Rose Modesto é confirmada pela Justiça como presidente estadual do União Brasil

A superintendente de desenvolvimento do Centro-Oeste, Rose Modesto, foi reconhecida pelo TJMS como a presidente estadual do União Brasil - Divulgação

A superintendente de desenvolvimento do Centro-Oeste, Rose Modesto, confirmou há pouco ao Correio do Estado que a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) a reconheceu como presidente do União Brasil em Mato Grosso do Sul, validando a convenção que a elegeu.

“Os meus advogados acabaram de me informar que o TJMS formou maioria pela minha manutenção na Executiva estadual do partido. A partir de agora vale realmente a nossa convenção”, declarou a ex-deputada federal, que trava uma batalha judicial com o suplente de deputado estadual Rhiad Abdulahad pelo comando da sigla no Estado.

Agora, conforme ela, o foco será o fortalecimento do partido em Mato Grosso do Sul. “Fico feliz com o resultado, mas principalmente com a composição. Há alguns dias eu e o Rhiad já havíamos conversado sobre a importância, independentemente do resultado da Justiça, de caminharmos juntos, o partido mais unido e mais fortalecido”, ressaltou.



Ainda de acordo com Rose Modesto, a definição trará novos passos para o partido, como a organização para as Eleições de 2024. “Sou a partir de agora a presidente estadual do União Brasil e estou trabalhando com pessoas que podem contribuir para o Estado”, finalizou.

Entenda o caso

Em abril deste ano, a senadora Soraya Thronicke, que na época era presidente estadual do União Brasil e agora está no Podemos, excluiu vários dirigentes, inclusive Rose Modesto, e realizou a eleição no dia 4 de abril. Na ocasião, Rhiad foi eleito presidente regional.

A direção nacional chegou a invalidar a eleição. O partido convocou nova eleição para o dia 29 de abril deste ano. O desembargador Marcos José de Brito Rodrigues concedeu liminar e suspendeu a reunião. A direção nacional do União Brasil também determinou o cancelamento da convenção regional.

Rose Modesto, com o apoio do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e do ex-vice-governador Murilo Zauith, alegou que não foi comunicada da decisão e realizou a convenção, sendo eleita presidente regional. Desde então, a briga foi judicializada.

