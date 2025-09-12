Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Política

STF deve abrir prazo para recursos de Bolsonaro e dos outros sete réus em outubro

O julgamento do principal núcleo da trama golpista terminou nesta quinta-feira

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/09/2025 - 20h00
Uma série de trâmites previstos na legislação processual e no funcionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) deve jogar para outubro ou novembro o direito das defesas de Jair Bolsonaro e outros sete réus recorrerem das condenações. O julgamento do principal núcleo da trama golpista terminou nesta quinta-feira, 11.

Está prevista para o dia 23, na Primeira Turma, a leitura da ata do julgamento. A partir disso, o tribunal tem até 60 dias para publicar o acórdão, que é a íntegra do que foi decidido no plenário. Somente depois dessa publicação os advogados poderão apresentar embargos declaratórios, em um prazo de até cinco dias

A expectativa no STF é que o acórdão seja publicado em meados outubro, antes de vencer o prazo máximo previsto no Regimento Interno. O tribunal publicou a decisão de abrir a ação penal sobre a trama golpista em 14 dias. A expectativa é que a decisão pelas condenações leve mais tempo para ser publicada, devido à extensão dos votos dos ministros.

Para que o acórdão seja publicado, cada ministro precisa enviar a versão revisada dos votos proferidos em plenário. Os gabinetes estão realizando ajustes nos textos, especialmente por conta das mudanças negociadas em plenário em torno da dosimetria das penas dos condenados.

Nas versões originais, Luiz Fux apresentou o maior voto, com 429 páginas. Cármen Lúcia elaborou um voto de 396 páginas, mas leu uma versão resumida do texto. O voto de Flávio Dino tem cerca de 190 páginas. O STF não divulgou o tamanho dos votos preparados por Cristiano Zanin e por Alexandre de Moraes.

Os embargos declaratórios são recursos destinados a esclarecer dúvidas ou pontos obscuros de decisões judiciais. Eles serão julgados também na Primeira Turma. Embora não tenham o condão de reverter as condenações, podem resultar em diminuição das penas impostas aos réus.

Normalmente, os réus têm o direito de apresentar um novo embargo, após julgado o primeiro recurso. Em seguida, é declarado o trânsito em julgado - ou seja, a decisão definitiva, já com a determinação de início de cumprimento das penas. A expectativa é que isso aconteça em novembro.

O julgamento do núcleo principal da trama golpista estava previsto para terminar nesta sexta-feira, 12. No entanto, os ministros decidiram esticar a sessão desta quinta-feira para encerrar logo as discussões.

Política

Contrato com empresa de limpeza será suspenso em Terenos

Convênios celebrados com empresas investigadas, conforme apontou o Gaeco, ultrapassam R$ 15 milhões

12/09/2025 15h33

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Após a posse, o prefeito interino de Terenos, Arlindo Landolfi (Republicanos), afirmou que irá suspender os contratos e os pagamentos de empresas envolvidas no escândalo de corrupção, entre eles o contrato com a empresa de limpeza que presta serviço ao município.

Durante entrevista coletiva, no final da manhã desta sexta-feira (12), Arlindo informou que irá se reunir com o setor jurídico da prefeitura para analisar a situação de cada contrato.

“A parte de limpeza da cidade, inclusive agora, vai ficar a cargo da prefeitura até que a gente resolva. Eu já conversei com o pessoal das obras e vamos assumir a limpeza das ruas, a roçada e a sinalização, até resolver essa situação e garantir a continuidade do trabalho”, explicou o prefeito interino.

Em conversa com o Correio do Estado, o prefeito informou que acredita tratar-se da RS Construções & Serviços LTDA, a responsável pelo serviço de limpeza.

Em consulta ao portal da transparência do município, no entanto, o contrato consta como sendo de uma empresa especializada em serviços de instalação e ampliação de iluminação pública.

Sobre isso, Arlindo informou que, provavelmente, trata-se de uma empresa que cria vários CNPJs.
 

Posse

Após a prisão do chefe do Executivo do município de Terenos, Henrique Budke (PSDB), durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), o vice Arlindo Landolfi (Republicanos) assumiu, nesta sexta-feira (12) em uma cerimônia rápida na Câmara Municipal.

"Hoje mais que nunca vou precisar da ajuda de cada um de vocês. Façam o seu melhor. Eu quero fazer essa prefeitura uma prefeitura humanizada, então deem o seu melhor. Eu já sei que vocês trabalham muito bem, mas hoje estou pedindo ajuda de cada um de vocês, pessoal das nossas escolas, infraestrutura, façam o melhor de vocês. As professoras, eu sei do excelente trabalho que vocês já tem feito, mas eu quero que vocês deem aula como se estivessem dando aula para seus próprios filhos. Meus amigos da saúde, cuidem dos nossos pacientes como se estivessem cuidando de um familiar seu", solicitou o novo prefeito.

Operação
 

A ordem judicial, expedida em 29 de agosto deste ano, foi assinada pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) Jairo Roberto de Quadros. Entre os 59 alvos estão a sede da Prefeitura Municipal de Terenos, secretarias, residências e empresas de servidores e empresários em Terenos e Campo Grande.

