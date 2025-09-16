Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Senado deve 'congelar' anistia ampla se Câmara aprovar texto amplo

O recado dado pela cúpula do Senado é que um texto polêmico como esse só pode avançar se houver um acordo prévio entre as duas Casas

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

16/09/2025 - 21h00
A cúpula do Senado, comandada pelo presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), deve deixar na gaveta um eventual projeto de anistia ampla para os réus e condenados pelo 8 de Janeiro que a Câmara dos Deputados pode aprovar, apurou o Estadão/Broadcast.

O recado dado pela cúpula do Senado é que um texto polêmico como esse só pode avançar se houver um acordo prévio entre as duas Casas.

Alcolumbre incumbiu o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) de elaborar uma proposta de revisão de penas das pessoas que estiveram nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

A redação, no entanto, não mexerá nas penas dos sentenciados por, efetivamente, tramar um golpe de Estado, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República Augusto Heleno e outros integrantes do núcleo central da trama golpista.

Esse texto passou a ser chamado de "anistia light". É rechaçado por bolsonaristas, que defendem uma anistia ampla que atenda também Jair Bolsonaro e o livre da condenação de 27 anos e três meses imposta pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Regimentalmente, um projeto cuja tramitação se inicia pela Câmara dos Deputados precisa passar também pela votação do Senado.

Se houver modificações, ele é devolvido aos deputados, que analisam se aceitam ou não as alterações feitas pelos senadores.

Isso significa que cabe aos deputados a palavra final sobre o texto. Se a tramitação começar pelo Senado, a regra se inverte: cabe aos senadores a decisão final.

Na prática, se a Câmara aprovar um texto de anistia ampla, o que é visto com desconfiança, e o Senado alterar para algo que atinja apenas os vândalos que depredaram as sedes dos Três Poderes, caberá à Câmara decidir se aceita a "versão light" ou se beneficiará Bolsonaro.

Por isso, a cúpula do Senado quer evitar discutir um eventual texto de anistia ampla que pode vir da Câmara, evitando que os deputados anulem as mudanças feitas pelos senadores e beneficiem o ex-presidente e seus aliados condenados pela tentativa de golpe de Estado.

Além de Pacheco, ministros da Suprema Corte e aliados do governo também têm participado das discussões desse texto de redução de penas dos vândalos.
 

Projeto de Lei

Pollon e Rodolfo Nogueira votam contra PL que prevê vale-alimentação de R$ 20 para motoentregadores

Projeto determina que as empresas de aplicativos de entrega sejam obrigadas a conceder crédito de alimentação para trabalhadores

16/09/2025 17h00

Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon

Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon Fotos: Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (10) a urgência para votação do Projeto de Lei nº 1.579/2025, que garante vale-refeição de R$ 20 para entregadores de aplicativos a cada quatro horas ininterruptas ou seis horas intercaladas de trabalho. A proposta recebeu 300 votos favoráveis e 99 contrários, entre eles os dos deputados sul-mato-grossenses Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon, ambos do PL.

O projeto determina que as empresas de aplicativos de entrega sejam obrigadas a conceder crédito de alimentação diretamente na plataforma digital, de uso exclusivo para aquisição de alimentos, sem possibilidade de conversão em dinheiro ou desconto na remuneração. O benefício será válido para entregadores cadastrados há pelo menos um mês.

A proposta é de autoria das deputadas Talíria Petrone (PSOL-RJ) e Juliana Cardoso (PT-SP). Elas defendem que a medida busca corrigir uma desigualdade evidente entre o alto faturamento das empresas de aplicativos e a vulnerabilidade social dos entregadores.

Caso seja aprovado em definitivo, o projeto deverá ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em até 90 dias e entrará em vigor após 180 dias da publicação oficial.

Segundo o relatório “Entregas da Fome” (2024), elaborado pela ONG Ação da Cidadania, mais de 13% dos entregadores vivem em situação de insegurança alimentar moderada ou grave, enquanto 18,5% enfrentam insegurança alimentar leve. O estudo aponta que, mesmo com o crescimento dos lucros das plataformas digitais, os trabalhadores lidam com jornadas exaustivas, falta de direitos trabalhistas e dificuldades severas de acesso à alimentação durante o expediente e em casa.

Protesto 

Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado 

Em março deste ano, aproximadamente 50 motoentregadores realizaram uma motociata pedindo melhores condições de trabalho nas principais plataformas de serviço de delivery, como iFood, Uber Flash e 99 Entrega. 

O movimento "Breque Nacional dos Apps 2025" foi convocado por trabalhadores de aplicativos de entregas em diversas cidades do país. Entre as principais pautas estão:

  • Aumento da taxa mínima de entrega para R$ 10,00;
  • Reajuste do valor por quilômetro rodado de R$1,50 para R$ 2,50;
  • Limitação das rotas de bicicleta a um máximo de 3 km;
  • Pagamento integral da taxa por entrega, sem redução em pedidos agrupados.

O movimento buscava dar continuidade às pautas e discussões entre as plataformas digitais e os representantes dos trabalhadores no ano de 2024, mas que não avançaram para resoluções que agradassem os entregadores.

Política

Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília

Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito e foi escoltado até o hospital

16/09/2025 16h52

Bolsonaro teve mal estar e foi escoltado até o hospital

Bolsonaro teve mal estar e foi escoltado até o hospital Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, saiu nesta terça-feira para atendimento hospitalar. Bolsonaro teria tido um mal-estar e precisou sair de casa. Seu carro foi escoltado pela polícia penal que mantém guarda na frente da residência. O ex-presidente apresentou quadro de pressão baixa, vômito e mal-estar, conforme relato de seu filho o senador Flávio Bolsonaro.

“Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave”, escreveu o senador em sua rede social.

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a defesa de Bolsonaro deve sempre pedir autorização do Supremo antes de sair de casa para realizar procedimentos médicos. Como há uma emergência, contudo, os advogados podem enviar o atestado médico em seguida.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente já havia se submetido a tratamento dermatológico no domingo, 14, no hospital DFStar.

Além da remoção das lesões na pele, o boletim divulgado no domingo informou que o ex-presidente recebeu reposição de ferro por via endovenosa, porque exames laboratoriais evidenciaram que ele apresenta um quadro de anemia por deficiência de ferro.

Uma tomografia de tórax também detectou imagens residuais de um quadro de pneumonia recente por broncoaspiração.

O médico de Bolsonaro, Claudio Birolini, disse que o ex-presidente está “bastante fragilizado com toda a situação”. “Ele é um senhor de 70 anos, que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Ele está bastante fragilizado por essa situação toda”, afirmou Birolini.

O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) afirmou que Jair Bolsonaro começou a sentir mal ainda ma madrugada desta terça-feira, 16. De acordo com o parlamentar, o ex-presidente teve uma crise de soluços que evoluiu para um quadro de vômitos. Ele disse que é possível que o ex-presidente precise permanecer internado.

O médico Cláudio Birolini, diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP, está a caminho de Brasília para acompanhar Bolsonaro. O profissional é quem acompanha a saúde do ex-presidente desde a facada durante a campanha eleitoral de 2018.

Evair Melo afirmou que o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão, provocou consequências emocionais e impactos na saúde dele.

“Tudo isso naturalmente tem um impacto emocional muito grande”, disse na porta do hospital DFStar, onde Bolsonaro está internado.

 

