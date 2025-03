Rose prepara terreno para Caiado visitar Campo Grande e também interior de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

No dia 4 de abril, em Salvador (BA), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), vai lançar sua pré-candidatura a presidente da República ao lado do cantor sertanejo Gusttavo Lima (sem partido) e, logo em seguida, iniciará a pré-campanha com uma agenda de viagens a Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia e Tocantins.

O Correio do Estado apurou que a escolha por esses estados se deu porque, com Goiás e Distrito Federal, eles integram o Consórcio Brasil Central (BRC), cuja presidência está nas mãos de Caiado até o dia 31 de dezembro deste ano, e o goiano pretende usar essa posição como uma alavanca da sua pré-campanha presidencial.

Ele vai aproveitar o fato de ter sido reconduzido à presidência do BRC, durante a primeira assembleia dos governadores do bloco econômico, realizada no dia 27 de fevereiro, em Brasília (DF), para apresentar propostas na área de segurança pública, como aquisição conjunta de viaturas, equipamentos e armamentos, capitalizando e instrumentalizando politicamente o trabalho.

MS

Em entrevista ao Correio do Estado, a presidente do União Brasil em Mato Grosso do Sul, ex-deputada federal Rose Modesto, revelou que caberá a ela organizar a agenda do presidenciável Ronaldo Caiado no Estado.

“A data ainda não foi acertada, mas terei uma reunião depois do dia 20 de março, em Brasília, para organizar esse calendário. Porém, o mais provável é que seja depois da segunda quinzena de abril em diante”, projetou.

Rose Modesto ainda completou que a agenda de Caiado no Estado também incluirá um encontro com o governador Eduardo Riedel (PSDB). “No encontro, devemos discutir com o governador a pretensão de o União Brasil lançar um candidato ao Senado em Mato Grosso do Sul, para que o Caiado tenha palanque no Estado na sua campanha a presidente da República”, adiantou.

A presidente estadual do União Brasil explicou à reportagem que, ao contrário do que foi aventado pela mídia estadual, o partido não pretende lançar candidato a governador nas eleições de 2026, mas, sim, fechar apoio à reeleição de Riedel ao cargo.

“Gostaria de ressaltar que sou pré-candidata a deputada federal e que o União Brasil estuda lançar apenas um candidato ao Senado para garantir palanque ao Caiado”, declarou.

Questionada se durante a visita do presidenciável ao Estado o cantor Gusttavo Lima também estará presente, Rose Modesto disse que ainda não sabe, mas isso será discutido em Brasília, na reunião depois do dia 20.

“Pode ser que venha, pode ser que não. O certo é que o Gusttavo Lima vai se filiar ao União Brasil e pode assinar a ficha de filiação no evento de Salvador”, revelou a ex-deputada federal.

GUSTTAVO LIMA

Ronaldo Caiado afirmou ao jornal O Globo que vai compor chapa com Gusttavo Lima nas próximas eleições, mas não se sabe ainda quem será candidato a presidente ou a vice.

Ele ressaltou que os dois estarão na mesma chapa, mas a decisão sobre quem será o candidato a presidente só será tomada em 2026.

“O importante é que vamos estar juntos. A decisão será em 2026. Até lá, vamos trabalhar juntos”, disse Caiado, que foi o primeiro nome da direita a colocar candidatura na mesa no ano passado.

Como Rose adiantou, Gusttavo Lima, que ainda não tem partido, vai se filiar ao União Brasil. O cantor já recebeu convite do PP, mas a sigla não garantiu a vaga para que ele disputasse o cargo de presidente da República.

O ex-presidente Jair Bolsonaro já disse que o PL aceita conversar com o cantor, mas também vetou sua candidatura ao Planalto. “O PL tem candidato para presidente em 2026. O candidato sou eu”, reiterou.

Em nota, a Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira do cantor, disse que Gusttavo Lima participará do evento em Salvador “estritamente em apoio a Ronaldo Caiado, de quem é amigo”.

Ainda completou que não há definição sobre filiação. “Reforçamos que Gusttavo Lima não tem partido, mas apoia o governador de Goiás. Qualquer decisão por parte do cantor somente será tomada em 2026”, assegurou.

