Rose e Beto disseram sim à PEC das praias; em MS só Vander foi contra

Gastos públicos

Em nove dias, segurança embolsou R$ 39 mil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, defendeu nesta quinta-feira (6) os gastos com a segurança dos ministros da corte. A declaração foi feita um dia após a revelação de que um segurança de Dias Toffoli recebeu R$ 39 mil em diárias internacionais por uma viagem ao Reino Unido, que incluiu a ida do magistrado à final da Champions League.

"Até pouco tempo atrás, os ministros do Supremo Tribunal Federal circulavam em agendas pessoais e até institucionais inteiramente sós. Infelizmente, nos últimos anos, fomentou-se um tipo de agressividade e de hostilidade que passaram a exigir o reforço da segurança em todas as situações", afirmou Barroso em nota.

"As autoridades públicas de todos os Poderes circulam com esse tipo de proteção, seja em eventos privados, seja em eventos públicos. Porque, evidentemente, a agressão ou o atentado contra uma autoridade, em agenda particular ou não, é gravosa para a institucionalidade do país", completou o presidente do STF.

Gastos com Segurança de Toffoli

As informações sobre a viagem de Toffoli a Londres estão registradas em ordem bancária emitida no último dia 27 e constam nos dados do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi). O segurança acompanhou Toffoli de 25 de maio a 3 de junho, período em que o Real Madrid conquistou seu 15º título do torneio em partida realizada no dia 1º. O ministro participou remotamente da sessão do Supremo em 29 de maio.

O STF não confirmou a viagem do ministro nem detalhou suas agendas no exterior, afirmando apenas que "nenhuma viagem reduz o ritmo de trabalho e os estudos por parte do ministro, que segue trabalhando em seus votos, em suas decisões e participando das sessões colegiadas".

Anteriormente, a corte já havia desembolsado R$ 99,6 mil de recursos públicos para que um segurança acompanhasse Toffoli em eventos realizados em Londres e Madri, na Espanha, semanas antes.

