'Somos as potências que não querem ser os lacaios de outros', diz Macron ao lado de Lula no Rio

Como o Correio do Estado já tinha adiantado nesta semana, o vice-governador José Carlos Barbosa, mais conhecido como “Barbosinha”, assinou, na noite desta sexta-feira (28), em São Paulo (SP), a ficha de filiação ao PSD para concorrer à prefeitura de Dourados nas eleições do próximo dia 6 de outubro



Segundo o presidente estadual do PSD, senador Nelsinho Trad, as negociações do partido com o vice-governador já estavam bem adiantadas.

"Pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, nos unimos. E, nesta noite, com aprovação e apoio do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e aval do governador Eduardo Riedel (PSDB), o vice-governador Barbosinha trocou o PP pelo nosso partido”, declarou.



Barbosinha assinou a sua filiação em São Paulo, com ficha abonada pelo presidente nacional da legenda, pelo presidente municipal do PSD em Campo Grande, Pedrossian Neto, e pelo presidente estadual, senador Nelsinho Trad.



Além disso, foram testemunhas o governador Eduardo Riedel e o secretário estadual Jaime Verruck. “Barbosinha é novo integrante do PSD em Mato Grosso do Sul e, além dele, muitos outros também virão compor por melhorias do nosso Estado. Barbosinha, seja bem-vindo! Juntos, vamos fazer mais pelo PSD e por Mato Grosso do Sul”, declarou Nelsinho Trad.



O senador completou para o Correio do Estado que Barbosinha é um quadro importante para o PSD e para qualquer outro partido do Estado, pois se trata do vice-governador.



“Por onde ele passou sempre se destacou e fez um bom mandato, então, nada mais natural que o PSD fosse buscar a sua filiação”, ressaltou Nelsinho, acrescentando que a confirmação do convite ao vice-governador aconteceu em uma agenda política no município de Deodápolis (MS) no início deste mês.



O presidente estadual do PSD pontuou que a vinda de Barbosinha não é apenas para disputar a prefeitura de Dourados, mas também para ajudar na reestruturação da legenda, que perdeu e está perdendo nomes importantes nos últimos dias.