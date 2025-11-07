Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

STF tem 2 votos para rejeitar recurso e manter condenação de Bolsonaro

Ministro Flavio Dino seguiu integralmente o voto do relator

agência brasil

07/11/2025 - 14h30
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), seguiu integralmente o voto do relator, Alexandre de Moraes, para manter a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por ter liderado uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado. 

Mais cedo, Moraes abriu o julgamento e votou pela rejeição deste que é o último recurso de Bolsonaro no caso. Outros seis condenados, todos antigos aliados do ex-presidente, também tiveram seus recursos rejeitados por Moraes e Dino, que apenas seguiu o relator, sem anexar voto escrito. 

Os ministros julgam os recursos do chamado “núcleo crucial” do golpe, ou núcleo 1, conforme divisão feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O julgamento ocorre na Primeira Turma, em ambiente virtual. Os outros dois ministros do colegiado - Cristiano Zanin e Cármen Lúcia - têm até 14 de novembro para votar. 

O julgamento desses recursos é a última etapa que separa os condenados de uma eventual ordem de prisão. 

É possível acompanhar o julgamento e ler as manifestações dos ministros na ação penal 2668 por meio do portal do Supremo Tribunal Federal. Os relatórios e os votos relativos a cada um dos recursos dos réus ficam disponíveis na aba “Sessão Virtual”. 

Os recursos em julgamento são os embargos de declaração, que servem para o esclarecimento de alguma contradição ou omissão no texto final da condenação. Em tese, mesmo que aceito, esse tipo de apelo não teria o alcance de modificar o resultado do julgamento. 

Fux

O ministro Luiz Fux, único que votou pela absolvição de Bolsonaro e dos demais acusados do núcleo 1, não participa do julgamento dos recursos. Em outubro, o magistrado mudou da Primeira para a Segunda Turma do Supremo, aproveitando vaga aberta com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso. 

Ao anunciar a troca, Fux chegou a dizer que gostaria de continuar participando do julgamento de Bolsonaro, mas o ministro acabou não formalizando nenhum pedido nesse sentido. O Supremo confirmou que, nesse caso, prevalece o Regimento Interno, que não prevê a participação do ministro de uma turma em julgamento da outra. 

2° semestre de 2025

MS é o 8° estado do Brasil a receber inspeção do CNJ no TJMS

Comitiva de inspeção é composta por 40 integrantes, que vão analisar processos, documentos e rotinas de gestão

06/11/2025 17h40

Inspeção ocorre na sede, unidades judiciárias de primeira instância e serventias extrajudiciais

Inspeção ocorre na sede, unidades judiciárias de primeira instância e serventias extrajudiciais DIVULGAÇÃO/TJMS

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, até sexta-feira (7), inspeção ordinária nos setores administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Com isso, Mato Grosso do Sul é o 8° estado do Brasil a receber a inspeção no segundo semestre de 2025.

A inspeção ocorre na sede, unidades judiciárias de primeira instância e serventias extrajudiciais do Tribunal.

A comitiva de inspeção é composta por 40 integrantes, que são magistrados e servidores designados pela CNJ, sob a coordenação do desembargador Arnoldo Camanho.

Durante a inspeção, são analisados processos, documentos e rotinas de gestão. A partir disso, o Conselho identifica boas práticas, corrige eventuais falhas e aprimora a gestão judiciária.

O objetivo é verificar o funcionamento dos setores administrativos e judiciais do Tribunal e de suas unidades vinculadas.

A solenidade de abertura dos trabalhos foi realizada no plenário do Tribunal Pleno e contou com a presença da administração do TJ e do conselheiro do CNJ, ministro Guilherme Caputo Bastos.

Os resultados da inspeção serão consolidados em relatório elaborado pela Corregedoria Nacional de Justiça e encaminhado ao TJMS após a conclusão dos trabalhos.

De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Dorival Renato Pavan, a fiscalização do CNJ no TJMS fortalece e dá transparência ao Poder Judiciário. 

“A presença institucional do órgão superior de controle das atividades administrativas exerce papel fundamental no fortalecimento do Poder Judiciário brasileiro, assegurando unidade, transparência e eficiência da Justiça em todo o país. O papel desempenhado, transformador da Justiça brasileira, por meio das diretrizes e políticas por ele promovidas, fortalece o sistema de Justiça nacional”, destacou o desembargador.

O ministro Guilherme Caputo Bastos destacou que a medida é algo natural realizada em diversos tribunais  brasileiros e não uma punição.

“A inspeção é uma atuação colaborativa, não apenas e tão somente inquisidora ou que venha aqui com esse critério de punição. Trata-se de um trabalho realizado ao longo de todo o ano, em diversos tribunais, sendo absolutamente natural do Conselho Nacional de Justiça”, disse.

Segundo o TJ, o atendimento ao público que será feito nos três dias da inspeção, por determinação do corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, que estabeleceu como conduta regular dos trabalhos desenvolvidos pela Corregedoria Nacional sob sua condução.

EM BRASÍLIA

Riedel e Azambuja alinham "agenda da direita" com presidente nacional do PL

Encontro aconteceu em Brasília, onde também foi discutido alinhamento político em torno de um projeto nacional em desenvolvimento

06/11/2025 17h30

Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja se reuniram com presidente nacional do PL em Brasília

Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja se reuniram com presidente nacional do PL em Brasília Foto: Divulgação

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP) e o ex-governador e presidente regional do PL, Reinaldo Azambuja (PL), se reuniram, nesta quinta-feira (6), com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em Brasília, para tratar de assuntos relacionados ao fortalecimento da centro-direita em Mato Grosso do Sul.

O encontro ocorreu em Brasília, onde também foi tratado um alinhamento político em torno de um projeto nacional em desenvolvimento. Não foi detalhado qual seria esse projeto.

Nas redes sociais, Valdemar registrou o encontro e disse que nesta quinta, em Brasília, foi dada "continuidade à agenda da direita, com grandes encontros, muito diálogo e trabalho".

"Estive agora há pouco com o ex-governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, alinhando nossas bases no Estado e, assim, no Brasil. É muito importante que a direita esteja mais unida do que nunca agora, para que o amanhã dê certo!", disse, em uma das postagens.

Na sequência, ele fez outra postagem, com o governador Eduardo Riedel.

"Hoje, ainda tive a oportunidade de receber o atual governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e conversar sobre as prioridades para o Estado e para a direita. Tudo o que for para melhorar a vida do povo, na prática, estaremos em acordo e colaboraremos para executar. Vamos juntos!", disse, no Instagram.

Também nas redes sociais, Riedel acrescentou que o encontro foi para alinhar "pautas de interesse de Mato Grosso do Sul".

O governador cumpriu agenda em Brasília nesta manhã, no Escritório de Relações Institucionais e Políticas de MS no DF.

Reinaldo Azambuja, que assumiu em setembro o comando do PL em Mato Grosso do Sul e é pré-candidato ao Senado, destacou que a reunião consolidou o papel estratégico do Estado no avanço da pauta liberal-conservadora.

“Foi uma boa reunião. Discutimos os caminhos do PL em Mato Grosso do Sul, o fortalecimento da aliança pró-Riedel e a estruturação partidária”, afirmou.

O ex-governador acrescentou que a sintonia entre os líderes reforça o compromisso com um projeto político de estabilidade e crescimento.

"Esse encontro reforça a importância de estarmos unidos em um projeto estadual e nacional de centro-direita, que é essencial para o desenvolvimento", completou Azambuja.

