Riedel será decisivo para definir nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa

DETIDOS

Até o fim da noite de segunda-feira (9), pelo menos 1,2 mil responsáveis pelos atos de vandalismo haviam sido detidos; confira nomes

Nesta terça-feira (10), o Governo do Distrito Federal divulgou uma lista com os nomes de mais de 300 manifestantes que invadiram e praticaram atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, na tarde do último domingo (8).

Ainda segundo informações, até o fim da noite de segunda-feira (9), pelo menos 1,2 mil pessoas haviam sido presas. Agora, elas permanecem detidas no Centro de Detenção Provisória 2, na Papuda.

Durante o ato, sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário foram invadidas e depredadas. Vidraças dos prédios foram quebradas e estruturas danificadas. Obras de arte foram destruídas e móveis foram espalhados pela praça. Até o momento, estima-se prejuízo de R$ 8 milhões apenas em obras de arte.

O Ministério da Gestão afirmou que fará o levantamento do prejuízo, e que vai trabalhar no ressarcimento dos valores junto aos responsáveis.

Confira os nomes e a data de nascimento dos detidos:

1 ABDIAS JOAQUIM DOS REIS 10.08.1966

2 ADALTO DA SILVA ARAUJO 02.03.1979

3 ADEMAR BENTO MARIANO 08.02.1972

4 ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA 15.03.1970

5 ADILSON DE SOUZA LIMA 23.08.1963

6 ADRIANO MARINHO STEFANI 15.08.1970

7 AECIO LUCIO COSTA PEREIRA 28.11.1971

8 ALDIR ARRUDA LINS 17.01.1964

9 ALEXANDRE MACHADO NUNES 22.04.1974

10 ANDRE KELVIS PEREIRA DA CONCEICAO 04.02.1990

11 ANDRE LUIZ BARRETO ROCHA 28.12.1971

12 ANDRÉ LUIZ VILELA 17.11.1987

13 ANGELO SOTERO DE LIMA 22.04.1965

14 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 17.01.1976

15 ANTONIO FRANCISCO MOREIRA 27.09.1964

16 ANTONIO GENESIO FERNANDES DA SILVA 27.05.1968

17 ANTÔNIO GEOVANE SOUSA DE SOUSA 27.01.1999

18 ANTONIO LUCILANE DE LIMA 06.01.1971

19 ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA 12.06.1986

20 ANTONIO PLANTES DA SILVEIRA 15.09.1969

21 ANTONIO SCHARF FILHO 02.05.1965

22 ARILSON LUIZ XAVIER 13.01.1972

23 ARMANDO GOMES DA SILVA 06.02.1961

24 ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE 29.07.1976

25 ARNALDO JOSE BACK 10.02.1964

26 ARY MARCOS DE PAULA BARBARA 02.03.1962

27 BARQUET MIGUEL JUNIOR 21.02.1970

28 BRUNO GUERRA PEDRON 17.10.1987

29 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ 24.12.1985

30 CARLOS ANTONIO SILVA 16.11.1962

31 CARLOS EDUARDO BON CAETANO DA SILVA 14.11.1966

32 CARLOS EMILIO YOUNES 30.06.1966

33 CARLOS IBRAIM GOMES 22.07.1969

PRISÕES REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09/01/23

Centro de Detenção Provisória II - CDPII

Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal

34 CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS 01.10.1978

35 CARLOS RUBENS DA COSTA 14.04.1952

