Sem citar Magnitsky, Dino decide que leis estrangeiras não valem automaticamente no Brasil

O ato abriu brecha para que Alexandre Moraes recorra ao próprio STF contra sanções aplicadas a ele pelo governo dos Estados Unidos

agência brasil

18/08/2025 - 16h30
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira (28) que decisões judiciais e leis estrangeiras não podem produzir efeitos no Brasil sem prévia análise pela autoridade brasileira competente, sob pena de violação da soberania nacional.

Pela decisão, nenhuma lei, decisão judicial ou ordem executiva estrangeira pode produzir efeitos automáticos sobre pessoas naturais, empresas ou órgãos que atuem em território nacional, ou sobre contratos firmados ou bens que estejam no Brasil, sem análise ou homologação por órgão judicial competente brasileiro.

A decisão foi proferida em uma ação aberta pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que acionou o Supremo contra municípios brasileiros que abriram ações diretamente na Justiça do Reino Unido, em casos contra mineradoras britânicas, por exemplo.

O ministro escreveu que qualquer violação dessa determinação “constitui ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes, portanto presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeiro”.

Lei Magnitsky

A liminar de Dino foi concedida no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impõe um tarifaço contra o Brasil e sanções a ministros do Supremo, em especial o ministro Alexandre de Moraes, com base em leis norte-americanas.

Moraes foi enquadrado pela Casa Branca na Lei Magnitsky, que prevê sanções econômicas contra violadores de direitos humanos. Trump acusa o ministro de impedir a liberdade de expressão e promover uma “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu grupo político, com quem mantém afinidades ideológicas.

Sem citar a lei norte-americana, Dino escreveu que a realidade tem mostrado “o fortalecimento de ondas de imposição de força de algumas Nações sobre outras”, e que por isso, “na prática, têm sido agredidos postulados essenciais do Direito Internacional”.

“Diferentes tipos de protecionismos e de neocolonialismos são utilizados contra os povos mais frágeis, sem diálogos bilaterais adequados ou submissão a instâncias supranacionais”, disse o ministro.

Dino continua afirmando que, “nesse contexto, o Brasil tem sido alvo de diversas sanções e ameaças, que visam impor pensamentos a serem apenas ‘ratificados’ pelos órgãos que exercem a soberania nacional”.

Apesar de não citar as sanções econômicas contra Moraes, que têm o potencial de bloquear a utilização de cartão de créditos com bandeiras dos EUA como Visa e Mastercard, por exemplo, Dino ordenou a notificação do Banco Central; da Federação Brasileira de Bancos (Febraban); da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg).

“Transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior (ou oriundas do exterior) por determinação de Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização desta Corte, no âmbito da presente ADPF [arguição de descumprimento de preceito fundamental]”, decidiu Dino.

O ministro escreveu ainda que qualquer cidadão brasileiro que se sinta prejudicado por imposição internacional pode acionar o Supremo diretamente, em busca de proteção.

Dino convocou uma audiência pública sobre o tema, cujo cronograma ainda deve ser divulgado.

Pollon quer frear homologação de 21 territórios indígenas em nove estados

Terra Indígena Apyka'i está localizada às margens da BR-463, entre Dourados e Ponta Porã

18/08/2025 12h15

Foto: Divulgação

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) apresentou 21 projetos de decreto legislativo para frear processos de homologação, declaração de posse permanente e delimitação de terras indígenas em Mato Grosso do Sul e oito estados brasileiros. Entre as áreas listadas está a Terra Indígena Apyka’i, localizada às margens da BR-463, entre Dourados e Ponta Porã, que historicamente concentra disputas por terras entre indígenas e produtores rurais e passa por processo demarcatório desde 2016. 

Segundo o parlamentar, os atos do governo federal desrespeitam o marco temporal e comprometem a segurança jurídica de proprietários. “O Governo Federal editou uma enxurrada de medidas reconhecendo como território indígena áreas que, seguindo o marco temporal, não podem ser reconhecidas como tal. Também solicitei pedido de urgência para conseguir pautar logo e salvaguardar o direito de propriedade”, afirmou Pollon.

Apesar de Constituição Federal assegurar o direito dos povos indígenas à terra, o deputado argumenta que os processos de demarcação devem observar critérios de legalidade, transparência e respeito aos direitos de terceiros. No caso da Apyka’i, o conflito se arrasta há anos, envolvendo decisões judiciais, reintegrações de posse e a luta das famílias indígenas pelo reconhecimento do território.

Pollon sustenta que a falta de ampla defesa, contraditório e acesso a documentos técnicos compromete a legitimidade dos atos administrativos. Para ele, a ausência de publicidade nos relatórios antropológicos e pareceres jurídicos que embasaram as demarcações fragiliza o controle social e pode gerar insegurança jurídica e administrativa.

As propostas apresentadas atingem terras indígenas em diferentes regiões, como Pindoty/Araçá-Mirim (SP), Cacique Fontoura (MT), Rio Gregório (AC), Kariri-Xocó (AL), Avá-Canoeiro (GO), Tremembé da Barra do Mundaú (CE), Maró (PA), Rio dos Índios (RS), entre outras. No total, 21 áreas estão incluídas no pacote de projetos de decreto legislativo.

