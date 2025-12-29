Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Fim de ano

Riedel sai de férias e Barbosinha assume governo

Governador de MS vai se ausentar das atividades por 18 dias, de 29 de dezembro a 16 de janeiro

Naiara Camargo

Naiara Camargo

29/12/2025 - 08h15
Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), está de férias e vai recuperar as energias neste fim de ano.

Chefe do executivo estadual irá se ausentar por 18 dias, de 29 de dezembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026. Quem assume o comando é o vice-governador, José Carlos Barbosa, mais conhecido como Barbosinha.

Em 18 de novembro, Riedel encaminhou mensagem aos deputados da Assembleia Legislativa pedindo autorização para se licenciar do cargo por 18 dias, entre dezembro e janeiro.

Em 4 de dezembro, os deputados estaduais votaram a favor e autorizaram as "miniférias" do governador.

OUTRAS LICENÇAS

Entre o fim do ano passado e ano, o governador já pediu três autorizações para se licenciar das funções.

A primeira licença foi de 23 de dezembro de 2024 a 14 de janeiro de 2025. Na ocasião, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), exerceu a função de governador interino de 23 de dezembro de 2024 a 1º de janeiro de 2025. Em seguida, Barbosinha assumiu o governo de 1º a 14 de janeiro de 2025.

A segunda licença de Riedel foi de 13 a 20 de abril de 2025, quando deputados estaduais o autorizaram a se ausentar do Estado e do País. Barbosinha também ficou a frente do governo neste período. Na ocasião, Riedel viajou, junto com a esposa Mônica Riedel, para a Alemanha, para visitar o filho.

A última licença foi de 9 a 12 de outubro, quando o governador acompanhou a primeira-dama, Mônica Riedel, que participou da Maratona de Chicago, nos Estados Unidos.

Compartilhar
A equipe médica que trata o ex-presidente Jair Bolsonaro informou neste sábado, 27, que o procedimento realizado na tarde deste sábado, 27, busca solucionar as recorrentes crises de soluço dele, mas que não há garantia da efetividade. O ex-presidente foi internado na quarta-feira, 24, para passar por uma cirurgia de hérnia inguinal.

Em coletiva de imprensa no Hospital DF Star, em Brasília, o médico Cláudio Birolini explicou que Bolsonaro evoluiu bem depois da cirurgia, mas a equipe decidiu realizar o novo procedimento após o ex-presidente apresentar uma prolongada crise de soluço.

A intervenção médica durou entre 40 minutos e 1 hora, segundo os médicos. Antes, a medicação contra os soluços teve que ser dobrada. "Ontem ele teve uma crise de soluço prolongada, que o incomodou profundamente, e hoje acordou abatido", disse o médico Brasil Caiado.

Neste sábado, os médicos conduziram um bloqueio anestésico do nervo frênico direito de Bolsonaro. Se for eficaz, o procedimento deve ser repetido na próxima segunda-feira, 29, no lado oposto. A previsão ainda é que o ex-presidente tenha alta médica em 31 de dezembro.

O médico Matheus Saldanha afirmou que o procedimento tem efetividade de até três meses, mas não representa uma cirurgia. A equipe médica estuda alternativas para solucionar as crises de soluço do ex-presidente.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por um novo procedimento, neste sábado, 27, para tratar a crise de soluços, dois dias após ser submetido a uma cirurgia no Hospital DF Star, em Brasília.

Segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que acompanha o marido no hospital, Bolsonaro voltou ao centro cirúrgico para realizar o bloqueio do nervo frênico, voltado a interromper a crise de soluços pela qual o paciente passa.

A equipe médica do ex-presidente dará coletiva de imprensa às 17 horas (horário de Brasília) deste sábado, 27, para atualizar as informações sobre o quadro de saúde.

Na quinta-feira, 25, Bolsonaro passou pela oitava cirurgia desde que vítima de um atentado a faca durante a campanha eleitoral de 2018. A intervenção cirúrgica foi realizada para tratar uma hérnia inguinal.

O novo procedimento estava previsto inicialmente para a próxima segunda-feira, 29, mas foi realizado neste sábado, segundo Michelle.

Trata-se de um bloqueio anestésico do nervo frênico, que não é um procedimento comum para curar soluços, mas foi escolhido como uma opção pela equipe médica de Bolsonaro.

"Peço que intercedam em oração por mais esse procedimento, para que seja exitoso e traga alívio definitivo. Já são nove meses de luta e de angústia com soluços diários", escreveu a ex-primeira-dama no Instagram.

Nas redes sociais, o filho Carlos Bolsonaro também comentou sobre o procedimento. "Meu pai volta à mesa de cirurgia novamente", escreveu o ex-vereador. "Meu irmão, @bolsonaro__jr (Jair Renan Bolsonaro) está aguardando no hospital para mais informações pois não é possível visita de mais de um filho no mesmo horário. Pra que isso, Meu Deus?!"

