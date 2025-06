Saiba quem são os seis "escolhidos" por Azambuja para a Câmara dos Deputados

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na última reunião, realizada na terça-feira, no diretório estadual do PSDB, em Campo Grande, o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente da legenda em Mato Grosso do Sul, teria “escolhido” os nomes dos seis candidatos a deputado federal que terão seu apoio nas eleições do próximo ano.

Trata-se dos deputados federais tucanos Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, da deputada estadual, também tucana, Mara Caseiro, do deputado federal bolsonarista Rodolfo Nogueira (PL) e da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil). A composição do grupo foi para tranquilizar os parlamentares do PSDB após ser cancelada a incorporação do Podemos.

No caso dos deputados federais tucanos, a projeção é de que os três vão para o Republicanos, que se encaminha para uma federação com o MDB, enquanto Mara Caseiro deve acompanhar Azambuja no PL, onde faria dupla com Rodolfo Nogueira, mais Rose Modesto, que integra a “superfederação” União Progressista, formada por União Brasil e PP.

Apesar de serem de partidos diferentes, os seis fazem parte do “grupo” de Azambuja. Eles até estão participando de eventos públicos juntos, por vários municípios do interior, demonstrando que estão unidos em prol do projeto político do ex-governador de Mato Grosso do Sul.

Um outro exemplo disso é que Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende já teriam sacramentado o ingresso no Republicanos aguardando a federação com o MDB.

Geraldo, por exemplo, estava focado em tentar uma vaga ao Senado, mas já desistiu porque a chapa é pesada e, agora, pensa em mais um mandato na Câmara dos Deputados.

Já no caso de Mara Caseiro e Rodolfo Nogueira, a ida da deputada estadual para o partido do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) seria, além de acompanhar Azambuja, uma forma de tentar barrar a candidatura à reeleição do deputado federal Marcos Pollon pela legenda.

Com Mara no PL, ela seria a campeã de votos, dificultando a vida de Pollon, que teria de deixar a sigla para buscar a manutenção do cargo. Dessa forma, sobraria para Rodolfo ser reeleito, sendo puxado pelos votos que a deputada estadual pode alcançar.

DISPUTA

Procurado pelo Correio do Estado, o deputado federal Beto Pereira não quis confirmar a formação desse grupo pelo presidente estadual do PSDB, entretanto, comentou sobre a disputa para a Câmara dos Deputados.

“O que está em disputa é estar entre os eleitos. São oito vagas na Câmara dos Deputados para Mato Grosso do Sul, e que o nosso trabalho possa [nos] credenciar à reeleição. Esse trabalho é para atender a população dos 79 municípios”, disse.

O parlamentar revelou que ele, assim como os outros deputados federais, está viajando muito, ficando em contato direto com prefeitos, vereadores e lideranças de cada cidade.

“Em Brasília, tenho ajudado no que está ao meu alcance, auxiliando em projetos, destinando emendas próprias, fazendo indicações de emenda de bancada e fortalecendo parcerias com o governo e prefeituras”, afirmou.

A reportagem também procurou os demais parlamentares para comentar a informação, porém, até o fechamento desta edição, não obteve sucesso.

Saiba

Senado quer aumentar número de deputados

O plenário do Senado deverá votar nesta semana o aumento do número de deputados federais (Projeto de Lei Complementar nº 77/2023). A proposta, que atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) de atualizar o número de parlamentares de acordo com o último Censo do IBGE, cria 18 novas vagas para Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Paraná.