36 CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS 02.04.1981

37 CIRNE RENE VETTER 24.05.1978

38 CLAUDINEI PEGO DA SILVA 21.11.1980

39 CLÁUDIO ANTÔNIO MESQUITA PERALTA 11.08.1963

40 CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE 28.01.1964

41 CLAUDIO DA SILVA 09.03.1965

42 CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES 23.07.1974

43 CLAYTON COSA CANDIDO NUNES 27.06.1983

44 CLEBSON DA SILVA NASCIMENTO 30.07.1970

45 CLEODON OLIVEIRA COSTA 28.01.1962

46 CLERISTON PEREIRA DA CUNHA 17.07.1977

47 CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO 08.10.1966

48 CLOVIS PIEROTTI DE OLIVEIRA 20.11.1968

49 DANIEL SOARES DO NASCIMENTO 20.12.1986

50 DAVI ALVES TORRES 28.09.1977

51 DAVI EMANUEL PEREIRA DOMICIANO 09.07.1981

52 DAVID MICHEL MENDES MAURICIO 12.03.1988

53 DAVIS BAEK 06.04.1981

54 DAYWYDY DA SILVA FIRMINO 27.08.1992

55 DEIVISON BARBOSA LOPES 26.06.1982

56 DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA 20.09.1973

57 DIEGO EDUARDO DE ASSIS MEDINA 24.08.1987

58 DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSAO 26.06.1968

59 DITTER MARX 14.12.1964

60 DJALMA SALVINO DOS REIS 07.07.1977

61 DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA 13.03.1989

62 DOUGLAS RAMOS DE SOUZA 06.03.1981

63 EDER PARECIDO JACINTO 07.11.1965

64 EDERSON PEREIRA DA SILVA 14.12.1982

65 EDILSON PEREIRA DA SILVA 17.09.1969

66 EDINILSON FEIZARDO DA SILVA 06.09.1968

67 EDSON CARLOS CAMPANHA 13.08.1960

68 EDSON FICHER SABINO 13.09.1980

69 EDUARDO CAVANHOL 03.01.1994

70 EDUARDO ZEFERINO ENGLERT 08.06.1981

71 EDVAGNER BEGA 12.09.1978

72 ERIC PRATES KOBAYASHI 30.09.1982

73 EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE 21.04.1988

74 EZEQUIEL FERREIRA LUIS 08.10.1981

75 EZIO GUILHERME DA SILVA 25.06.1963

76 FABIANO ANDRE DA SILVA 30.09.1972

77 FABIANO MEDEIROS FLORENTINO 01.10.1976

78 FABIO JATCHUK BULLMANN 03.09.1981

79 FABRICIO DE MOURA GOMES 06.03.1977

80 FELICIO MANOEL ARAUJO 14.07.1966

81 FELIPE FERES NASSAU 29.11.1985

82 FERNANDO KEVIN DA SILVA DE OLIVEIRA MARINHO 13.05.1996

83 FERNANDO PLACIDO FEITOSA 04.04.1995

84 FLAVIO BELTRAO SOLDANI 30.11.1966

85 FRANCISCO GOMES DE MORAIS 15.01.1973

86 FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSÔA DE OLIVEIRA 27.05.1963

87 GABRIEL LUCAS LOTT PEREIRA 05.01.2002

88 GELSON ANTUNES DA SILVA 11.08.1987

89 GERALDO FILIPE DA SILVA 02.04.1996

90 GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO 09.12.1972

91 GERSON APARECIDO GOMES 12.12.1972

92 GESNANDO MOURA DA ROCHA 13.08.1993

93 GIBRAIL PEREIRA DE SOUZA 29.03.1965

94 GILBERTO ACKERMANN 06.03.1974

95 GIVAIR BATISTA SOUZA 27.05.1973

96 GLEISSON CLOVES VOLFF 24.02.1989

97 GUTEMBERG MOZART MIRANDA 12.06.1967

98 HAROLDO WILSON RODER 06.05.1965

99 HELIO JOSE RIBEIRO 06.06.1970

100 IGILSO MANOEL DE LIMA 19.07.1980

