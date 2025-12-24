Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

levantamento

Senadores do Estado votaram mais a favor do que contra Lula

Soraya Thronicke (Podemos) foi a única dos três que votou a favor do governo federal em todos os projetos este ano

Daniel Pedra

Daniel Pedra

24/12/2025 - 08h00
Levantamento feito pelo Correio do Estado no site Congresso em Foco, criado para reconhecer os parlamentares que mais se destacam no exercício do mandato no Congresso Nacional, revelou que os três senadores de Mato Grosso do Sul votaram, ao longo deste ano, mais a favor do que contra as matérias defendidas pelo governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao longo deste ano, conforme os dados disponibilizados pelo Congresso em Foco, nas votações abertas, ou seja, as não secretas, a senadora Soraya Thronicke (Podemos) votou 27 vezes a favor das proposições defendidas pelo governo federal e nenhuma vez contra, enquanto o senador Nelsinho Trad (PSD) votou 19 vezes a favor das pautas defendidas pelo presidente Lula e três vezes contra, e a senadora Tereza Cristina (PP) votou 23 vezes a favor das proposições defendidas pelo governo federal e cinco vezes contra.

Apesar de apenas a senadora Soraya Thronicke se declarar governista, os outros dois senadores – Nelsinho Trad e Tereza Cristina –, assumidamente de oposição ao governo do presidente Lula, acabaram votando mais a favor do governo federal do que contra, demonstrando que ambos, mesmo sendo de partidos de centro-direita, na hora de analisar as pautas colocadas em votação, pensam mais no benefício da população do que na orientação política.

No caso de Soraya Thronicke, que foi eleita em 2018 pelo PSL, partido do então candidato a presidente da República Jair Messias Bolsonaro e, portanto, fazendo parte da onda Bolsonarista, como ficaram conhecidos os candidatos que apoiaram o agora ex-presidente e foram eleitos, ela mudou de orientação política quando Lula foi eleito presidente, passando a defender as pautas da esquerda.

Portanto, ao longo deste ano, a parlamentar sul-mato-grossense acompanhou todas as orientações do governo federal, votando a favor sempre que esteve presente nas sessões do Senado, diferentemente dos colegas Nelsinho Trad e Tereza Cristina, que são declaradamente de centro-direita.

Mesmo assim, ambos tiveram, pelo menos nas votações, posicionamento de senadores governistas e não de oposição porque optaram por analisar as pautas antes de acompanharem ou não o direcionamento do governo federal. 
Se a matéria beneficiasse a maioria da população, eles não pensaram duas vezes em votar favoravelmente às pautas propostas pelo presidente Lula no Senado.

VOTOS CONTRÁRIOS

Entre votos contrários ao posicionamento do governo federal dados pelos senadores Nelsinho Trad e Tereza Cristina, um deles foi o Requerimento nº 911/2025, dos líderes, que foi aprovado no Senado no dia 9, solicitando um calendário especial para a PEC nº 48/2023, mais conhecida como Marco Temporal Indígena.

Os senadores votaram pela aprovação, e o governo federal orientou pela reprovação. Com a aprovação, a pauta foi acelerada, sendo aprovada em dois turnos no mesmo dia, e agora segue para a Câmara dos Deputados. Essa PEC alterou o artigo nº 231 da Constituição, para definir que apenas terras ocupadas até 5 de outubro de 1988 podem ser demarcadas.

Um outro projeto que ambos votaram contrariando a base governista foi a rejeição à Emenda nº 587 ao Projeto de Lei Complementar nº 108, de 2024. 

A emenda, destacada para votação separada pela liderança do Podemos (por meio do RQS nº 692/2025), tinha como objetivo estabelecer um limite máximo de 5% para a alíquota do imposto seletivo sobre o setor automotivo. 

O Projeto de Lei Complementar nº 108/2024, que regulamenta a gestão e a fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e trata do ITCMD, foi aprovado em sua totalidade pelo Congresso Nacional e seguiu para sanção presidencial.

Tereza Cristina também votou contra um destaque na PEC nº 66/2023, especificamente sobre a expressão do §19 do art. nº 165 da Constituição. 

O governo federal queria a aprovação e o resultado foi de rejeição, ou seja, o texto original (ou o que estava sendo defendido pelo governo/relator) foi mantido, com 39 votos contrários à retirada da expressão e 25 favoráveis. A emenda que propunha a mudança foi rejeitada, conforme os dados do Radar do Congresso e o processo de tramitação da PEC.

A senadora ainda votou contra o PL nº 4.614/2024, que foi um projeto de lei polêmico, aprovado no fim de 2024, que alterou regras do Benefício de Prestação Continuada (BPC), restringindo o acesso ao benefício para pessoas com deficiência (excluindo as de grau leve) e para idosos, além de mudar a forma de cálculo da renda familiar, gerando críticas de que feria direitos sociais, mas justificado pelo governo como ajuste fiscal e sustentabilidade de programas sociais.

Política

Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro no Natal; internação ocorrerá no dia 24

Moraes também permitiu que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro seja a acompanhante principal de Bolsonaro no período em que ele estiver no DF Star

23/12/2025 14h56

Reprodução

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta terça-feira, 23, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja internado nesta quarta-feira, 24, e faça uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal bilateral.

Bolsonaro será internado no Hospital DF Star, que fica a menos de três quilômetros de onde o ex-presidente está preso desde 22 de novembro. Ainda não foi informado o horário da chegada do ex-chefe do Executivo no hospital e nem o início do procedimento cirúrgico, previsto para ocorrer no dia 25, feriado de Natal.

