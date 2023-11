O deputado federal Luciano Bivar (PE) deve perder o comando nacional do União Brasil - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

A executiva nacional do União Brasil articula a saída do deputado federal Luciano Bivar (PE) do comando do partido em fevereiro do próximo ano, com a oficialização durante a convenção partidária, e o substituto será o advogado Antônio Rueda, atual primeiro-vice-presidente da sigla, sendo um representante da formação atual da legenda que nasceu em 2022 da fusão do DEM com o PSL.

Em conversa com o Correio do Estado, a presidente estadual do União Brasil, a ex-deputada federal Rose Modesto, titular da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), disse que essa substituição que está sendo tratada pela executiva nacional não trará nenhuma grande consequência para o partido no Estado.

“Apesar do que a imprensa nacional está noticiando, o nosso partido está mais unido do que nunca. Portanto, caso essa troca seja oficializada mesmo, nada mudará para o União Brasil em Mato Grosso do Sul. Estou muito tranquila quanto a isso”, garantiu Rose Modesto.

A titular da Sudeco reforçou para a reportagem que a relação com o deputado federal Luciano Bivar, com o advogado Antônio Rueda e com o ex-prefeito de Salvador (BA) Antônio Carlos Magalhães Neto, mais conhecido como ACM Neto, é muito boa.

“Minha relação é ótima com os três, Bivar, Rueda e ACM Neto, e, então, mesmo com a possível troca, vai continuar ótima”, assegurou a ex-deputada federal.

Rose Modesto ainda assegurou que “Luciano Bivar é um grande líder, e, caso a mudança seja mesmo feita, o União Brasil continuará em boas mãos”.



PACIFICAÇÃO

A imprensa nacional cravou que em reunião realizada na noite de segunda-feira, em Brasília (DF), ficou acertada a antecipação do calendário partidário, com a convenção da sigla sendo antecipada de maio para fevereiro de 2024, para que seja oficializada a troca de Bivar por Rueda, queterá o papel de pacificar o conflito interno entre as correntes fundadoras, DEM e PSL.

Além disso, também teria sido acertado que o União Brasil vai reafirmar sua “independência” em relação ao governo federal e voltará a levantar bandeiras liberais na economia e conservadoras nos costumes. A substituição de Luciano Bivar por Antônio Rueda no comando nacional do União Brasil favorece o projeto do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, de ser candidato a presidente da República em 2026.

A posse de Rueda fortalecerá a ala do partido que defende o lançamento de candidatura própria ao Palácio do Planalto no ano que vem.

Atualmente, o União Brasil tem a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, com 59 parlamentares, cerca de R$ 1 bilhão do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o Fundo Partidário, e deverá receber para as eleições de 2024 mais de R$ 536 milhões relativos ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), mais conhecido como Fundo Eleitoral ou Fundão.

Ávida por maior protagonismo e com a atenção voltada para os arranjos para as eleições municipais de 2024, a fatia egressa do antigo DEM já comunicou ao atual presidente que seu mandato será abreviado em três meses, encerrando-se em fevereiro do ano que vem. Dono do comando do partido desde o marco zero, Bivar passará o leme para o advogado pernambucano Antônio Rueda, vice-presidente nacional da sigla e seu pupilo, a quem introduziu nos labirintos da política.

As lideranças nacionais do União Brasil acreditam que o maior número de prefeitos, principalmente em capitais, deve colocar o partido em uma posição privilegiada para a discussão de chapas para as eleições gerais em 2026. No pleito, serão eleitos senadores e deputados federais para o Congresso Nacional, governadores e presidente.

Outro ponto importante para o partido é a eleição das mesas diretoras do Congresso Nacional, pois o União Brasil conta com os atuais favoritos para as posições. No Senado, o nome de Davi Alcolumbre (AP) é tido como um dos principais para ser o presidente da Casa. Entre os deputados federais, Elmar Nascimento (BA) é um dos mais cotados para a presidência da Câmara.