101 IVAIR TIAGO DE ALMEIDA 21.11.1975

102 IZAIAS ROBERTO DA SILVA 29.08.1969

103 JAIME JUNKES 18.01.1956

104 JAIR DOMINGUES DE MORAIS 02.03.1958

105 JAIRO DE OLIVEIRA COSTA 12.10.1971

106 JAMERSON CASSIMIRO DA SILVA ALVES 07.06.2004

107 JAMES MIRANDA LEMOS 02.02.1968

108 JAMILDO BOMFIM DE JESUS 02.09.1962

109 JANAILSON ALVES DA SILVA 29.09.1996

110 JEAN DE BRITO DA SILVA 17.05.1996

111 JESILDO DE OLIVEIRA LACERDA 27.02.1967

112 JESSE LANE PEREIRA LEITE 28.11.1955

113 JOÃO ANTONIO PEREIRA 04.11.1983

114 JOAO BATISTA DE CASTRO 27.07.1956

115 JOÃO BATISTA GAMA 09.09.1962

116 JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO 25.06.2003

117 JOÃO JOSÉ CARDOSO 03.05.1958

118 JOAO LUCAS VALE GIFFONI 08.09.1997

119 JOAO MARCIANO DE OLIVEIRA 12.10.1975

120 JOÃO PEDRO DOS SANTOS 16.09.1964

121 JOAO RAIMUNDO SOBRINHO 22.06.1952

122 JOAO RAMAO MORAES DINIZ 30.07.1963

123 JOEL BORGES CORREA 02.05.1978

124 JOELTON GUSMAO DE OLIVEIRA 11.09.1977

125 JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO 04.07.1989

126 JORGE FERREIRA 12.05.1964

127 JORGE LUIZ DOS SANTOS 23.04.1965

128 JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO 30.07.1961

129 JOSE ALVES COSTA 05.10.1971

130 JOSÉ BATISTA DE FREITAS 03.09.1965

131 JOSE CARLOS GALANTI 05.08.1959

132 JOSE CEZAR DUARTE CARLOS 18.07.1990

133 JOSÉ EDER LISBOA 10.12.1968

134 JOSÉ FELISBERTO DA SILVA DE ASSIS CONCEIÇÃO 20.12.1967

135 JOSE GILMAR DE OLIVEIRA MELO 23.03.1978

136 JOSÉ LEONARDO DOS SANTOS SILVA 20.07.1972

137 JOSE MACHADO DE SOUZA 18.07.1972

138 JOSÉ MAURO SILVA JÚNIOR 06.01.1972

139 JOSÉ PAULO FAGUNDES BRANDÃO 21.08.1963

140 JOSE RICARDO FERNANDES PEREIRA 07.10.1972

141 JOSENALDO BATISTA ALVES 21.05.1974

142 JOSIAS CARNEIRO DE ALMEIDA 19.07.1984

143 JOSIEL GOMES DE MACEDO 01.11.1972

144 JOSINO ALVES DE CASTRO 17.05.1979

145 JULIO CESAR DE OLIVEIRA CISCOUTO 17.08.1949

146 JULIO CEZAR BATISTA MENDES 23.06.1979

147 JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE 04.06.1992

148 KELSON DE SOUZA LIMA 23.03.1994

149 KINGO TAKAHASHI 06.09.1962

150 LAZARO ANTONIO DO PRADO 05.09.1964

151 LEANDRO ALVES MARTINS 25.04.1986

152 LEANDRO JOSÉ RAIMUNDO 17.05.1976

153 LEONARDO ALVES FARES 04.01.1975

154 LEONARDO SILVA ALVES GRANGEIRO 24.06.1981

155 LEVI ALVES MARTINS 08.05.1962

156 LINDOLFO DE OLIVEIRA 12.03.1968

157 LOURIVAL DA CONCEIÇÃO 26.02.1964

158 LUCAS COSTA BRASILEIRO 08.05.1962

159 LUCAS SCHWENGBER WULF 06.11.1987

160 LUCIANO DA SILVA 04.09.1972

161 LUCIANO DE ALMEIDA SOUZA 24.06.1980

162 LUCIANO DOS SANTOS ROSSI 17.01.1968

163 LUCIANO FERNANDES 11.05.1970

164 LUCIVALDO PEREIRA DE CASTRO 24.11.1983

165 LUIS ANTONIO VEIGA 23.06.1970

166 LUIZ ANSELMO DA SILVA 26.02.1964

167 LUIZ FERNANDO DE SOUZA ALVES 12.06.1976

168 LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS 03.09.1968

