando obras, que a gente pretende num curto espaço de tempo terminá-las e entregar para a população de Campo Grande", acrescentou.

O desfile teve a participação de 70 entidades civis e militares, número recorde de inscrições já registrado. O trajeto do desfile começou no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Rua Barão do Rio Branco e segue até a Rua 7 de Setembro.

Os palanques oficiais para autoridades foram posicionados no cruzamento da 13 de Maio com a Avenida Afonso Pena. Passaram pela rua escolas, forças de segurança, instituições civis e entidades sociais.

