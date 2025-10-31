Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

Riedel se diz contrário à politização do tema da segurança pública

Afirmação ocorre um dia após ele se reunir com governadores, no Rio de Janeiro, para discutir a pauta

Laura Brasil

31/10/2025 - 13h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Durante cerimônia de vistoria na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o governador Eduardo Riedel (PP) entendeu que não é o momento de politizar o tema da segurança pública, que, conforme destacou, virou palanque para 2026 - tanto pela direita quanto a esquerda.

A declaração do governador, feita no final da manhã desta sexta-feira (31), ocorre um dia após Riedel se reunir, no Palácio Guanabara, sede do governo estadual na capital fluminense, com o governador Cláudio Castro (PL-RJ) e outros governadores estaduais de direita.

O governador afirmou que, a curto prazo, o mais importante é que exista integração entre as inteligências de segurança dos estados, em parceria com o Governo Federal.

“Eu não tenho problema nenhum com a PEC, e aí a gente não pode politizar essa discussão. Ela virou palanque para 2026, de um lado e de outro, e, na verdade, a gente tem um problema de segurança pública seríssimo no país”, disse Riedel.

Após a reunião com o governador do Rio de Janeiro, Riedel pontuou que a questão das facções não deve ser tratada como um problema distante, e frisou que o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC) são uma realidade no Estado.

“E [o Estado] é rota de ilícitos, como drogas e armas, então a conexão é direta. No Presídio Federal há membros de facções, e estão vindo mais. Então, não adianta a gente ficar preso nessa discussão tão somente legislativa e não avançar naquilo que a lei já permite, mas que muitas vezes não é feito. Precisamos aumentar a integração, ampliar a inteligência e apertar o cerco.”

Para ele, não existe como tratar de segurança sem abordar a questão das políticas públicas, como oferecer educação e oportunidade de emprego, dentro de um conjunto de ações que transformam a sociedade.

Levando como exemplo a forma de operar do crime organizado no Rio de Janeiro, que dominou áreas (comunidades) onde o estado não entra, enquanto em São Paulo o problema está chegando a níveis mais altos, como o da Faria Lima, em esquemas de lavagem de dinheiro que vêm sendo desarticulados em operações distintas, o ponto-base, segundo Riedel, é não perder o foco.

“Eu não entro nesse debate político. Acho que a gente tem que sentar à mesa, o governo federal e os estados, e poder fazer um plano de integração que está avançando. A PEC tem muitos elementos que ajudam nisso. Abaixo da PEC, há oito leis infraconstitucionais que são fundamentais para essa ação conjunta de estados e União, e que estão tramitando no Congresso Nacional.”

Assine o Correio do Estado

 

 

Política

Subprocurador pede que TCU impeça Lula de indicar homem ao STF

No documento, o argumento é que a indicação de um homem, como o favorito para ser indicado o advogado-geral da União, Jorge Messias, "perpetuará a desproporcionalidade de gênero" no Supremo

30/10/2025 20h00

Compartilhar
Subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado pediu ao TCU medida cautelar para impedir que um homem seja indicado para a vaga de Barroso no STF

Subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado pediu ao TCU medida cautelar para impedir que um homem seja indicado para a vaga de Barroso no STF Antonio Augusto/STF

Continue Lendo...

O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) que adote uma medida cautelar para impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indique um homem para a vaga deixada pelo ministro aposentado Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), até que seja garantido o princípio da igualdade de gênero na composição da Corte. O ofício foi enviado nesta quarta-feira, 29.

No documento, o subprocurador argumenta que a eventual escolha de um homem para o cargo, como o advogado-geral da União, Jorge Messias, apontado como um dos favoritos, "perpetuará a desproporcionalidade de gênero" no Supremo.

"A atual configuração evidencia uma violação ao princípio da isonomia", escreveu Furtado, em referência ao artigo 5º da Constituição Federal. Além disso, o subprocurador destacou que a ausência de pluralidade de perspectivas pode comprometer a imparcialidade do Supremo diante dos casos que julga.

"Embora as decisões do Supremo sejam técnicas, elas não estão imunes à influência das vivências e perspectivas individuais de seus membros", afirmou Furtado.

Ele também alertou para o risco de o STF se tornar exclusivamente masculino com a aposentadoria da ministra Cármen Lúcia, prevista para 2029. Como mostrou o Estadão, o Supremo teve apenas três mulheres e nenhuma ministra negra entre mais de 170 ministros nomeados ao longo de 134 anos de história

"A escolha de uma mulher para a vaga aberta não é apenas uma questão de representatividade simbólica, mas de justiça, equidade e compromisso com valores democráticos", completou o subprocurador.

Furtado também mencionou os compromissos internacionais do Brasil, como a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), que prevê o fortalecimento da presença feminina em espaços de poder. Ele pediu que o TCU encaminhe o ofício ao Senado Federal e à Presidência da República, adotando as medidas cabíveis.

O posicionamento de Furtado dialoga com o de entidades ligadas ao Judiciário, que passaram a pressionar o governo federal após o anúncio da aposentadoria de Barroso. Organizações como o Fórum Justiça, a Themis Gênero, Justiça e Direitos Humanos e a Plataforma Justa defendem que o presidente indique uma mulher para ocupar a vaga aberta no STF.