169 MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO 07.04.1984

170 MARCELO CANO 19.08.1986

171 MARCELO LOPES DO CARMO 14.05.1984

172 MARCELO SOARES KONRAD 05.05.1977

173 MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS 29.12.1962

174 MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS 11.07.1973

175 MARCOS DOS SANTOS RABELO 03.06.2003

176 MARCOS ROBERTO BARRETO 29.09.1981

177 MARCOS ROBERTO PAULO 30.01.1972

178 MARCOS VINICIUS DO AMARAL SANTOS 21.06.2000

179 MARIO JOSE OTT 11.05.1963

180 MATHEUS DIAS BRASIL 27.02.1984

181 MATHEUS FERNANDES BOMFIM 10.09.1977

182 MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO 21.06.1999

183 MAURÍCIO DO NASCIMENTO BATISTA 01.05.1972

184 MAURICIO ONEZIMO JACO 15.10.1971

185 MIGUEL CANDIDO DA SILVA 07.04.1951

186 MIGUEL FERNANDO RITTER 10.03.1963

187 MOACIR JOSE DOS SANTOS 26.04.1971

188 MOISES DOS ANJOS 26.05.1962

189 NELSON FERREIRA DA COSTA 28.05.1964

190 ORLANDO BARDELLI DA SILVA 30.03.1982

191 ORLANDO RIBEIRO JUNIOR 12.11.1967

192 OSMAR HILEBRAND 20.05.1970

193 OSNI CAVALHEIRO 19.04.1964

194 OSWALDO DE SOUZA LOPES JUNIOR 03.04.1974

195 OZIEL LARA DOS SANTOS 16.07.1989

196 PAULO ALVES PADILHA 09.09.1978

197 PAULO ALVIS DOS SANTOS 11.03.1971

198 PAULO AUGUSTO BUFARAH 05.02.1970

199 PAULO CESAR RODRIGUES DE MELO 10.04.1978

200 PAULO CICHOWSKI 21.03.1975

201 PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS 06.06.1983

202 PAULO JOSE MARIA 12.08.1970

203 PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA 23.07.2003

204 RAY APARECIDO TRAVASSOS 05.02.1994

205 REGINALDO CARLO BEGIATO GARCIA 29.07.1967

206 RICARDO MOURA CHICRALA 22.09.1989

207 ROBINSON LUIZ FILEMON PINTO JUNIOR 01.03.1987

208 ROBSON RODRIGUES BAIENSE 04.11.1965

209 RODISMAR REGASSE LIRIO 21.01.1970

210 RODRIGO DE FREITAS MORO RAMALHO 24.11.1989

211 RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA 07.06.1971

212 RODRIGO PEREIRA SANTIAGO 08.09.2000

213 ROGERIO SOUZA LIMA 03.07.1971

214 SAULO PEREIRA DA SILVA 19.07.1976

215 SERGIO ALEXANDRE COELHO 20.07.1968

216 SERGIO AMARAL RESENDE 10.10.1970

217 SÉRGIO DE OLIVEIRA CARVALHO 24.09.1971

218 SILVIO DA ROCHA SILVEIRA 09.03.1970

219 SILVIO SEMPRINI JUNIOR 02.02.1964

220 SIPRIANO ALVES DE OLIVEIRA 29.04.1976

221 TELMO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA APARICIO 15.05.1975

222 TELMO ROBERTO ESMALA 24.01.1976

223 THIAGO DE ASSIS MATHAR 12.05.1980

224 THIAGO DE LIMA PINHEIRO 21.05.1985

225 THIAGO QUEIROZ 26.02.1977

226 THIAGO TELES DE TOLEDO 11.11.1985

227 TIAGO DOS SANTOS FERREIRA 16.06.1995

228 TIAGO MENDES ROMUALDO 01.07.1986

229 TIAGO RENAN BORGES PEREIRA 02.09.1991

230 UELITON GUIMARAES DE MACEDO 15.07.1975

231 ULISSES FREDDI 26.05.1969

232 VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL 27.11.1977

233 VICENTE CAVALINI FILHO 17.01.1969

234 VITOR MANOEL DE JESUS 03.04.2000

