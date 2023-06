STF começa julgamento sobre criação do juiz de garantias

SAÚDE

O novo Dsei deve ser implantado no município de Amambai ou no município de Dourados

A criação de um 2º Dsei no Estado é uma bandeira dos deputados Zeca do PT e Vander Loubet Arquivo

Mato Grosso do Sul vai ganhar uma segunda unidade de Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), que deve ser implantada no município de Amambai ou no município de Dourados.

A boa notícia para os povos indígenas do Estado foi dada pelo deputado federal Vander Loubet (PT-MS), explicando que a conquista é fruto de reivindicação dele e do deputado estadual Zeca do PT, que há vários anos defendiam essa bandeira.

Segundo o parlamentar, um 2º Dsei auxiliará na correção do que ele chama de injustiça com os povos indígenas de Mato Grosso do Sul.

"Temos a segunda maior população indígena do Brasil, atrás apenas do Amazonas, e apenas um Dsei, que é esse que fica em Campo Grande. Por outro lado, nosso vizinho Mato Grosso tem apenas a sexta população indígena do país e cinco unidades de Dsei. Não tem cabimento isso”, pontuou Vander Loubet.

Ele completou que a implantação de mais unidades de Dsei no Estado é fundamental para corrigir essa injustiça e garantir melhor atendimento para as aldeias de Mato Grosso do Sul.

Recentemente, no dia 1º de junho, Zeca do PT e o chefe de gabinete do deputado Vander Loubet, Sandro Omar de Oliveira Santos, reuniram-se com lideranças indígenas de Amambai, Coronel Sapucaia e Tacuru, que reforçaram a cobrança da comunidade pela implantação do novo Dsei.

Com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República e a criação do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), Vander e Zeca iniciaram um trabalho de articulação junto ao governo federal para viabilizar mais um Dsei no Estado.

“Até porque era uma pauta que a gente já havia discutido com o Lula ainda na campanha”, complementou o deputado federal petista, que também é o coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

A articulação contou com o apoio de uma importante liderança indígena de Mato Grosso do Sul, Lindomar Terena, que atualmente ocupa o cargo de diretor do Departamento de Promoção da Política Indigenista da Secretaria de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas do MPI.

“Esse novo momento que o Brasil está vivendo permitiu que a gente pudesse dar início ao trabalho para viabilizar essa reivindicação. Nesse sentido, como uma pessoa que conhece a realidade dos indígenas do nosso Estado, o Lindomar foi uma voz importante para nós nessa articulação”, ressaltou Vander Loubet.

O parlamentar reforçou ainda que, com o apoio de Lindomar Terena, recebeu uma sinalização positiva sobre a demanda por parte do governo federal e agora só resta uma agenda com o secretário especial de Saúde Indígena, Ricardo Weibe Nascimento Costa, para tratarmos dos detalhes da implantação desse 2º Dsei.

O Dsei é a unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), subordinada à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde. Trata-se de um modelo de organização de serviços de atenção à saúde indígena.

No Brasil, existem atualmente 34 Dseis distribuídos por critérios territoriais, tendo como base a ocupação geográfica das comunidades indígenas, não obedecendo necessariamente os limites dos Estados.