Até mesmo membros da própria Corte já manifestaram publicamente apoio à presença de mais mulheres no Supremo.

121 mortos

Políticos de MS divergem sobre megaoperação no Rio: "chacina ou faxina"

Direitistas comemoram a operação, mas esquerdistas lamentam a mortandade

30/10/2025 16h40

Compartilhar
Vereadores Rafael Tavares (PL) e Luiza Ribeiro (PT)

Vereadores Rafael Tavares (PL) e Luiza Ribeiro (PT) Montagem de fotos

Continue Lendo...

Deputados e vereadores, bolsonaristas e lulistas de Mato Grosso do Sul, divergem opiniões sobre a megaoperação histórica no Rio de Janeiro, que matou 121 pessoas.

Direitistas chamam a operação de “faxina” e esquerdistas de “chacina”. Ambos têm significados semelhantes, mas sentidos diferentes e ganharam repercussão nas redes sociais.

De acordo com a direita, o termo “faxina” se refere a “limpa” de criminosos e traficantes em favelas. Segundo a esquerda, o termo “chacina” se refere à mortandade em massa de pessoas, desrespeitando os direitos humanos.

Vereador de Campo Grande, Rafael Tavares (PL), direitista, é a favor da operação e parabenizou as Polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro.

“Parabéns ao governador Cláudio Castro. Parabéns a polícia do Rio de Janeiro que prendeu, mandou um monte para a vala e prendeu um monte de fuzil. É dessa forma que a gente vai combater o crime organizado: chegar a paz através da força e é isso que o governador do Rio de Janeiro vem fazendo. Se a esquerda está achando ruim essa operação, é porque o governador do RJ mandou muito bem”, afirmou o vereador, em suas redes.

Deputado Federal por Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon, direitista, lamentou as mortes dos policiais e afirmou que o Governo Federal está do lado do crime organizado.

 “Tivemos realmente uma situação lamentável no Rio, que foi o óbito dos quatro policiais, dois civis e dois militares.Todas as políticas do governo Lula são para proteger bandido. Você vê quase que uma sinergia entre o governo federal e o crime organizado. É importante agradecer ao Cláudio Castro e dar graças a Deus que o governador do Rio de Janeiro é do PL, é um governador de direita e tem como principal bandeira levantar a segurança pública e defender a população”, disse o deputado, em vídeo publicado nas redes sociais.

Deputada Federal por Mato Grosso do Sul, Camila Jara (PT), esquerdista, afirmou que a solução é unir forças, entre esquerda e direita, para discutir políticas públicas e votar a PEC da Segurança.

“As cenas de guerra no Rio mostram duas coisas: a direita, que governa o estado há décadas, não tem resposta contra o crime organizado e nem o domínio territorial das facções. Esquerda e direita precisam traçar uma agenda comum na segurança pública. O crime ignora ideologias e a vida das pessoas tem que ser respeitada. Muito triste as cenas de violência que vimos no Rio de Janeiro. É um alerta de que precisamos nos unir para votar a PEC da Segurança e discutir políticas públicas eficientes para a proteção do povo brasileiro”, afirmou a deputada em texto publicado nas redes sociais.

Vereadora de Campo Grande, Luiza Ribeiro, esquerdista, lamentou a mortandade em massa no Rio de Janeiro.

“É impossível falar em segurança pública quando o resultado é dor, medo e extermínio. Nenhuma vida vale menos. Nenhum governo pode chamar de sucesso uma operação que deixa centenas de famílias em luto. O uso de força letal contra tantas pessoas em comunidades vulneráveis não pode ser naturalizado. É um episódio que exige resposta imediata e responsabilização das autoridades envolvidas”, disse a vereadora na sessão ordinária desta quinta-feira (30).

MEGAOPERAÇÃO HISTÓRICA NO RJ

Megaoperação entre policiais x criminosos ocorreu em 28 de outubro de 2025 no Rio de Janeiro. 

Ao todo, 121 pessoas foram mortas, sendo 117 civis e 4 policiais. Esta foi a operação mais letal da história do Brasil, ultrapassando o Carandiru, ocorrido em 1992, quando 111 detentos morreram em confronto com a Polícia Militar de São Paulo.

Corpos enfileirados em praça pública - semelhante a filmes de guerra - roubou a cena do noticiário nacional e internacional.

A ação ganhou repercussão, dividiu opiniões entre esquerda e direita e evidenciou a força do crime organizado em solo carioca.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026
Crime organizado

/ 2 dias

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026

2

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)

3

Líder do Comando Vermelho, Marcinho VP terá pena reduzida por ler livros na cadeia
PRESO EM CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Líder do Comando Vermelho, Marcinho VP terá pena reduzida por ler livros na cadeia

4

Mais de cem pessoas são resgatados de condições análogas à escravidão no Estado
Trabalho escravo

/ 1 dia

Mais de cem pessoas são resgatados de condições análogas à escravidão no Estado

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2934, quinta-feira (30/10)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2934, quinta-feira (30/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 13 horas

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Juliane Penteado: Burnout no serviço público