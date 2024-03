STF arquiva inquéritos que investigavam Kassab por doações da Odebrecht

VERIFICADO

Postagens nas mais diversas redes sociais ligam imagem de Valdecir Hanauer ao líder do MST, João Pedro Stédile

Material de Hanauer começou ser compartilhado com a legenda: "O nome dele é João Pedro Stedile. Líder Nacional do MST" Reprodução e Rafael Stedile/MST

Postado inicialmente em uma conta do TikTok, o vídeo do ex-candidato a deputado federal pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) de Mato Grosso do Sul, Valdecir Hanauer, em que ele aparece em uma piscina e se diz "petista e corrupto" virou alvo de verificação das mais diversas agências de checagem, após uma série de publicações relacionarem sua imagem à do líder nacional do Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), João Pedro Stédile.

Publicado em 16 de março, no vídeo ele - que se descreve nas redes sociais como "patriota e amigo do povo" - aparece com bebidas a sua frente, chamando apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) de "burros", "incapacitados" e "trouxas".

Entretanto, já na rede social antigamente conhecida como "Twitter", esse material de Hanauer começou ser compartilhado com a legenda: "O nome dele é João Pedro Stedile. Líder Nacional do MST, olha ele bêbado o que fala…", conforme apuração nacional do Projeto Comprova.

Ainda, sobre a alcance das postagens, o Projeto Comprova aponta que, até ontem (27) o vídeo já somava 97,8 mil visualizações no TikTok, enquanto a agência de checagem, Aos Fatos, estima que as publicações acumulavam centenas de compartilhamentos no Facebook e mais de duas mil curtidas no Instagram até a terça-feira (26).

Hanauer e Stédile

Nascido em Medianeira (PR), nas eleições de 2022 pelo PRTB (com o número 2833), Valdecir Hanauer recebeu 1.639 votos, cerca de 0,12% do percentual válido, conforme dados dos tribunais eleitorais, porém, não foi eleito.

Mais recente, Hanauer já não consta como ligado ao PRTB, sendo atualmente filiado ao partido Democracia Cristã. Em esclarecimento às agências, Valdecir disse se tratar de uma sátira, e ainda ontem (27) ele postou um novo vídeo tratando da ligação de sua imagem ao novo de João Pedro Stédile.

Dizendo que o vídeo com a legenda que liga seu nome ao líder do MST circulou "no planeta inteiro", ele comenta que não se parece com Stédile e afirma que "é responsável pelo o que fala, não pelo o que você entende".

Importante esclarecer que João Pedro Stédile, em 1984, participou da fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) ao lado de amigos, sendo ligado há tempos à questão agrária e conflitos por terra, uma vez que desde 1979 assessorava a Comissão Pastoral da Terra (CPT).