Moraes também permitiu que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro seja a acompanhante principal de Bolsonaro no período em que ele estiver no DF Star. O ministro não atendeu o pedido da defesa para visitas de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL).

O ministro do STF determinou ainda medidas de segurança no hospital. Uma determinação é que pelo menos dois policiais federais fiquem na porta do quarto onde estará Bolsonaro em todo o período em que ele estiver internado.

"A Polícia Federal deverá providenciar a completa vigilância e segurança do custodiado durante sua estadia, bem como do hospital, mantendo equipes de prontidão. A Polícia Federal deverá garantir, ainda, a segurança e fiscalização 24 (vinte e quatro) horas por dia, mantendo, no mínimo 2 (dois) policiais federais na porta do quarto do hospital, bem como as equipes que entender necessárias dentro e fora do hospital", diz um trecho da decisão.

O ministro proibiu a entrada de celulares e outros equipamentos eletrônicos, determinando apenas a entrada de equipamentos médicos no quarto que receberá o ex-presidente.

JUSTIÇA

Juristas de MS aprovam criação de um código de ética para tribunais superiores

Proposta parte do presidente do STF, Edson Fachin, ao defender que magistrados precisam ter rigor técnico e sobriedade

23/12/2025 08h20

O presidente do STF, ministro Edson Fachin, durante sessão de encerramento do ano judiciário

O presidente do STF, ministro Edson Fachin, durante sessão de encerramento do ano judiciário Rosinei Coutinho/STF

A proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, de criar um código de conduta para os tribunais superiores, por entender que os magistrados precisam ter rigor técnico e sobriedade, foi bem-aceita pelos juristas de Mato Grosso do Sul.

O advogado Benedicto Arthur Figueiredo Neto lembrou que, etimologicamente, a palavra ética vem do grego ethos, que significa costume, caráter e modo de agir.

“Em meio às diversas críticas que alguns ministros do STF têm sofrido por receberem valores para proferirem palestras, o que é totalmente lícito à magistratura, Fachin se inspira no código de conduta da Suprema Corte da Alemanha para a criação de uma normatização ao modo de agir dos seus membros”, explicou.

Ele completou que o código de conduta da Suprema Corte alemã é bastante pragmático e objetivo, no sentido de sempre preservar em primeiro lugar a imagem da Corte e de que a conduta de seus membros sempre siga regras para que essa imagem venha a ser preservada.

“É o caso de como se prevê na Alemanha que os seus membros devem ponderar se o evento do qual vão participar não tem conflito com a reputação e com a honra da Corte. A normatização de um código de ética para tribunais superiores é a franca demonstração de reconstrução da imagem independente pela magistratura, afastando-se da política”, analisou.

Sandro de Oliveira, professor doutor da Faculdade de Direito (Fadir) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), acrescentou que um código de ética da magistratura é pertinente e necessário porque traduz, de forma clara e acessível, os valores que já estão consagrados na Constituição Federal e que devem orientar a atuação de todo agente público, mais especialmente daqueles que exercem a função de julgar.

“O código não cria obrigações novas, mas organiza princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, oferecendo parâmetros objetivos de conduta que reforçam a confiança da sociedade no Poder Judiciário. Além disso, a magistratura ocupa uma posição singular na estrutura do Estado, pois dela se espera independência, equilíbrio e compromisso permanente com os direitos fundamentais”, pontuou.

Sandro de Oliveira ressaltou que um código de ética funciona como instrumento pedagógico e preventivo, ajudando o magistrado a refletir sobre sua postura dentro e fora da jurisdição, à luz do interesse público, da dignidade da função e do dever de imparcialidade, que decorre diretamente do princípio republicano.

“Ao fortalecer a ética institucional, o código contribui para a transparência e para a legitimidade democrática do Judiciário. Ele reafirma que a atuação judicial não está dissociada da administração pública, mas submetida aos mesmos princípios constitucionais que exigem responsabilidade, probidade e prestação de contas à sociedade, elementos que são necessários à consolidação do Estado Democrático de Direito”, assegurou.

Para ele, é importante registrar que códigos de ética e de conduta não são estranhos ao ordenamento jurídico brasileiro. “Ao contrário, diversas carreiras de Estado e do serviço público, de modo geral, já contam com diplomas próprios que orientam a atuação de seus membros. Nesse contexto, a instituição de um código de ética da magistratura não apenas se mostra legítima, como também relevante, na medida em que contribuiria para balizar comportamentos, fortalecer a confiança social no Judiciário e servir de referência normativa e ética para as demais carreiras do Estado brasileiro”, argumentou.

O advogado André Borges citou que a proposta surge depois de fatos recentes, como esposa de ministro do STF com contrato milionário e advogando na Corte do esposo e ministro viajando no jatinho em que estava advogado que posteriormente teve pedido atendido, revelarem a necessidade urgente de ser atualizado o Código de Ética da Magistratura editado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“Judiciário é importante demais para que sobre ele recaiam dúvidas sobre a honra e a decência de seus integrantes. Proteção ética surge exatamente de um código de ética. Na Suprema Corte dos Estados Unidos isso já foi aprovado. Trata-se de algo que precisa ser aplicado no Brasil, incluindo ministros das cortes superiores de Brasília [DF]. Vivemos em uma república, que tem como característica principal a responsabilidade dos servidores públicos em geral, no que se incluem os magistrados”, comentou o jurista ao Correio do Estado.