Até o fim da tarde de ontem, dois mandados de prisão dos 16 totais ainda não haviam sido cumpridos.

Dos mandados de prisão, nove eram em Terenos, contra: o prefeito Eduardo Henrique Wancura Budke (PSDB); o dono da Construtora e Empreiteira Real, Sansão Inácio Rezende; o servidor Valdecir Alves Batista; o proprietário da Base Construtora e Logística Genilton da Silveira Moreira; a dona da Lopes Construtora e Empreiteira Ltda, Nádia Mendonça Lopes; o dono da HG Empreiteira & Negócios Ltda Hander Luiz Correa Grote Chaves; o sócio da Construtora Kurose Fernando Seiji Alves Kurose; o empresário da Conect Construções; e Orlei Figueiredo Lopes, ex-proprietário da Cerealista Terenos Eduardo Schoier.

Esquema

A estrutura do grupo criminoso indicava ser dividida em dois núcleos principais, um político e outro empresarial. 


O primeiro é o núcleo político-administrativo, representado pelo ex-secretário de obras Isaac Cardoso Bisneto e pelo servidor Valdecir Batista Alves, que possuíam a capacidade de direcionar editais e simular a concorrência em processos licitatórios.


O segundo é o núcleo empresarial, composto por empreiteiros como Genilton da Silva Moreira, Arnaldo Santiago, Hander Luiz Correa Grote Chaves e Sandro José Bortoloto, que se beneficiavam dos contratos fraudados.

A Operação Velatus também apontou para a criação de empresas sem estrutura ou experiência, demonstrando um esforço deliberado para criar fachadas para as atividades ilícitas.

Conversas obtidas pela investigação de 2024 mostram o ex-secretário de Obras de Terenos, Isaac Cardoso Bisneto, questionando Genilton da Silva Moreira, que foi preso preventivamente em março deste ano, sobre quais empreiteiros participariam do certame.

Segundo o MPMS, as mensagens sugerem um acerto prévio entre os concorrentes. Em outro diálogo, um dos envolvidos menciona que uma nova licitação seria publicada e indica que o resultado já estaria definido.

*Saiba: Budke é investigado por corrupção ativa, fraude em licitação e liderar organização criminosa, segundo informações do Correio do Estado.

Deixaram o ninho

Às vésperas de filiação, Azambuja levará ex-prefeito e lider evangélica ao PL

Odilon Ribeiro e Elizabeth Félix também deixarão ninho tucano nos próximos dias

12/09/2025 15h30

Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Além de deixar o ninho tucano, o ex-governador Reinaldo Azambuja vai levar para o PL o ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, e a líder evangélica Elizabeth Félix. A movimentação antecede o ato de filiação de Azambuja ao PL, marcado para o próximo dia 21 de setembro em Campo Grande, e reforça a reconfiguração do tabuleiro político em Mato Grosso do Sul.

"Tem várias lideranças que irão se filiar, prefeitos, vice-prefeitos. Muitas lideranças nacionais virão. O ex-prefeito de Aquidauana Odilon, a Beth Félix, ex-vereadora e liderança evangélica também virá", disse ao Correio do Estado em agenda nesta quinta-feira (12). 

Além deles, pelo menos 18 prefeitos já anunciaram que seguirão o ex-governador para o PL. Entre os nomes estão Marcos Calderan (Maracaju), Thalles Tomazelli (Itaquiraí), Henrique Ezoe (Rio Negro), Juliano Ferro (Ivinhema), Josmail Rodrigues (Bonito), Rosária de Fátima (Mundo Novo), Juliano Guga Miranda (Jardim), Manoel Aparecido, o Cido (Anastácio), Neco Pagliosa (Caracol), Aldenir Barbosa, (Novo Horizonte do Sul), Weliton Guimarães (Alcinópolis), Wagner Ponsiano (Fátima do Sul), Cláudio Ferreira (Jaraguari), Ivan da Cruz Pereira, o Ivan Xixi (Paraíso das Águas), Arino Jorge (Rochedo), Erlon Fernando (Sete Quedas), Rogério Torqueti (Tacuru) e Clovis José do Nascimento, o Clovis do Banco (Taquarussu).

Rodrigo Sacuno (Naviraí), Murilo Jorge (Pedro Gomes), Rodrigo Basso (Sidrolândia), Maria Lourdes (Caarapó) e Max Antonio Souza Morais, (Guia Lopes da Laguna) já lideram municípios sul-mato-grossenses pela legenda. A debandada deve caracterizar o partido como o maior em líderes municipais.

A cerimônia de filiação de Azambuja está marcada para o dia 21 de setembro, às 9h, no Ondara Buffet Palace, em Campo Grande. O ato deve reunir mais de quatro mil pessoas e terá a presença de lideranças nacionais, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o senador Rogério Marinho (PL-RN) e, possivelmente, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, atual presidente do PL Mulher. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também foi convidado pessoalmente.

A filiação de Azambuja encerra quase 30 anos de trajetória no PSDB e simboliza uma mudança significativa no cenário político estadual. O movimento, além de atrair prefeitos e ex-prefeitos, também pressiona outras lideranças tucanas a reverem suas posições em relação ao futuro partidário.

