Período entre 2024-2027

As despesas para investimentos em diversas ações é entre 2024 a 2027

O Plano Plurianual de Mato Grosso do Sul (PPA) entre os períodos de 2024 a 2027 prevê um investimento de R$104.088.940.610,00 em despesas e implementações de serviços no Estado. O documento foi publicado hoje (14), no DOE (Diário Oficial do Estado).

Conforme publicado no relatório, somente em 2024 o valor destinado para ações é de R$23 bilhões e em 2025 a 207, serão aplicados mais de R$80 bilhões. Sobre essas ações, o Governo do Estado destinou R$30 milhões para a modernização do Bioparque do Pantanal



Ainda conforme o relatório publicado no edital, até 2027, serão destinados R$60 para a ampliação, readequação e revitalização nas estruturas do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), em todos os municípios do Estado.



Confira as pastas que receberão os recursos do PPA



Promoção de Justiça Social - R$ 2,8 bilhões

Gestão e Operalização do TJMS - R$ 5,6 bilhões

Criação de ambientes de inovação - R$ 47 milhões

Elaboração de ações carbono neutro - R$ 28 milhões

Atenção à saúde especializada - R$ 1,1 bilhão

Otimização da gestão operacional do HRMS - R$ 1,6 bilhão

Manutenção e operacionalização da Sefaz - R$ 3,4 bilhões

Garantir a custódia dos privados de liberdade e a segurança do sistema penitenciário - R$1,1 bilhão

Manutenção e operacionalização da Funtrab 72.494.300,00

Manutenção e operacionalização da SEMADESC 104.745.300,00

Manutenção e Operacionalização da CASA CIVIL 121.287.055,00

Atendimento de migrantes, refugiados e apátridas em Mato Grosso do Sul 802.100,00

Consolidação de projetos de infraestrutura, transporte e logística para a Rota Bioceânica 4.600,00

Promoção e incentivo à prática esportiva como estilo de vida saudável - R$ 23,5 milhões