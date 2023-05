STF anula condenação de Eduardo Cunha na Lava Jato a 16 anos de prisão

Política

O papel do conselho é auxiliar a CNI em questões jurídicas relacionadas ao setor industrial

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) vai instalar na terça-feira, 30, o Conselho Temático de Assuntos Jurídicos (CAJ), presidido pelo ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski. O evento será na sede da CNI, em Brasília, às 18h30.



O grupo realizará quatro reuniões anuais e a primeira está prevista para junho. Entre as atribuições do grupo está a apresentação de tendências de julgamento nas Cortes superiores, sugestões de ações de interesse da indústria e subsídios para aumento na segurança jurídica no setor.



Além de Lewandowski, fará parte do conselho o advogado Floriano de Azevedo Marques, indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para uma vaga de ministro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



A ex-advogada-geral da União Grace Mendonça e os advogados Arnoldo Wald Filho, Fredie Diddier, Carolina Tupinambá e Marcus Vinicius Furtado Coêlho, entre outros, também integram o grupo.