235 WAGNER DE OLIVEIRA 24.05.1974

236 WATLILA SOCRATES SOARES DO NASCIMENTO 06.04.1989

237 WELLINGTON LUIZ FIRMINO 15.02.1990

238 WILLIAN DA SILVA LIMA 09.05.1997

239 WILSON FERNANDO GOMES 30.03.1970

240 YGOR SOARES DA ROCHA 21.10.1994

Nome Data de Nascimento

241 ADALGIZA MARIA DOURADO 01.01.1960

242 ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO 02.03.1970

243 ALESSANDRA FARIA RONDON 22.01.1984

244 ALETHEA VERUSCA SOARES 30.10.1974

245 ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS 14.07.1974

246 ANA CAROLINA ISIQUE GUARDIERI BRENDOLAN 20.03.1992

247 ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ASSUNÇAO 26.08.1967

248 ANA ELZA PEREIRA DA SILVA 10.02.1961

249 ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA 05.01.1988

250 ANA PAULA DE SOUZA 27.05.1989

251 ANA PAULA FAVERO DE OLIVEIRA 06.07.1977

252 ANA PAULA NEUBANER RODRIGUES 26.08.1987

253 CAMILA MENDONCA MARQUES 28.09.1988

254 CELIA REGINA PEREIRA 29.03.1970

Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF

255 CELINA DA SILVEIRA DOMINGUES 10.07.1963

256 CIBELE DA PIEDADE RIBEIRO DA COSTA MATEOS 13.12.1962

257 CLAUDETE APARECIDA TRISTAO 26.12.1970

258 CLAUDIA DE MENDONCA BARROS 15.03.1969

259 CRISLEIDE GREGORIO RAMOS 11.10.1994

260 DANYELE KRISTY SANTOS RIOS DA SILVA 08.08.1990

261 DEBORA CANDIDA GIMENEZ 26.05.1971

262 DEBORA CHAVES SPINA CAIADO 23.04.1981

263 DIRCE GONCALVES DOS SANTOS 10.01.1964

264 DIRCE ROGERIO 29.11.1967

265 EDINEIA PAES DA SILVA DOS SANTOS 20.07.1985

266 EDNA APARECIDA DE ARAUJO 22.04.1968

267 ELIANA PASSOS DA COSTA 14.10.1965

268 ELIANA TEIXEIRA GARCIA CIRIACO 24.12.1970

269 ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA 09.11.1974

270 ELISIANE LUCIA HARMS 21.03.1975

271 ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA 15.01.1973

272 FABIOLA ROCHA DA SILVA 14.04.1977

273 FATIMA APARECIDA PLETI 17.06.1961

274 FRANCISCA ELISETE CAVALCANTE FARIAS 23.11.1979

275 FRANCISCA HILDETE FERREIRA 22.08.1962

276 GEISSIMARA ALVES DE DEUS 22.10.1996

277 GISELE DO ROCIO BEJES 10.05.1976

278 HEDILZA ALVES SOARES 07.06.1971

279 HORACIR GONSALVES MULLER 04.01.1964

280 INES IZABEL PEREIRA 06.08.1965

281 IRACI MEUGMI NAGOSHI 16.08.1952

282 ISOLVE ZAMBONI 02.08.1959

283 IVANES LAMPERTI DOS SANTOS 13.06.1968

284 IVETT MARIA KELLER 06.09.1965

285 IVONAIDE PINTO 28.08.1968

286 IVONE GOMES DAS CHAGAS 05.09.1966

287 JANE KEL PINHEIRO BORGES 11.05.1969

288 JAQUELINE FREITAS GIMENEZ 26.10.1982

289 JAQUELINE KONRAD 08.11.1985

290 JOANITA DE ALMEIDA 17.07.1968

291 JOSIANI VARGAS DE FREITAS 22.07.1986

292 JOSILAINE CRISTINA SANTANA 05.04.1982

293 JOSILENE RODRIGUES DA SILVA 26.04.1978

294 JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO 06.04.1964

295 JUPIRA SILVANA DA CRUZ RODRIGUES 02.01.1966

296 LINDINALVA PEREIRA DE CASTRO 16.09.1963

297 LUCENIR BERNARDES DA SILVA 12.05.1980