A ÚLTIMA CEIA

De saída do PSDB, Azambuja e Riedel têm encontro com Perillo na Capital

Presidente do diretório nacional tucano tenta convencer caciques de MS a ficarem no partido; encontro terá ares de despedida

18/08/2025 08h30

Presidente do diretório nacional do PSDB tem

Presidente do diretório nacional do PSDB tem "missão impossível" Foto/ Divulgação

Pela segunda vez neste ano – e provavelmente última –, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, vem a Campo Grande hoje para tentar convencer o governador, Eduardo Riedel, e o ex-governador Reinaldo Azambuja a não deixarem o ninho tucano para ingressarem no PP e PL, respectivamente, com o objetivo de disputarem as eleições gerais do próximo ano.

A tentativa de Perillo, contudo, tem tudo para ser infrutífera, pois os destinos de Riedel e Azambuja já estão definidos. O encontro tem tudo para ser uma despedida de correligionários, a “última ceia” enquanto ainda são tucanos.

O Correio do Estado apurou que a visita terá, ainda, a participação dos deputados federais e estaduais tucanos e que, após a reunião fechada com os detentores de mandatos pelo PSDB em Mato Grosso do Sul, por volta das 12h, eles vão almoçar no Churrascaria Bezerro de Ouro, o que muitos parlamentares do partido já estão chamando de “última ceia”, antes do fim da legenda no Estado.

Oficialmente, conforme a reportagem foi informada, será mais um encontro para definir o futuro da legenda para as eleições de 2026, porém, na verdade, é a última cartada de Marconi Perillo para não deixar o PSDB perder o único governador da legenda e, consequentemente, ser praticamente extinto em Mato Grosso do Sul, com as saídas de Riedel e Azambuja.

Se, na primeira reunião realizada em fevereiro deste ano, o presidente nacional do PSDB deixou bem claro que o legado da legenda não poderia desaparecer, o que aconteceria em uma incorporação com o PSD, e por isso foi descartada, agora, neste segundo encontro, Marconi Perillo chega em momento mais desesperador, pois, conforme apurado pelo Correio do Estado, as saídas do governador e do ex-governador para PP e PL são irreversíveis.

O ex-governador de Goiás sabe que o fim das negociações para fazer uma fusão ou até uma federação partidária com Podemos, Republicanos e MDB colocaram o PSDB em um cadafalso, e que dificilmente a sigla conseguirá descer, decretando praticamente o fim de uma legenda, que foi uma das mais poderosas do Brasil, chegando à Presidência do País por meio de Fernando Henrique Cardoso.

A reunião de hoje com os dois principais caciques dos tucanos em Mato Grosso do Sul, e com os deputados federais e estaduais do partido, será mais em tom de despedida do que em tom de reconciliação, para que possam caminhar próximos em mais uma eleição.

Azambuja já está extraoficialmente no comando do PL no Estado, inclusive definindo os integrantes das possíveis chapas para disputar as oitos vagas na Câmara dos Deputados, e para concorrer às 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, pois ao Senado a vaga será dele mesmo e para governador a nova legenda vai apoiar a reeleição de Riedel, que embarcará no PP da senadora Tereza Cristina.

Uma fonte do Correio do Estado informou que a “prepotência” do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) em não deixar que o partido fosse incorporado pelo poderoso PSD, de Gilberto Kassab, ou fizesse uma fusão com o Podemos, deixou a missão de Marconi Perillo hoje, em Campo Grande, inócua, pois a atitude do neto do saudoso político Tancredo Neves acabou por minar de vez as últimas chances de sobrevivência dos tucanos.

Sem os governadores de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Pernambuco, o outrora interessante PSDB virou um partido nanico que não atrai mais nenhum interesse das legendas mais articuladas e, em decorrência disso, caminha para ficar às margens das grandes decisões políticas no Brasil.

Afinal, partido sem deputados federais fica sem Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, mais conhecido como Fundo Partidário, e também sem Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o famoso Fundo Eleitoral.

No caso do governador de Mato Grosso do Sul, que pretende buscar a reeleição em 2026, ficaria muito difícil fazer a campanha política sem Fundo Eleitoral, algo que o PSDB já sentiu na pele nas eleições municipais do ano passado, quando a aliança com o PL garantiu os recursos necessários para a campanha do então candidato a prefeito de Campo Grande pelos tucanos, o deputado federal Beto Pereira.

O mesmo acontece com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que vai tentar uma das duas cadeiras do Senado e também necessita de um partido forte para ter uma campanha eleitoral tranquila. Diante desse quadro e com as eleições gerais se aproximando, o futuro político do PSDB é o desaparecimento.

*SAIBA

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o atual governador, Eduardo Riedel (PSDB), escolheram PL e PP como seus destinos, visando as próximas eleições. A oficialização da saída deles deve ocorrer ainda este mês.