298 LUCIMAR FRAKLIN SOARES DE SIQUEIRA 10.02.1967

299 LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND 22.08.1970

300 MARCIA FELIX SCHARF 19.07.1966

301 MARGARETE PIRES SALVIANO 12.07.1967

302 MARIA ALICE DE MATOS DA SILVA 08.06.1957

303 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA 28.06.1966

304 MARIA APARECIDA LIMA ALENCAR 16.04.1961

305 MARIA APARECIDA MEDULE 06.12.1971

306 MARIA CARLOS APELFELLER 19.11.1966

307 MARIA CRISTINA ARELLARO 25.04.1967

308 MARIA DO CARMO DA SILVA 26.05.1962

309 MARIA GLEIDE SILVA DO NASCIMENTO 19.01.1965

310 MARIA GOMES DA SILVA 20.06.1966

311 MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM 04.02.1970

312 MARILEIDE MARCELINO DA SILVA 26.02.1970

313 MARISA DE FATIMA RENNER 17.09.1973

314 MARISA FERNANDES CARDOSO 25.01.1968

315 MICHELA BATISTA LACERDA 25.01.1979

316 MONICA MURCA NERIS SODRE 05.03.1987

317 MONICA TANIYAMA DE BARROS 26.11.1976

318 NAILZE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA 21.04.1968

319 NAIR GONÇALVES MARTINS 27.06.1965

320 NARA FAUSTINO DE MENEZES 08.10.1979

321 NATALIA TEIXEIRA FONSECA 08.07.1985

322 NELI FERRONATO PELLE 27.08.1970

323 NILIA PAIVA DE MACEDO 13.08.1963

324 NILMA LADERDA ALVES 06.12.1978

325 NILVANA MONTEIRO FURLANETTI FERREIRA NETO 06.06.1972

326 NUBIA TANIA PAIM TAVARES DA COSTA 09.08.1975

327 ODICEIA ANDRADE CAMPOS 26.05.1962

328 PATRICIA DOS SANTOS SALLES PEREIRA 03.06.1974

329 PATRICIA SANTOS JARDIM 29.12.1983

330 POLYANA CORREA RIBEIRO 24.12.1971

331 RAQUEL DE SOUZA LOPES 20.08.1972

332 REGINA APARECIDA MODESTO 24.12.1968

333 RENATA MARIA DIAS PEREIRA 01.07.1970

334 ROBERTA JERSYKA OLIVEIRA BRASIL SOARES 06.01.1988

335 ROSANA MACIEL GOMES 18.05.1973

336 ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA 07.09.1967

337 ROSELI APARECIDA DE ARAUJO 14.03.1994

338 ROSELY PEREIRA MONTEIRO 09.10.1969

339 ROSEMARY CAETANO DE FREITAS 18.06.1970

340 ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI 02.06.1965

341 SALETE COSTA APARICIO 25.06.1982

342 SANDRA MARIA MENEZES CHAVES 17.07.1974

343 SANTA DA SILVA 10.05.1971

344 SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO 04.11.1970

345 SIMONE APARECIDA TOSATO DIAS 30.09.1974

346 SIRLENE DE SOUZA ZANOTTI 18.03.1972

347 SONIA TERESINHA POSSA 19.10.1957

348 SUZANA DA ROLD 17.06.1973

349 TEREZINHA LOCATELI 24.06.1967

350 VALERIA GOMES MARTINS VILLELA BONILLO 19.11.1968

351 VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI 05.01.1979

352 VALQUIRIA MARIZA DIAS JAHNKE 25.09.1977

353 VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA 25.03.1979

354 VANESSA HARUMI TAKASAKI 21.09.1979

355 VERA LUCIA MORAES FERNANDES 08.12.1978

356 VILDETE FERREIRA DA SILVA 04.12.1950

357 VIVIANE DE JESUS CAMARA 11.06.1978

358 VIVIANE DOS SANTOS 21.02.1987

359 ZULENE SILVA DE CARVALHO 24.06.1964

